Daniela Șerban: Trebuie să se facă un pas spre predictibilitate și seriozitatea guvernului în a atrage investitori străini

Investițiile străine și renașterea antreprenoriatului sunt șansa Republicii Moldova. Deși este o piață mică, aceasta are potențial și sunt numeroase domenii, în special cele conexe agriculturii sau serviciilor, care pot fi de interes investitorilor. Cei străini vor un cadru legislativ cât mai stabil în care își pot desfășura afacerile și în care o strategie pe 3 ani ar putea fi dusă până la capăt fără surprize majore. Posibilii partneri externi sau chiar mediul de afaceri local așteaptă predictibilitate și oportunități de afaceri. Dacă această condiție este îndeplinită, urmează evaluarea forței de muncă și analizele cost – beneficiu, elemente unde Moldova poate să prezinte avantaje competitive, susține Daniela Șerban, președinta Asociației pentru Relații cu Investitorii la Bursa din România.

Daniela Șerban: „Cred că este un an al contrastelor. Pe de altă parte, am avut o schimbare, am avut un nou guvern. Ce-i drept, pe un termen destul de scurt, însă Moldova s-a remarcat ca o țară decisă să facă ceva cu viitorul ei. Sigur că ne-am fi dorit să avem stabilitate, sigur că ne-am fi dorit o apropiere mult mai mare față de Uniunea Europeană, mult mai multe companii să crească și să facă afaceri, însă nu se poate peste noapte. Este clar că Moldova are nevoie de mai multă susținere, de mai mulți oameni care să fie implicați fie în viața politică, fie în viața civică sau chiar în antreprenoriat, dar este clar că este un an de cotitură, pentru că nu se mai putea probabil altfel.”

Europa Liberă: Dar schimbul ăsta de guverne lasă o amprentă asupra felului cum se înțelege atragerea investițiilor, crearea unui mediu favorabil, prietenos pentru cei care se gândesc să facă investiții?

Daniela Șerban: „Dacă ne uităm puțin în spate, Moldova s-a remarcat în ultimii doi ani cu câteva tranzacții foarte frumoase. Pe de o parte, „Purcari” s-a listat la Bursa de Valori București și este o companie foarte dinamică și chiar dă un exemplu foarte bun și altor companii românești listate la Bursa de Valori București. Am avut alte două tranzacții în sectorul bancar și vorbim de niște bănci solide în regiune. Lucrurile încep să se miște. Am cunoscut foarte mulți oameni cunoscători și entuziaști de a lansa proiecte noi, fie că vorbim de finanțare prin obligațiuni de municipalități, fie că vorbim de noi companii listate. Deci dorință există. Trebuie să fim mai mulți.”

Europa Liberă: Republica Moldova poate să atragă investiții ținând cont de faptul că există acest guvern care nu prea este bine cunoscut de partenerii externi? Pentru că executivului de la Chișinău i s-a cerut reforme, arătați rezultate, tema de acasă și doar după asta putem vorbi despre acordarea asistenței financiare.

Investitorii așteaptă pedictibilitate...

Daniela Șerban: Legat de investitori, aceștia se așteaptă la predictibilitate și acesta este laitmotivul și în România. Sigur că atâtea schimbări de guvern nu fac bine, pentru că nu mai știi cu cine să vorbești în momentul când vrei să faci o investiție mare. Pentru investitori strategici, cei care vor să cumpere companii, fabrici sau care vor să deschidă de la zero, clar, această stabilitate este necesară: au nevoie de deschidere, pentru că au nevoie de autorizație de funcționare, de mediu, de angajați și, sigur, nu ajută această instabilitate, dar, în momentul în care se mai clarifică lucrurile, există deschidere. Am remarcat însă investiții din partea instituțiilor internaționale financiare, BERD și alte instituții similare, care susțin diverse companii și întreprinderi, și, până la urmă, este un pas firesc. Adică mai întâi vin aceste instituții financiare internaționale și după aceea trag alături de ei și privații.

Europa Liberă: Dar dacă eventual intervine o pauză în relația guvernul Republicii Moldova-FMI - această declarație aparține șefului cabinetului de miniștri, Ion Chicu - dacă se ajunge să se stopeze pentru o anumită perioadă relația RM-FMI, îngrijorează pe cineva acest lucru?

Daniela Șerban: „Îngrijorează lipsa reformelor și lipsa deciziei politice într-o direcție sau alta. Sigur că nu ne-am dori să revenim la situația de acum un an. E foarte important să se reia finanțarea din parte UE, să se continue acordul cu FMI, împreună cu condițiile pe care le-a impus FMI, însă au mai fost situații în care s-a renunțat la aceste acorduri cu FMI. Este un scenariu apocaliptic, dar este totuși cel mai bine să avem o rigoare în construcția bugetară, în fiscalitate, în colectarea de taxe, în debirocratizare.”

Europa Liberă: Între timp, cei de la putere caută alternative, au anunțat că ar putea să atragă o linie creditară din Federația Rusă, de 500 milioane de dolari. E o sumă măricică pentru un stat ca Republica Moldova. Contează de unde vin banii, din Est sau din Vest?

Contează întotdeauna de unde vin banii și cu ce condiții atașate vin acești bani...

Daniela Șerban: „Contează întotdeauna de unde vin banii și cu ce condiții atașate vin acești bani și este important să ne uităm cum sunt direcționați și cum anume sunt împărțiți banii. Era o discuție încă în campania de europarlamentare că banii din UE trec doar prin guvern. Ok. Este și bine și rău, dar acești bani s-au dat fără condiții la momentul respectiv. Important e să ai condiții atașate.

Europa Liberă: Acum s-a schimbat optica, se aud tot mai des mesaje din Occident care spun că banii vor fi direcționați strict către o comunitate, către o organizație nonguvernamentală, către oameni concreți.

Daniela Șerban: „Ca să se poată accesa mai ușor și mai direct și să se vadă...”

Europa Liberă: Impactul!

Daniela Șerban: „...acolo este problema, că nu se văd. Fie că vorbim de infrastructură, educație, sănătate, trebuie să se vadă, și accesul trebuie să fie direct. Acuma, dacă vorbim de bani care pur și simplu vin din aer și nu se văd...

Europa Liberă: Cel puțin trebuie negociat în baza căror condiții banii ăștia din Rusia ar putea să ajungă în Republica Moldova. Când vor putea ajunge? Guvernul i-a și inclus în bugetul pentru anul viitor.

Daniela Șerban: „S-au mișcat repede. Da, e interesant de urmărit, e de văzut în context și legătura cu UE, și determinarea, până la urmă, a guvernului actual, de a merge în direcția UE. Pentru că, sigur, și UE e acum în această perioadă de ieșire a Marii Britanii din UE și nu se gândește poate atât de mult la extinderea UE, din contra, să limiteze efectele Brexit-ului. Și poate că pentru UE nu e prioritatea numărul 0 relația cu RM, însă în faptul că raportorul UE în relația cu RM, Dragoș Tudorache, este român și este foarte determinat să se implice în acest proiect, credem că relația RM și UE va continua să fie una de susținere a RM în drumul ei european.”

Europa Liberă: Așteptările cetățenilor Republicii Moldova sunt legate de deschiderea locurilor de muncă, mai multe locuri de muncă, majorări de salarii, dar se zice că acest lucru ar fi imposibil fără atragerea investițiilor, pentru că investitorii sunt cei care varsă în haznaua statului cele mai mari impozite.

Daniela Șerban: „Cu siguranță, de aceea trebuie sa facem un pas în spate spre predictibilitate și spre seriozitatea guvernului în a atrage investitori străini. Pentru că, te duci în fața investitorului străin și-i spui ce? – Am un guvern nou. – bun, de când sunteți? – De două luni. – Și cât mai stați? – Tot două luni. – Păi, cu cine să vorbim? Orice procedură internă a unui investitor durează cel puțin șase luni. Mai face două-trei vizite, vede dacă sunt serioși, dacă are forță de muncă, unde să se așeze, ce să facă, pe ce domenii. E clar că relația RM cu UE e foarte bună și se vede asta în statisticile de exporturi ale RM. Companiile moldovenești au exporturi și relații foarte bune cu UE și chiar în creștere în ultimii ani.

Contează să mai atragem nume noi. Sigur că e un început faptul că au venit două bănci noi, două grupuri care pot susține antreprenoriatul și pot credita economia și pot veni cu acest suflu nou, occidental, dacă e acum să creștem noi companii. Am mai interacționat și eu cu vreo câțiva moldoveni întorși de prin țări străine, care vin cu ceva bani și pornesc o afacere, și asta m-a bucurat foarte mult, pentru că vor să construiască mici afaceri aici. Fără antreprenoriat nu ai cum.”

Europa Liberă: Dar știți că mulți dintre cei care au venit, cu mare curaj, să investească, să aibă propria afacere, s-au dezamăgit repede pentru că există birocrație, pentru că, dacă nu ești protejat de cineva de la putere, nu ai nicio șansă, falimentează afacerea și el își face valiza din nou, abandonează aici antreprenoriatul și pleacă de unde a venit, în străinătate.

Merită create programe care să protejeze tinerii care se întorc acasă...

Daniela Șerban: „Sigur că este mai greu, ne-am dori să fie alte condiții, poate chiar merită create programe care să protejeze acești tineri care se întorc acasă, în Republica Moldova, și vor să-și facă o afacere. Să le dea chiar și un credit fiscal, sau să-i lase în pace măcar un an, să se pună pe picioare și poate mulți ar reveni și s-ar crea un nou flux, o nouă forță de muncă în antreprenoriatul nou.”

Europa Liberă: Unii au decis să meargă să facă afaceri peste Prut, în România. E o diferență cum se înțelege acolo să faci parte din mediul de afaceri și în Republica Moldova?

Daniela Șerban: „Am interacționat și acolo cu tineri întorși sau cu tineri care vor să înceapă o afacere. Și în România contează foarte mult relațiile pe care le ai, la nivel comercial. Îți deschide ușa cel care te cunoaște, e vorba și de încredere aici. Dar asta este și la Londra. Eu am fost câteva luni la J. P. Morgan și nu se angajează nimeni dacă nu știa pe nimeni din acea bancă. Deci, relațiile și încrederea nu este anormală, este foarte bine să lucrezi cu cei în care ai încredere, că altfel îți ia banul și dispare. Dar totuși modul de a dezvolta afaceri este încurajat cât de cât. Sunt și programe de stat. E ușor să deschizi o afacere, se tot modifică legislația în sensul flexibilității și în sensul de a deschide cât mai ușor o afacere. Problema este birocrația, că facem atâtea drumuri la ANAF și e multă birocrație la noi.”

Europa Liberă: Dar cel puțin cei care decid să abandoneze aici afacerea și să meargă în România se arată mai mulțumiți că acolo pot reuși.

Daniela Șerban: „Vorbim de o țară mult mai mare, vorbim de un nivel al salariilor și al profiturilor mult mai mare, vorbim de un salariu mediu de peste 500 de euro, față de 100-200, cât e în Republica Moldova. Sigur că e un nivel de trai mult mai mare, profiturile sunt mult mai mari. Dar este și o piață mult mai matură deja, adică anumite afaceri poate nu au succes cum ar avea în Moldova, pe de altă parte, o piață mică e o piață mică, adică diferența de dimensiune contează. Mai ales când începem a face afaceri noi. Baza de clienți este mai mare în România potențial decât în Moldova. România a excelat în ultimii ani la nivelul IT și...”

Europa Liberă: Și în RM se pare că lucrurile la acest capitol stau mai bine, dar că România face parte din UE și regulile de joc sunt mai clare, asta îi motivează pe cei care decid să-și continue afacerile în România și nu în Republica Moldova.

Daniela Șerban: „Aici contează și, practic, cetățenia: ai cetățenie, poți să te miști și să faci, poate e mai ușor chiar să faci import-export cu alte țări, să te extinzi. Cred că am mai discutat și cu producători din Moldova care voiau să importe în România. Și sigur că sunt anumite taxe în plus. Ca să produci în Moldova, chiar dacă pare mai ieftin, dar să le aduci după aceea în UE e mai scump.