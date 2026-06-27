În Tadjikistan, din catalogul de nume pentru nou-născuți sunt scoase numele „islamice”

Când Sadbarg și soțul ei au încercat să-i pună numele Tayeeba fiicei lor nou-născute, au crezut că pur și simplu o botezau după bunica ei.

De fapt, părinții intrau în hora unui „joc al numelor” din Tadjikistan, care, în ultimii ani, a dus la promovarea unor nume cu rădăcini persane și cu conotații patriotice, ca parte a unei campanii a autorităților tadjice de a elimina tradițiile controversate și numele cu caracter islamic evident.

Așadar, Sadbarg și soțul ei s-au prezentat la oficiul local de stare civilă pentru a-și înregistra nou-născuta, însă funcționarul a refuzat să elibereze un certificat de naștere, motivând că numele nu figura pe o listă aprobată de guvern care conține aproximativ 4.000 de nume. Se întâmpla chiar în momentul în care autoritățile au anunțat că „Lista numelor naționale tadjice” (aceea cu 4000 de nume) este în curs de revizuire, urmând ca aproape jumătate dintre nume — dintre care majoritatea sunt de origine arabă — să fie eliminate.

„Ni s-a spus că trebuie să alegem un alt nume din carte dacă vrem să obținem certificatul de naștere imediat”, a spus Sadbarg. „Funcționarul de la registrul stării civile ne-a explicat că, dacă insistăm să-i punem fiicei noastre numele Tayeeba, trebuie să solicităm aprobarea Comitetului de limbă [al statului].”

Sadbarg, o locuitoare din regiunea nordică Sughd care și-a dezvăluit doar prenumele, a declarat că familia a ales un alt nume, Anisa, din listă, deoarece nu putea aștepta câteva săptămâni până la luarea unei decizii de către autoritățile din Dușanbe. Familia se pregătește să se mute în Rusia, unde soțul ei lucrează.

Registrul oficial al numelor de copii a fost introdus pentru prima dată în urmă cu aproape un deceniu și a fost revizuit de mai multe ori.

Dilovar Karimov, un înalt funcționar al Comitetului de Stat pentru Limbă și Terminologie, a declarat că lista revizuită a fost aprobată de guvern în luna februarie și trimisă spre publicare. El nu a precizat când va fi publicată.

Karimov a declarat că comisia a eliminat 1.745 de nume din registrul anterior, care conținea 4.056 de nume, și a adăugat 965 de nume noi, descrise de oficiali drept „frumoase nume ariene”, adică nume cu rădăcini în moștenirea culturală tadjică și în cea a Persiei antice.

Guvernul susține că această campanie promovează cultura și tradițiile tadjice, combătând în același timp ceea ce numește influențe „străine”.

Mulți tadjici susțin însă că aceste măsuri țintesc de fapt tradițiile și practicile islamice, care au câștigat tot mai multă popularitate în această țară cu o populație de peste 10 milioane de locuitori, în majoritate musulmani.

Human Rights Watch și alți analiști afirmă că măsurile luate de Tadjikistan împotriva practicilor islamice vizibile — precum interzicerea hijaburilor și a niqaburilor (văluri musulmane pentru cap și față), restricționarea frecventării moscheilor și reglementarea purtării bărbii — sunt determinate în primul rând de teama guvernului autoritar față de opoziția politică, de îngrijorările legate de extremism și de dorința de a impune o identitate culturală tadjică seculară, aprobată de stat.

Numele străine „au provocat diviziuni”

În 2016, parlamentul din Tadjikistan a interzis oficial ceea ce a numit nume „străine” cu rezonanță arabă.

În cadrul dezbaterii amendamentelor propuse la legile țării privind familia și înregistrarea civilă, ministrul justiției le-a spus parlamentarilor la momentul respectiv că astfel de nume „au provocat diviziuni în societate”.

Modificările au interzis, de asemenea, adăugarea de titluri sau sufixe islamice și arabe — precum mullah, khalifa, shaikh, amir și sufi — la numele bărbaților.

În aceeași perioadă a acelui an, Tadjikistanul a interzis, de asemenea, atribuirea unor nume de familie cu terminații de tip rusesc, precum „-ov” și „-ev”.

Guvernul nu a interzis niciodată în mod explicit numele islamice. Cu toate acestea, a îndemnat în repetate rânduri cetățenii să aleagă nume „pure”, naționale.

Măsurile au fost luate când numele asociate unor personalități islamice de seamă — precum Sumayah, Khadija, Muhammad și Abubakr — deveneau din ce în ce mai frecvente, reflectând influența tot mai mare a islamului în societate.

Registrul cu numele aprobate a apărut în contextul unor campanii mai ample, inclusiv împotriva vestimentației islamice. În 2024, Tadjikistanul a interzis oficial „îmbrăcămintea străină de cultura tadjică”, o expresie pe care oficialii o folosesc frecvent pentru a descrie hijabul. O interdicție neoficială privind hijabul există de mulți ani.

De asemenea, forțele de ordine aplică în mod regulat ceea ce mulți tadjici descriu drept o interdicție neoficială privind bărbile stufoase, reținând bărbații și bărbierindu-i cu forța.

Un locuitor din Dușanbe, care a dorit să rămână anonim, a declarat pentru Europa Liberă (RFE/RL) că, la începutul acestui an, a fost oprit la Aeroportul Internațional din Dușanbe după ce a sosit din Turcia, deoarece avea barba prea mare.

„Mi-au cerut să mă bărbieresc înainte să mă lase să trec de controlul pașapoartelor”, a spus bărbatul în vârstă de aproximativ 30 de ani. „Mi-era teamă că voi fi arestat dacă aș fi protestat, așa că m-am conformat.”

Autoritățile au închis, de asemenea, zeci de „madrase” (școli religioase islamice) și moschei, au rechemat elevii de la școlile religioase din străinătate și au numit direct imamii moscheilor.

Nume ariene

„Oamenii ar trebui să aibă libertatea de a alege numele copiilor lor, hainele pe care le poartă sau lungimea bărbii — acestea nu sunt chestiuni politice”, a declarat un istoric din Dușanbe, care a dorit să rămână anonim din teamă de represalii.

„Guvernul a interzis deja Partidul Renașterii Islamice, deoarece era considerat o amenințare politică”, a spus el. „Dar numele, îmbrăcămintea și părul facial nu sunt simboluri ale rezistenței. A le trata ca atare este o formă de paranoia.”

La Aeroportul Khujand, situat în nordul țării, un muncitor migrant tadjic în vârstă de 35 de ani, care se îndrepta spre Rusia, a declarat că „nu are nimic împotriva numelor frumoase”, dar ar prefera să păstreze terminațiile de nume de familie în stil rusesc.

„Lucrez în Rusia. Un milion de tadjici lucrează în Rusia”, a declarat el pentru RFE/RL. „Probabil că și copiii noștri vor lucra acolo. Prenumele în stil rusesc ne fac pur și simplu viața mai ușoară.”

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