Din ce bani vor fi construite spitalele regionale 

Construcția spitalului regional Bălți va costa aproximativ 100 de milioane de euro, dintre care 75 de milioane statul îi va împrumuta de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Precizările au fost făcute de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, într-o emisiune de la TVR Moldova.

„Pentru spitalul din Bălți, deja am ajustat studiul de prefezabilitate, am găsit bani din granturi ca să avem unitatea de implementare și am pregătit tot pachetul de documente ca să fie semnat acordul dintre guvernul R. Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Am trimis acest pachet de documente, care a fost acceptat. A trecut prin toate comitetele băncii în noiembrie și așteptăm luna ianuarie să avem consiliul de administrare a băncii, după care vom semna acordul și va urma schița de proiect și licitația”, a spus ministra.

Autoritățile și-au propus să acopere restul sumei necesare, adică 25 de milioane de euro, din granturi

„Încercăm să identificăm și să aplicăm la anumite proiecte ca o pătrime din sumă să vină din granturi, nu din credite. Încercăm să contribuim la micșorarea poverii cetățenilor și o să identificăm și aceste resurse”, a explicat Nemerenco.

Pentru spitalul regional din Cahul, nu există încă un cost estimativ. Ministra dă însă asigurări că acesta va fi mai mic ca dimensiune și, respectiv, construcția lui va costa mai puțin.

Până în acest moment, experții internaționali au realizat studiul de prefezabilitate pentru construcția spitalului regional Bălți, care a fost aprobat de Ministerul Sănătății. De asemenea, autoritatea a identificat, împreună cu experții internaționali, terenul pe care ar urma să fie ridicat spitalul. Pentru cel din Cahul, încă urmează să fie contractat expertul care va face studiul de prefezabilitate.

Cele două studii, planul funcțional, actele pentru tender și designul preliminar al celor două spitale costă jumătate de milion de euro, sumă oferită sub formă de grant de Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB).

Construcția celor două spitale regionale este unul dintre obiectivele actualei guvernări în domeniul sănătății. Acestea ar urma să ofere servicii medicale în domenii precum neurologia și neurochirurgia, cardio-chirurgia, chirurgia endo-vasculară, terapia intensivă sau oncologia, concentrate acum în spitalele republicane din capitală.

„Dorim ca oamenii să nu mai fie nevoiți să parcurgă drumuri lungi și să-și aștepte rândul la investigații și intervenții o perioadă îndelungată”, spunea, în luna iunie, ministra Ala Nemerenco.