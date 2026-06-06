Moscova deschide școli rusești în Asia Centrală, contracarând influența chineză și occidentală

Când, în 2022, o nouă școală cu predare în limba rusă și-a deschis porțile în orașul Bokhtar, din sudul Tadjikistanului, mii de localnici s-au înghesuit să-și înscrie odraslele.

Numită după omul de știință rus din secolul al XVIII-lea, Mihail Lomonosov, ea era una dintre cele cinci școli finanțate de Rusia apărute în acea perioadă în această țară săracă din Asia Centrală.

Parte a unui proiect de stat rus în valoare de 150 de milioane de dolari, școala cu porți închise, de tip „comunitate”, din Bokhtar se distinge de celelalte clădiri din zonă. Este o clădire modernă cu trei etaje, dispune de agenți de pază în uniformă prezenți non-stop și de stâlpi înalți pe care flutură steagurile Rusiei și Tadjikistanului.

Finanțarea școlilor din Tadjikistan și din întreaga Asie Centrală este percepută ca o încercare a Rusiei de a-și menține influența de lungă durată într-o regiune în care China câștigă teren, iar interesul Occidentului se intensifică.

Printre cei peste 1.000 de elevi înscriși la școala cu predare în limba rusă din Bokhtar se numără și fiica cea mare a lui Mukhtor, un muncitor în construcții. Bărbatul în vârstă de 42 de ani, care speră să-și înscrie și fiul la aceeași școală, a declarat că nu este interesat de politică.

„Ceea ce contează pentru mine este viitorul copiilor mei”, a declarat pentru RFE/RL Mukhtor, care a cerut să i se menționeze doar prenumele. „Această școală deschide porțile către universitățile din Rusia și, eventual, către locuri de muncă mai bune acolo.”

Cele cinci școli cu predare în limba rusă deschise în Tadjikistan în 2022 au în total 6.000 de elevi. Școlile respectă standardele educaționale rusești și predau în principal în limba rusă. Programa școlară, precum și ceremoniile și simbolurile școlilor, pun accentul pe limba și cultura rusă.

„Asigurarea influenței pe termen lung”

Moscova cheltuiește sute de milioane de dolari pentru a extinde învățământul în limba rusă în Asia Centrală, construind noi școli, finanțând universități și deschizând centre culturale într-o regiune în care dominația sa nu mai este de la sine înțeleasă.

Aceste investiții au loc într-o vreme când guvernele din Asia Centrală îșio promovează propriile limbi naționale, iar tinerele generații aleg din ce în ce mai mult engleza sau chineza ca a doua limbă.

Cu toate acestea, cererea pentru învățământul în limba rusă rămâne puternică, fiind determinată de migrația forței de muncă și de accesul la universitățile din Rusia. Limba rusă este încă utilizată pe scară largă în administrația publică și în mediul de afaceri din întreaga regiune.

„Prin construirea de noi școli rusești în Asia Centrală, Moscova vizează următoarea generație, pentru a-și asigura influența pe termen lung”, a declarat pentru RFE/RL, sub condiția anonimatului, un analist politic din Tadjikistan, o țară autocratică în care disidența nu este tolerată.

Spre deosebire de generațiile mai în vârstă, tinerii din Asia Centrală nu au amintiri personale din perioada sovietică și sunt din ce în ce mai expuși influenței occidentale și chineze, a adăugat expertul.

Diferențe de strategie de la o țară la alta

Rusia finanțează zeci de proiecte educaționale în toată Asia Centrală.

Printre cele mai importante se numără un campus de 200 de milioane de dolari, la Universitatea Ruso-Slavică din Kârgâzstan, cu sediul în Bișkek. Finanțată parțial de Moscova, această instituție joacă deja un rol major în sistemul de învățământ superior din Kârgâzstan.

Rusia s-a angajat, de asemenea, să construiască mai multe școli secundare cu predare în limba rusă în Kârgâzstan.

În Kazahstan, unde limba rusă își păstrează statutul oficial alături de limba kazahă, abordarea Moscovei s-a concentrat mai mult pe învățământul superior și pe formarea profesională.

Președintele rus Vladimir Putin a spus, când a vizitat țara pe 28 mai, că aproximativ 60.000 de studenți kazahi studiază la universități din Rusia. Opt dintre cele mai importante instituții de învățământ superior din Rusia au campusuri în Kazahstan, a mai spus el.

În Uzbekistan, predarea în limba rusă rămâne populară în învățământul superior și în domeniile tehnice, în ciuda eforturilor guvernului de a face din limba uzbekă limba principală de predare. Universitățile rusești au campusuri în această țară, iar acordurile bilaterale susțin schimburile de studenți și formarea profesională.

În Turkmenistan, unde inițiativele educaționale străine sunt strict reglementate, învățământul în limba rusă continuă să se desfășoare sub supravegherea statului. Studenții turkmeni continuă să urmeze studii superioare în Rusia prin acorduri interguvernamentale, menținând intacte legăturile educaționale.

În întreaga Asie Centrală, Moscova a extins, de asemenea, inițiativele de educație „de elită” și „informală”, destinate tinerilor profesioniști, analiștilor și viitorilor decidenți politici.

Un exemplu este inițiativa denumită Школа по Центральной Азии (Școala Asiei Centrale), organizată de Fondul de Diplomație Publică „Aleksandr Gorceakov”, un think tank rus care reunește tineri specialiști din Rusia și din țările din Asia Centrală prin prelegeri și dezbateri pe teme regionale.

Politici lingvistice

Investițiile Rusiei în domeniul educației din regiune au loc în timp ce guvernele din Asia Centrală urmăresc să-și promoveze propriile limbi și identități naționale. Procesul a început după prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991 și s-a accelerat în ultimii ani.

Politicile lingvistice și de identitate din regiune, unde multe țări au minorități etnice ruse, au stârnit periodic controverse și au provocat reacții vehemente din partea politicienilor ruși.

Când Kârgâzstanul a luat în discuție schimbarea denumirilor sovietice ale cartierelor din Bișkek, parlamentarii și comentatorii ruși au acuzat autoritățile că șterg istoria comună și că discriminează vorbitorii de limbă rusă.

Oficialii ruși au reacționat, de asemenea, cu indignare la dezbaterile din Kârgâzstan privind reducerea rolului limbii ruse în viața publică, în ciuda statutului acesteia de limbă oficială.

Serviciul tadjic al RFE/RL a contribuit la realizarea acestui articol.

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