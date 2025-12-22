Un general al Statului Major al Rusiei, ucis în explozia unei mașini la Moscova

Un general rus a fost ucis luni în explozia unei mașini-capcană la Moscova, a anunțat Comitetul de Investigații al Rusiei. Anchetatorii ruși suspectează că în spatele atacului s-ar putea afla serviciile speciale ucrainene.

Bomba a explodat sub mașina Kia Sorento condusă de generalul-locotenent Fanil Sarvarov, șeful Direcției de instruire operativă a Statului Major General al armatei ruse, în momentul în care acesta ieșea dintr-un loc de parcare la ora 06:55, ora Moscovei, relatează Reuters.

Comitetul rus de investigații a declarat că Sarvarov a murit în urma rănilor suferite. Anchetatorii au publicat un video în care se vede mașina distrusă, cu sânge pe scaunul șoferului.

Canalul Telegram Shot, apropiat forțelor de securitate, a scris că explozia de pe strada Iaseneva a fost provocată, probabil, de un exploziv artizanal.

Cel puțin șapte mașini parcate în apropiere au fost avariate de șrapnel.

Anchetatorii ruși au declarat că una din versiunile investigate este că bomba a fost plasată de serviciile speciale ucrainene. Ucraina nu a făcut niciun comentariu imediat în legătură cu moartea generalului Sarvarov.

Generalul Sarvarov avea 55 de ani. În anii 1990 și la începutul anilor 2000, el a participat la conflictul osetino-inguș și la războiul din Cecenia, iar în 2015-2016 – la operațiunile militare ale trupelor ruse în Siria. Potrivit publicației „Proekt”, Sarvarov a participat și la războiul împotriva Ucrainei.

Fanil Sarvarov a fost foarte rar menționat în presă și aproape nimic nu se știe despre activitatea sa legată de războiul rus împotriva Ucrainei. În 2020, Sarvarov a participat la exerciții militare ruso-chineze în regiunea Astrahan. În revista americană Newsweek, el poate fi văzut în fotografie alături de alți generali ai Forțelor Armate ale Rusiei și ai Armatei Populare de Eliberare a Chinei.

Nu este prima tentativă de asasinat asupra unui înalt oficial militar rus de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina din februarie 2022.

Cele mai răsunătoare cazuri

Pe 25 aprilie 2025, generalul-locotenet Iaroslav Moskalik, în vârstă de 59 de ani, a fost ucis de o bombă plasată într-o mașină în apropierea Moscovei. Moskalik era șeful adjunct al Direcției principale de operațiuni a Statului Major General.

Pe 17 decembrie 2024, explozia unei bombe ascunse într-un scuter la intrarea unui bloc de apartamente din Moscova i-a ucis pe șeful trupelor de protecție radiologică, chimică și biologică ale Forțelor Armate ale Rusiei, Igor Kirilov, și asistentul său, Ilia Polikarpov.

La 4 octombrie 2024, Andrei Korotkii, un angajat al centralei nucleare Zaporojie, controlate de Rusia din sudul Ucrainei, este ucis în explozia unei mașini-capcană. Serviciile de informații militare ucrainene l-au acuzat anterior de trădare și crime de război.

Pe 6 decembrie 2023, Ilia Kiva, fost parlamentar ucrainean, acuzat și el de trădare, a fost împușcat mortal în apropiere de Moscova.

La 2 aprilie 2023, Vladlen Tatarski, un blogger rus pro-război, a fost ucis în urma exploziei unei bombe ascunsă într-o statuetă care i-a fost oferită de o femeie într-o cafenea din Sankt Petersburg.

Cu informații de la Radio Svoboda, BBC și Reuters

