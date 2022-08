De Ziua Independenței, Zelenski spune că Ucraina se va lupta cu Rusia „până la sfârșit”

Președintele Volodimir Zelenski a promis că țara sa va lupta cu trupele Rusiei „până la sfârșit.”

La 31 de ani după ce a părăsit Uniunea Sovietică dominată de Moscova, Ucraina își sărbătorește independența în mijlocul unui război cu vecinul său, Rusia.

„În aceste șase luni, am schimbat istoria, am schimbat lumea și ne-am schimbat pe noi înșine... Am început să ne respectăm pe noi înșine. Am înțeles că, în ciuda oricărui ajutor și sprijin, nimeni în afară de noi nu va lupta pentru independența noastră. Și ne-am unit”, a declarat Zelenski într-un discurs aniversar pe 24 august, zi care coincide cu împlinirea a șase luni de război cu Rusia.

„Nu contează pentru noi ce fel de armată aveți, ceea ce contează pentru noi este pământul nostru. Vom lupta pentru el până la sfârșit”, a adăugat el. Ucrainenii, și o mare parte a lumii, s-au pregătit pentru un război prelungit după ce forțele rusești au fost respinse la începutul a ceea ce Moscova descrie ca fiind o „operațiune militară specială”, fiind împiedicată astfel căderea Kievului.

Surse militare occidentale spun acum că forțele rusești fac progrese nesemnificative în operațiunea lor ofensivă în teritoriile din estul și sudul Ucrainei, comparând luptele de acum cu lentele, sângeroasele lupte de uzură din Primul Război Mondial.