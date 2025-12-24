Doi polițiști și un civil uciși la Moscova în explozia unei bombe, nu departe de locul unde a fost omorât un general rus

La Moscova, trei persoane au fost ucise miercuri în explozia unei bombe, după ce doi polițiști s-au apropiat de o persoană care se comporta suspect, potrivit Comitetului rus de investigații.

Incidentul s-a produs nu departe de locul unde acum două zile, un general de rang înalt a fost omorât într-un atentat cu mașină-capcană, despre care Rusia spune că a fost pus la cale de serviciile secrete ucrainene.

Conform anchetei, în noaptea de 24 decembrie, pe strada Ielețkaia din Moscova, doi polițiști au observat o persoană suspectă în apropierea mașinii de serviciu a poliției. Când s-au apropiat pentru a-l reține, a fost declanșat un dispozitiv exploziv. În urma rănilor suferite, doi polițiști, precum și persoana care se afla lângă polițiști, au murit. Comitetul de investigații nu a precizat cine este a treia persoană.

Canalul de Telegram „112”, apropiat de forțele de ordine, scrie că un necunoscut „a alergat spre mașina poliției rutiere și a aruncat în interior un pachet cu un dispozitiv neidentificat”.

Un martor este citat de canalul Shot cu afirmația că, înainte de explozie, în apropierea mașinii de poliție se afla o persoană suspectă, purtând o mască și o glugă.

Potrivit unui alt canal rusesc de Telegram „Ostorojno, novosti”, a treia victimă este, probabil, însăși persoana care a detonat explozibilul.

Locul exploziei, precizează „Agentstvo”, se află în apropierea secției de poliție și la 300 de metri de parcarea unde, pe 22 decembrie, a fost aruncată în aer mașina în care se afla șeful Direcției de instruire operativă a Statului Major General al Rusiei, generalul-locotenent Fanil Sarvarov.

Mai mulți oficiali militari ruși și personalități publice care au sprijinit activ invazia rusă în Ucraina au fost asasinați de la începutul războiului în februarie 2022. Serviciile secrete ucrainene și-au asumat răspunderea pentru o serie de atacuri.

Cu informații de la Radio Svoboda și Reuters

