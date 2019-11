Depolitizarea Procuraturii - încercări fără număr și fără rezultate

Depolitizarea Procuraturii Generale, inclusiv a procesului de desemnare a procurorului şef a fost, cel puţin în ultimii ani, o preocupare constantă a clasei politice din R. Moldova. În pofida multiplelor încercări şi intervenții legislative, rezultatul a fost altul decât cel scontat. Până în 2013, procesul de numire era unul eminamente politic. Procurorul general era votat de Parlament, dar propus de spicher, iar practica a arătat că în funcţie ajungea procurorul preferat de partidul spicherului, deci susceptibil de a fi controlat politic.

În 2013, şeful Legislativului, democratul Marian Lupu, a propus în premieră desemnarea procurorului general în urma unei competiții deschise, chiar dacă legea nu prevedea obligativitatea concursului. Spicherul anunțase intenţia generoasă să scoată din nomenclatorul portofoliilor partajate politic postul de procuror, funcție ce revenise democraților la constituirea alianței de guvernare. În realitate însă, în urma concursului, în fruntea procuraturii a ajuns un exponent al democraţilor, Corneliu Gurin, după ce că făcuse parte din comisia de organizare a concursului.

Tot în 2013 a fost elaborat de către experţi, cu girul şi participarea Ministerului Justiţiei şi al Procuraturii, un concept de reformare al Procuraturii Generale. Modificările prevedeau între altele îngustarea competenţelor Procuraturii, acestea reducându-se cu preponderenţă la dosare penale; lichidarea unor procuraturi specializate, cum ar fi cea militară sau a transporturilor; mai multă independenţă procesuală acordată procurorilor şi excluderea gradelor speciale, similare celor militare. Reforma prevedea şi schimbarea modalităţii de alegere a procurorului general. Propunerea candidaturii revenea Consiliului Procurorilor, iar ultimul cuvânt de spus la numirea procurorului i se atribuise şefului statului. Pe cale de consecință, procurorul-şef ar fi trebuit să dobândească mai multă independență.

Reforma a fost adoptată abia peste trei ani, în 2016, sub presiunea partenerilor externi ai Moldovei. Iar numirea primului procuror general de către şeful statului a fost contestată de opoziţie şi experţi. Consiliul Superior al Procurorilor, constituit înainte de scoaterea instituţiei de sub influenţa factorului politic, l-a desemnat pe Eduard Harunjen, care deţinea la acea vreme interimatul funcţie şi era şeful comisiei de selectare. Experţii spuneau atunci că un procuror format de către un sistem profund corupt nu are cum să reformeze acest sistem.



În iulie curent, după multe presiuni și apeluri la demisie, Eduard Harunjen, considerat de noua putere de la Chişinău drept un instrument al vechiului regim dominat de democrați, a abandonat funcţia.

Încercările actualei guvernări de a numit un procuror şef independent au generat un conflict în sânul majorității de guvernare, cu un deznodământ deocamdată imprevizibil. Componenta pro-europeană suspectează socialiştii de fentare a concursului organizat de o comisie independentă, gândită de Ministerul de Justiţie ca un filtru suplimentar abilitat să prezinte o listă de candidaţi din care Consiliul Superior al Procurorilor să aleagă unul, iar președintele să-l numească ori să-l respingă.

De la declararea independenței R. Moldova, Procuratura a fost condusă de nouă procurori generali. Doar unul dintre ei, şi e vorba de primul procuror al Moldovei independente, Dumitru Postovan, a avut un mandat deplin.