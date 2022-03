Directorul CIA: Scenele cu spitale și școli ucrainiene bombardate nu pot fi ascunse de Putin la infinit

Într-o audiere la Congres, directorul CIA, Bill Burns, a exprimat opinia că Vladimir Putin pierde războiul informațional în Ucraina, ceea ce îi subminează capacitatea de a mobiliza sprijin intern și internațional.

Timp de două decenii, liderul de la Kremlin a construit un zid propagandistic și a dezinformat prin intermediul rețelelor de media pe care le controlează. Acesta este motivul pentru care Statele Unite și-au modificat strategia informațională, încercând să demaște informațiile false lansate de Kremlin despre Ucraina și să reducă impactul unor încercări de a fabrica evenimente care să justifice intervenția militară sau intensificarea acesteia.

În ultimele zile, administrația Biden a oferit informații că Rusia ar putea recurge la arme chimice și biologice în Ucraina după ce medii de informare controlate de Kremlin au arătat că Statele Unite ar finanța laboratoare extrem de periculoase de arme biologice, în Ucraina. Washingtonul a spus că știrile respective sunt fabricate și a sugerat că Moscova le-ar putea folosi ca pretext pentru a încerca să justifice acțiuni oribile împotriva Ucrainei.

Exploatarea dezinformării cu privire la arme chimice face parte din arsenalul lui Putin – a spus Burns – , amintind despre otrăvirea de către ruși a fostului agent dublu Sergei Skripal și liderului opoziției, Alexei Navalnîi, în 2017 și, respectiv, 2020. „În toți anii în care am fost diplomat am văzut de prea multe ori cum am pierdut războaie informaționale în fața Rusiei”, a spus Burns, continuând: „În cazul de față cred că am avut impact în dejucare a tacticilor și calculelor lor și am demonstrat lumii întregi că este o agresiune premeditată și neprovocată, construită pe o masă de minciuni” – declarațiile directorului CIA la o sesiune a Congresului.

Burns a spus că în ciuda eforturilor lui Putin de a controla informația, o mulțime de ruși reușesc să afle adevărul. Directorul CIA a adăugat că ruși uciși și răniți, consecințele economice asupra cetățenilor obișnuiți din Rusia, precum și scenele cu spitale și școli ucrainiene bombardate nu sunt o realitate pe care Putin o poate ascunde la infinit.