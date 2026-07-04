Demolări rapide la Bișkek: autoritățile iau cu asalt balcoanele „ilegale”

Echipe de intervenție din Bișkek demolează balcoanele construite fără autorizație și readuc unele blocuri de locuințe la aspectul lor inițial din perioada sovietică, după cum arată noile fotografii. Acțiunea de demolare a balcoanelor se desfășoară în mai multe zone ale capitalei kirghize și are la bază o lege adoptată în 2024. Legislația din 2024 a conferit autorităților din Bișkek competența de a demola anexele neautorizate ale clădirilor, cu scopul declarat de a îmbunătăți „aspectul arhitectural și estetic de ansamblu” al orașului.

Balcoanele construite ilegal, care ies în relief din clădirile de apartamente, sunt o priveliște obișnuită în multe orașe din fosta Uniune Sovietică. Se pare că aceste construcții neautorizate au început să apară încă dinainte de prăbușirea URSS, din cauza nevoii de spațiu de depozitare în apartamentele din epoca sovietică, construite fără anexe subterane. Aceste adăugiri sunt adesea realizate sub forma unor acoperișuri din tablă construite în jurul balcoanelor existente din beton. Unii locuitori din Bișkek afirmă că balcoanele acoperite contribuie la reducerea zgomotului și a prafului în apartamentele situate lângă șosea.

Primăria din Bișkek spune că proprietarii balcoanelor vizate pentru demolare primesc notificări prin care sunt avertizați cu privire la lucrările de reconstrucție iminente. În ciuda unor dificultăți cauzate de absența proprietarilor de apartamente la sosirea echipelor de executare, administrația insistă că „toate balcoanele construite ilegal pentru care s-au emis notificări vor fi demolate, fără excepție”. Pe lângă structurile acoperite, echipele municipale iau măsuri severe împotriva modificărilor aduse balcoanelor originale, cum ar fi acoperișurile și paravanele pe care unii le-au instalat pentru a-și spori intimitatea.

Campania de demolare are loc în contextul în care Kârgâzstanul se pregătește să găzduiască summitul din 2026 al Organizației de Cooperare de la Shanghai și Jocurile Nomazilor, ambele evenimente fiind programate să aibă loc la sfârșitul verii. Însă primăria din Bișkek afirmă că demontarea balcoanelor va continua „indiferent dacă au loc sau nu evenimente internaționale”. Această acțiune la nivelul întregului oraș a stârnit controverse cu privire la modul în care unele echipe de lucru au abordat lucrările, inclusiv acuzații conform cărora o echipă ar fi aruncat deșeuri de la demolare în sufrageria unui locuitor care nu se afla acasă în acel moment.