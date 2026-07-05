La prima vedere, trotuarele mărginite de copaci de pe strada Valiasr — centrul cultural și comercial al Teheranului — par... obișnuite. Ceea ce nu se vede este însă revoluționar.

Femeile se plimbă prin oraș în bluze fără mâneci și rochii cu mâneci scurte, pantaloni largi și blugi mulați. Unele poartă eșarfe pe cap din proprie voință. Multe însă nu o fac. Cafenelele sunt aglomerate, traficul se mișcă greu.

Nimeni nu pare să observe sau să acorde prea multă atenție la ceea ce se întâmplă. Și tocmai asta iese cel mai mult în evidență.

„Nu am mai văzut patrule de hijab de foarte mult timp”, a declarat pentru Radio Farda, postul RFE/RL, o locuitoare din Teheran, în vârstă de 40 de ani. Ea a vorbit sub condiția anonimatului, din motive de securitate. „Femeile se îmbracă cum doresc.”

Protestele împotriva hijabului

Schimbarea vine după ani de rezistență din partea femeilor, care a culminat cu protestele „Femeie, Viață, Libertate” din 2022 și s-a accelerat în ultimele luni, pe fondul războiului dintre Iran și Statele Unite și al tensiunilor politice mai ample.

„Cu doar câțiva ani în urmă, acest lucru era de neimaginat”, a remarcat o mamă a doi copii, în vârstă de 40 de ani, care a spus că acum își face cumpărăturile fără să-și acopere capul și îmbrăcată în haine cu mâneci scurte, fără să aibă probleme.

Ea a povestit cum a mers recent la o instituție financiară a guvernului, fără să-și acopere părul. La ușă, un angajat i-a cerut să-și pună un văl – dar numai până când a trecut de intrare.

„Angajata mi-a spus: «Poți să-l dai jos când pleci»”, a spus ea. „M-a făcut să râd. Ei știu exact ce părere au femeile despre hijab.”

Este greu de spus cu exactitate ce se ascunde în spatele acestei schimbări — oficialii guvernamentali nu au făcut niciun comentariu în acest sens —, dar analiștii susțin că aceasta reflectă, probabil, mai degrabă un calcul politic decât o reformă.

Cu doar câteva săptămâni înainte de izbucnirea războiului, pe 28 februarie, protestele au zguduit Republica Islamică, ceea ce a început ca niște manifestații împotriva creșterii prețurilor transformându-se într-o revoltă masivă împotriva regimului.

Forțele de securitate au ucis mii de oameni — unele surse vorbesc chiar de zeci de mii — pe străzile din toată țara pentru a înăbuși revolta, iar analiștii afirmă că guvernul dorește probabil să evite alimentarea tensiunilor într-un moment în care iranienii încearcă să facă față consecințelor războiului.

„Guvernul iranian a fost nevoit să accepte cererile femeilor cu privire la hijab”, a declarat Mansoureh Shojaee, activistă pentru drepturile femeilor, autoare și cercetătoare stabilită în Europa. „Violența și represiunea par să se fi domolit. Dar asta nu înseamnă că legea s-a schimbat.”

Ea a remarcat că chiar și apariția femeilor fără văl la televiziunea de stat în ultimele luni reflectă presiunea venită de jos, deși autoritățile încearcă să controleze mesajul.

„Guvernul folosește acest lucru în scopuri propagandistice”, a spus ea. „Mesajul este: nu mă deranjează femeile care nu poartă hijab, atâta timp cât mă acceptă pe mine și politicile mele.”

Cu toate acestea, riscurile rămân reale. La începutul acestui an, cântăreața iraniană Parastoo Ahmadi a fost condamnată la 74 de lovituri de bici pentru că a înregistrat și a interpretat o melodie fără să poarte hijab.

Orașul mai conservator

În afara capitalei, aplicarea măsurilor pare mai inegală. În Mashhad, unul dintre cele mai conservatoare orașe din Iran, Mahnoush, care și-a dat doar prenumele, a declarat că, deși viața de zi cu zi rămâne mai restrictivă decât în Teheran, situația este totuși semnificativ diferită față de trecut.

„Există femei conservatoare care poartă hijabul complet”, a spus ea, „dar există și multe femei care nu-și acoperă deloc capul”.

Chiar și în timpul sărbătorii religioase din luna Muharram de săptămâna trecută, o perioadă importantă în islamul șiit - a spus ea - multe tinere au purtat haine colorate în locul celor tradiționale, de culoare neagră.

În anumite zone, restricțiile rămân în vigoare. La sanctuarul Imam Reza din oraș, precum și la hotelurile și bazarurile din împrejurimi, polițiștii le cer în continuare vizitatoarelor să-și acopere părul, a spus ea. „Dar în cafenele, pe străzi și în mijloacele de transport în comun, nimănui nu-i pasă cum ești îmbrăcată.”

Femei din întreaga țară au declarat pentru RFE/RL că s-a înregistrat o relaxare a aplicării legii după protestele din 2022, declanșate de moartea lui Mahsa Amini în timp ce se afla în arest pentru o presupusă încălcare a regulilor privind purtarea vălului. De când războiul a încetat în urma unui armistițiu între Statele Unite și Iran — semnat la începutul lunii aprilie și reînnoit în iunie — aplicarea legii pare că s-a relaxat și mai mult.

Sana, o studentă din Karaj, oraș situat în partea central-nordică a Iranului, consideră că tendința spre schimbare nu mai poate fi oprită.

„Drumul spre libertatea deplină poate fi scurt, sau poate dura mulți ani”, a spus ea. „Dar odată ce o societate decide să se schimbe, schimbarea devine inevitabilă.”

Text scris de Farangis Najibullah, cu contribuții suplimentare din partea lui Golnaz Esfandiari și Hannah Kaviani. A contribuit și Firuza Azizi, corespondenta Radio Azadi a RFE/RL.

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