De Crăciun, șoferii români au primit un nou segment de autostradă, Focșani-Adjud. România trece „borna” de 1400 km

După deschiderea porțiunii dintre Focșani și Adjud, A7 a ajuns în mijlocul Moldovei românești, iar România a trecut pragul de 1.400 km de autostradă.

Șoferii pot circula de la București spre Moldova neîntrerupt pe 250 km de autostradă.

„Gata! De acum București-Adjud doar pe autostradă”, a scris marți pe Facebook secretarul de stat de la Ministerul Transporturilor Ionel Scrioșteanu, menționând că extinderea rețelei de autostrăzi este posibilă inclusiv grație co-finanțării din partea UE.

El a precizat că sunt ultimii din cei 200 km de autostradă dați în folosință în România în 2025.

Autostrada „Moldovei” A7 - scrie site-ul românesc de știri Hotnews.ro - este o șosea de mare viteză de aproape 450 de km de la Ploiești la Siret, granița cu Ucraina. Ea se află în diferite stadii de implementare: 145 km în folosință, 190 kilometri în lucru și aproape 115 km în licitație, din totalul de circa 450 km Ploiești – Siret.

I se mai spune și „coloana vertebrală” a infrastructurii rutiere pentru Moldova pentru că străbate regiunea de la nord la sud, legând-o cu Muntenia și urmând să preia tot traficul greu și de tranzit de pe DN2 (E85), unul dintre cele mai aglomerate și periculoase drumuri naționale din România.

Din A7, până marți fuseseră dați în circulație cam 145 de kilometri, anume tot tronsonul Ploiești (A3/Dumbrava) – Buzău (63 km) și tot tronsonul Buzău – Focșani Nord (82 km).

Cealaltă autostradă „moldoveană”, A8, urmărită și mai atent de șoferii din R. Moldova, anume Autostrada Unirii (Ungheni-Iași-Târgu Mureș), care va scurta mult drumul moldovenilor spre centrul și vestul Europei, se află încă într-un stadiu mai puțin avansat.

Site-ul 130km.ro informează că podul peste Prut ar urma să fie gata la anul, dar segmentul către Iași și Pașcani este abia în licitație, în vreme ce partea la care se lucrează, deja, peste Carpații Orientali, ar putea începe să se finalizeze începând de la anul și până în 2030.

