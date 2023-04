„Diplomația creativă” și FSB | Un ONG rusesc, suspect că a spionat participanții la evenimentele organizate

În noiembrie 2018, la Școala Fletcher a Universității Tufts, lângă Boston, Natalia Burlinova, expertă în politică externă venită în vizită de la Moscova, a fost invitata principală la o masă rotundă despre importanța diplomației publice. Evenimentul a inclus colocvii în grupuri mici cu studenții absolvenți, întâlniri cu profesorii și o cină festivă.

La scurt timp după încheierea evenimentului, Burlinova a trimis fotografii și detalii despre întâlnirile sale cu participanții. Ulterior, ea a transmis mai multe fotografii și informații, precum și CV-uri de la evenimente similare care au avut loc, în aceeași perioadă, la alte universități din SUA: Universitatea George Washington, Centrul Davis al Universității Harvard și Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT).

Potrivit FBI, presupusul destinatar și beneficiar al fotografiilor și notelor privind întâlnirile sale a fost principala agenție de informații interne a Rusiei, Serviciul Federal de Securitate (FSB).

Burlinova, care locuiește acum în Rusia, a fost acuzată recent de Departamentul de Justiție de conspirație pentru fraudă și de eludare a Legii americane privind înregistrarea agenților străini. FBI a emis un mandat de arestare pe numele ei.

Potrivit plângerii penale americane, întâlnirile cu studenții și academicienii americani au făcut parte dintr-un efort întins de-a lungul mai multor ani „de a influența opiniile viitorilor lideri din Statele Unite în favoarea guvernului rus”.

În plus față de întâlnirile din SUA, Burlinova, prin organizația sa, numită Creative Diplomacy sau PICREADI, a găzduit, pe parcursul a patru ani, zeci de tineri jurnaliști, specialiști în politici publice și studenți proaspăt absolvenți la evenimente anuale în Rusia - un program care „a fost finanțat parțial de FSB, fapt care nu a fost niciodată dezvăluit publicului”, potrivit FBI. Pe pagina de internet a organizației este postat la loc de cinste un interviu cu un cuplu rus expulzat din Statele Unite în 2010, după ce FBI i-a identificat pe ei și pe alte opt persoane ca fiind „cârtițe” ale serviciilor secrete rusești.

„Burlinova a furnizat FSB-ului informații amănunțite despre cetățenii americani participanți la programele Meeting Russia, inclusiv informații biografice, interesele și opiniile lor politice”, susține FBI. „Ulterior, FSB a monitorizat evoluția carierei acestor cetățeni americani participanți, cu scopul ca unii dintre ei să devină personalități publice influente".

Obiective ascunse

Unii dintre cei care au participat la programele găzduite sau organizate de Burlinova în Statele Unite sau Rusia sunt uimiți de acuzații. Alții susțin că nu au fost surprinși de aceste acuzații. În fine, alții s-au declarat dezamăgiți de faptul că este posibil să fi fost păcăliți, pentru că își imaginaseră că sunt implicați, pur și simplu, în niște dezbateri academice de înaltă ținută despre diplomația publică și înțelegerea interculturală.

„Nu s-a pus nicio clipă problema unor legături sau finanțări secrete sau despre obiective obscure", a declarat o persoană care a fost implicată în program timp de mulți ani și care a vorbit sub rezerva anonimatului din cauza sensibilității subiectului. Dacă acuzațiile sunt adevărate, „ar însemna că Burlinova a acționat foarte iresponsabil față de membrii echipei, față de participanții și partenerii programului”.

„Mi s-a părut evident că dorește să ne influențeze modul în care privim Rusia, dar nu am crezut că e atât de abilă", a declarat Caleb Larson, un reporter din Berlin care a călătorit la Moscova în 2018 pentru a participa la unul dintre evenimentele programului Meeting Russia. „Privind în urmă, ajungi să te gândești: Oh, deci ai ajuns un fel de informator FSB de mâna a doua", a spus el.

Într-o serie de înregistrări audio puse la dispoziția RFE/RL, Burlinova a declarat că acuzațiile au fost motivate politic, spunând că este doar o „profesoară umilă” și că acuzațiile seamănă cu cele din dosarul Mariei Butina, o rusoaică care a fost arestată în Statele Unite în 2018 și condamnată pentru acuzații similare de agent străin.

„Acuzarea mea este doar o încercare de a crea o afacere Butina partea a II-a”, a spus ea.

Diplomație creativă

Cazul împotriva lui Nataliei Burlinova este doar unul dintre cele care ar dovedi, conform autorităților din SUA, eforturile Rusiei de a manipula viața publică și politică din Statele Unite și din alte părți ale lumii.

Un alt caz de răsunet este cel al lui Butina, o activistă pentru drepturile armelor de foc care a încercat să se infiltreze în cercurile politice ale Partidului Republican și care a lucrat îndeaproape cu un influent personaj politică cu legături la Kremlin. Butina a fost deportată în 2019 după ce a executat o pedeapsă cu închisoarea pentru acuzația de agent străin neînregistrat.

Un alt caz este cel al Elenei Branson, activista ruso-americană care, prin ONG-ul ei, pleda pe față cauza expatriaților ruși. Ea a fugit din Statele Unite în octombrie 2020, la o lună după ce agenții FBI au făcut o razie în apartamentul ei din Manhattan, iar acum locuiește în Rusia.

Cazul Burlinova „amintește de ceea ce se întâmpla înainte de alegerile din 2016, când rușii încercau să intre în conturi de Twitter, Facebook și pe alte rețele sociale... pentru a încerca să atragă americani", spune Steven Hall, fostul șef al stației CIA din Moscova în anii 1990. „Pare a fi o variantă avansată a acestei strategii”.

Înființată în 2010, organizația PICREADI a fost fondată, după cum se spune în prezentare, pentru a se angaja în diplomația publică rusă, un concept care descrie, în esență, eforturile guvernului de la Moscova de a influența opinia publică ca parte a conducerii politicii externe.

Timp de ani de zile, potrivit documentelor americane, Burlinova a comunicat cu un ofițer FSB nenumit pentru a-și coordona călătoriile și planificarea evenimentelor. În 2015, de exemplu, ofițerul FSB i-a dat Nataliei Burlinova o listă de persoane asociate cu universități și institute de politică externă din SUA și a instruit-o să le cerceteze, potrivit FBI.

„Suntem furioși”

Detaliile din depoziția FBI sugerează că agenții au avut acces extins și detaliat la telefonul mobil sau la conturile de e-mail sau la fișierele de calculator ale Burlinovei, inclusiv la corespondența acesteia cu un ofițer FSB nenumit cu care se consulta frecvent și căruia îi trimitea fotografii, CV-uri și alte informații.

„Dacă nu a șters e-mailurile, mesajele sau fotografiile de pe telefonul ei, atunci a fost sinceră", a declarat Darren Mott, un agent special FBI pensionat, specializat în amenințări cibernetice și de contrainformații. „Dacă nu a fost antrenată în mod oficial de FSB pentru a fi agent activ, atunci probabil că securitatea operațională nu a fost principala ei preocupare", a spus el. De exemplu, a stocat fișiere pe telefon care puteau fi apoi accesate cu ușurință.

În noiembrie 2018, Burlinova și un coleg au călătorit în Statele Unite pentru evenimente și întâlniri la mai multe universități, inclusiv la Fletcher School din Tufts, Davis Center din Harvard, George Washington University și MIT. FSB i-a dat Nataliei Burlinova 150 de mii de ruble (2300 de dolari) pentru această călătorie, se arată în documentul FBI care justifică punerea sub urmărire.

Potrivit unor persoane care au cunoștință despre evenimente, Burlinova a promovat pozițiile guvernului rus în discuțiile sale și l-a susținut pe președintele Vladimir Putin, dar nu a dat impresia că este o marionetă a Kremlinului și nici nu a susținut fără nuanțe politicile Kremlinului.

La 15 noiembrie, „Burlinova i-a trimis ofițerului FSB mai multe fotografii ale întâlnirilor sale cu cetățeni americani la universități din SUA și l-a pus la curent cu diversele sale întâlniri din Statele Unite”, se arată în plângerea FBI care precizează că Burlinova i-a transmis ofițerului mai multe informații mai târziu în noiembrie, după ce s-a întors în Rusia.

„Am fost destul de conștienți de riscuri atunci când am decis să o invităm”, afirmă o persoană informată în legătură cu aceste evenimente, dar care a vorbit sub rezerva anonimatului, nefiind autorizată să vorbească cu presa.„Nu am suspectat-o însă niciodată că ar fi fost un fel de spion (...) Acum suntem cu toții furioși din cauza acestor lucruri", a spus persoana respectivă.

Ulterior, FBI s-a întâlnit de două ori cu oficialii de la Tufts, ultima dată în martie 2022, punând întrebări despre Burlinova și organizația sa.

Oficialii de la Fletcher School au refuzat să comenteze întrebările despre evenimentele organizate de Burlinova acolo. MIT și Centrul Davis de la Harvard nu au răspuns la e-mailurile care solicitau comentarii. Universitatea George Washington a refuzat să comenteze; o persoană care are cunoștință despre evenimente a declarat că Burlinova s-a întâlnit în mod neoficial cu doi profesori, dar nu a susținut nicio conferință și nici nu a făcut prezentări studenților sau facultăților de acolo.

Întâlnirea cu Rusia

Între 2017 și 2021, Burlinova a organizat o serie de evenimente anuale la Moscova numite Meeting Russia. Evenimentele erau provocate ca o modalitate pentru tinerii profesioniști - experți în politică externă, studenți-absolvenți, jurnaliști - de a „facilita un dialog productiv cu noua generație de lideri și de a atrage atenția asupra punctelor critice din relațiile Rusiei cu Statele Unite și Uniunea Europeană”.

Programul plătea transportul local, mâncarea și cazarea participanților în Rusia. E drept că unii participanți spun că și biletul de avion până în Rusia a fost plătit, în timp ce alții pretind că și-au plătit singuri drumul.

În dialogurile cu RFE/RL, participanții spun că era evident că întregul program avea pronunțate obiective pro-ruse și pro-guvernamentale. Unii, în special jurnaliștii care au participat, au declarat că nu au văzut nicio problemă în acest sens și că a fost util să audă direct de la legislatorii ruși și de la alte persoane ce opinii au despre politica internă și internațională.

În ceea ce o privește pe Burlinova, „proiectele ei, punctele ei de vedere erau total favorabile Kremlinului, dar totul era transparent. Nu se ascundea defel", spune Reid Standish, care a participat la eveniment în 2018 în calitate de jurnalist independent. Standish este acum reporter la RFE/RL, care se concentrează pe China.

„Am fost foarte lucid când am mers la acest eveniment. Eram curios să-mi verific supozițiile”, spune Standish.

Un alt participant la Meeting Russia este de acord că Burlinova a fost sinceră în legătură cu opiniile sale pro-guvernamentale. Cu toate acestea, a fost surprins să audă despre mandatul de arestare și acuzațiile penale.

„Ceea ce mi s-a părut ciudat în toată povestea asta este că (...) PICREADI era prezentată ca o organizație de diplomație publică. Dar am sentimentul că habar nu aveau ce înseamnă asta”, a declarat persoana, care a cerut să nu fie numită pentru a nu periclita căutarea unui loc de muncă sau o autorizație de securitate.

„Evenimentul, în sine, a constat doar într-o serie de întâlniri. Nu părea să aibă ca scop recrutarea cuiva”, a spus persoana respectivă.

FBI a interogat, de asemenea, potrivit plângerii penale, mai mulți participanți în legătură cu evenimentele. Mai mulți participanți au confirmat pentru RFE/RL că au fost interogați cu privire la Burlinova și la organizația sa.

„În ceea ce privește legătura cu FSB: am cunoscut alte persoane cu care am vorbit în cadrul programului. Cu toții am presupus că vom fi spionați, dar întrebarea era: Programul în sine era spionat sau programul era conceput să ne spioneze pe noi?", spune Bennett Murray, un jurnalist care a participat la programul de la Moscova în 2019 și care acum este jurnalist independent și trăiește în Serbia.

„Nu prea mă miră povestea asta cu spionajul", a spus el.

O participantă europeană a spus că nu era deloc o surpriză faptul că Burlinova lucra cu FSB și spune că a schimbat mesaje cu alți participanți după ce s-a aflat despre mandatul de arestare. „Întotdeauna am avut dreptate, ceea ce am crezut despre această organizație", a spus persoana, care a cerut, de asemenea, să vorbească sub anonimat din cauza muncii sale cu o agenție guvernamentală europeană. „Am schimbat mesaje cu doi prieteni și le-am spus: Este o nebunie, dar, de asemenea, nu sunt foarte surprinsă.”

Persoana a spus că o deranjează faptul că Burlinova a transmis informații personale către FSB, dar: „Dacă ți-ai putut imagina că poți merge în Rusia în 2018 fără să ți se întâmple așa ceva, ești cu adevărat super naiv”.

„Eram conștienți de riscuri, de faptul că datele erau monitorizate. Glumeam între noi că sunt ca niște mașini cu numere false care ne urmăresc”, a declarat un alt participant european. „Se pare că toată lumea venise acolo de bună-credință, pentru a dialoga. Nu credeam că e implicată activ în transmiterea de informații”.

Burlinova a recunoscut fără să se ascundă că organizația ei primise finanțare guvernamentală - un grant de la Fondul prezidențial al guvernului, care oferă bani multor organizații rusești, au spus participanții.

„Mă gândeam la acuzația că programul a fost finanțat de FSB”, a spus un alt participant. „Este atât de demoralizant. Știam cu toții că va primi finanțare de la Ministerul de Externe rus și îmi amintesc că a justificat acest lucru din cauza legii privind agenții străini, a mediului dificil pentru ONG-uri, a lipsei de alternative.” „Am crezut-o. Eram de părere că este de bună-credință", a spus persoana respectivă.

Acuzații „absolut nefondate”

În răspunsurile sale audio pentru RFE/RL, Burlinova a susținut că acuzațiile potrivit cărora ar fi fost un agent străin al guvernului rus care operează în Statele Unite sunt „absolut nefondate”.

„Acuzațiile guvernului american că aș fi fost implicată într-un fel de activitate de recrutare sau că am avut activități ilegale... ca agent străin acolo - cred că sunt absolut nefondate”, a spus ea. „Nu am reprezentat guvernul sau statul rus. Am avut o misiune pur personală de a prezenta programul rusesc, care este un program de diplomație publică, iar ceea ce am promovat în cadrul acestui program sunt punctele de vedere ale opiniei publice și sferei politice din Rusia.”

Evenimentele Meeting Russia s-au încheiat după 2021 din motive neclare. Dar Burlinova a organizat un grup pentru persoanele care au participat, inclusiv o pagină de Facebook unde ea și alții dezbat în mod regulat, și uneori chiar s-au confruntat, evenimentele curente. În unele cazuri, o persoană care folosea un log-on PICREADI posta comentarii acide și critice pe conturile de socializare ale participanților - pe Instagram, de exemplu.

După ce Rusia a invadat pe scară largă Ucraina, în februarie 2022, discuțiile în care s-au angajat mulți dintre participanții la evenimentele Meeting Russia au devenit critice față de Burlinova, PICREADI și față de politica externă rusă în general. Burlinova a postat comentarii care se făceau ecoul unor afirmații rusești nefondate potrivit cărora Rusia ar fi fost forțată să invadeze Ucraina și că în Ucraina se aflau laboratoare de arme biologice finanțate de Statele Unite.

În iulie 2022, Burlinova și organizația sa au fost trecute pe lista de sancțiuni financiare a Departamentului Trezoreriei SUA, care a considerat că PICREADI și alte „organizații intermediare ale Kremlinului... atrag actori străini și finanțează parteneri locali și manipulează societățile deschise pentru a promova opiniile Kremlinului, a stârni diviziuni și a distrage atenția comunităților internaționale de la problemele urgente".

„În ciuda faptului că încearcă să își ascundă relația cu guvernul rus și cu serviciile sale de informații, acestea dirijează și finanțează PICREADI și pe Burlinova", a declarat departamentul într-un comunicat.

La 21 aprilie, Burlinova a distribuit pe TELEGRAM o fotografie în care apare alături de Maria Butina. Burlinova îi mulțumește celei condamnate că ar fi agent străin rus pentru „interesul” său față de „situația” în care se află.

Burlinova „se consideră un diplomat public", a declarat Murray. „În același timp, probabil că acum își dă seama că toată munca ei de cultivare a oamenilor din Occident a fost distrusă" de invazia din Ucraina.

Site-ul web al PICREADI este un amestec de postări pe blog, videoclipuri, articole din reviste și materiale promoționale. De asemenea, și interviuri cu personalități publice rusești.

Două dintre aceste interviuri - unul publicat în 2018 și unul în 2020 - sunt interviuri cu un soț și o soție care s-au numărat printre cei 10 ruși arestați de FBI în 2010 fiind acuzați că sunt „cârtițe” ale serviciilor secrete care s-au dat drept cetățeni americani obișnuiți în Statele Unite. „Dacă Rusia va reuși să păstreze pacea, va fi o țară mult mai deschisă către lume și mult mai activă, mai ales din punctul de vedere al oamenilor”, afirma Andrei Bezrukov, care avea numele de Donald Heatherfield când a fost arestat, citat de AFP. „De asemenea, are potențialul de a deveni un exportator serios, în special [un] exportator de tehnologie. Dar, dacă va fi război, și sper că nu, atunci toate previziunile sunt anulate”, a mai spus el.

Pe 21 aprilie, Burlinova a postat pe canalul său Telegram o fotografie în care apare alături de Butina. „Așadar, doi agenți străini s-au întâlnit, principala armă a serviciilor secrete rusești în Statele Unite”, a scris ea. „Îți mulțumesc, Maria, pentru interesul tău față de situația mea”.