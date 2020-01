Dorin Chirtoacă: Preluarea televiziunilor de către Igor Ceaika e „o afacere pusă la cale împotriva R. Moldova”

Liderul liberalilor, Dorin Chirtoacă, a depus un demers pe numele procurorului general, Alexandru Stoianoglo, cu privire la preluarea de către Igor Ceaika, fiul procurorului general al Rusiei, a cotei majoritare a firmei care deţine posturile Accent TV şi Primul în Moldova. Potrivit lui Dorin Chirtoacă, aceste posturi i-ar aparține, de fapt, șefului statului. El spune că ar cunoaşte mai multe despre intrarea lui Ceaika pe piața media moldoveană.



Dorin Chirtoacă: „Pe data de 27 decembrie 2019, pe mai multe site-uri de știri din Federația Rusă a apărut informația că acest Ceaika împreună cu Dodonii din Republica Moldova – Alexandru și, respectiv, Igor Dodon – au făcut aceste tranzacții vizavi de preluarea Accent TV, „Pervîi v Moldove” ș.a.m.d. Chestiunea aceasta a anunțat-o Igor Dodon cu o zi înainte, pe 26 decembrie, ceea ce înseamnă că a fost o afacere pusă la cale din start, din capul locului, împotriva Republicii Moldova de această grupare infracțională, din punctul meu de vedere.”





Europa Liberă: De ce ziceți „împotriva Republicii Moldova” și de ce ați mers cu un demers pe numele procurorului general Stoianoglo cu privire la preluarea de către Igor Ceaika a cotei majoritare a firmei care deține posturile Accent TV și Primul în Moldova?

Dorin Chirtoacă: „Păi e simplu. În primul rând, dacă ar fi fost o afacere privată, ar fi trebuit să se cunoască pe piața media, peste tot că există un post TV de vânzare, să fie mai multe oferte, proprietarul, fiind de bună-credință, să dorească să încaseze o sumă cât mai mare.

Igor Dodon a făcut trafic de influență pe această chestiune, organizând toată această afacere și anunțând-o în prealabil...



Or, toate lucrurile acestea nu au avut loc, iar pe lângă aceasta Igor Dodon a făcut trafic de influență pe această chestiune, organizând toată această afacere și anunțând-o în prealabil. Lucrurile nu se întâmplă așa în mediul privat. Mai mult decât atât, apare întrebarea: cum, pur și simplu, un post TV, care încasează maximumul de publicitate din Republica Moldova, ceea ce înseamnă că noi, toți cetățenii, prin intermediul companiilor care dau publicitate diferitelor canale, dar în special și în mare parte acestui canal, acum ajungem să plătim acestui grup infracțional? Lucrurile nu se fac așa nici în mediul privat, cu atât mai mult nu se fac așa în mediul de stat.

Din momentul în care este implicat președintele Republicii Moldova, automat aceasta este subminarea republicii, pentru că la acele canale se difuzează propagandă care distruge statalitatea Republicii Moldova, distruge identitatea, distruge capacitatea de a gestiona corect democrația, la urma urmei, din partea cetățenilor...”

Europa Liberă: Dar dacă se dovedește că totul este legal, ce răspuns așteptați la această sesizare cu care ați mers la Procuratura Generală?

Dorin Chirtoacă: „Chiar să vedem fața procuraturii și în această situație. Dacă vor răspunde că totul este legal, înseamnă că-și dau arama pe față, că și procuratura este complice la această vânzare de țară pe care o face Dodon în favoarea Federației Ruse, indiferent că folosește canale de stat, canale private sau care în Rusia sunt de stat, iar la noi sunt private, toate împreună reprezintă un amestec dintre politic, afaceri de stat, afaceri private. Asta este caracteristic mafiei în general și subordonarea în acest fel a ceea ce a mai rămas din Republica Moldova în totalitate Federației Ruse.”



Europa Liberă: Noi i-am solicitat să comenteze acest caz președintelui CA [Consiliul Audiovizualului] și Dragoș Vicol spune că, până la acest moment, instituția pe care o conduce cunoaște despre acest caz doar din informația apărută în spațiul public. Credeți că o asemenea entitate precum CA ar putea să nu cunoască ceea ce se întâmplă pe piața media?

Dorin Chirtoacă: „Cu atât mai grav! Orice schimbare de proprietar al unui post de televiziune din Moldova se notifică autorității de reglementare, în cazul de față, CA. Cu atât mai mult asta arată că lucrurile sunt putrede, sunt în afara legii, sunt cu încălcarea legii, pentru că din momentul în care pe 26 decembrie Dodon a anunțat, pe 27 în Rusia s-au făcut aceste tranzacții, iar până astăzi lucrurile nu sunt notificate la CA, asta arată că lucrurile nu s-au întâmplat corespunzător legilor economiei de piață, la urma urmei, dacă am vorbi despre o afacere așa-numită privată.

Or, afacerea privată este un paravan, în realitate este o afacere de stat, implicate fiind autoritățile Republicii Moldova și ale Federației Ruse prin persoane interpuse. Și tocmai asta denotă caracterul criminal al lucrurilor. Nu este clar, în primul rând, cum acest Ciubară, așa-numitul proprietar din acte, a obținut proprietatea Accent TV și toate celelalte, din ce bani a făcut aceste televiziuni, pentru că ele costă milioane, milioane de euro (!). Și astfel se demonstrează că banii au venit din Rusia, asta este prima parte a crimei, după aceea faptul că ele au activat în această perioadă în Republica Moldova, cum au activat, iarăși apare întrebarea vizavi de statutul acestor televiziuni pe teritoriul Republicii Moldova, după care faptul că are loc o transmitere deja în Federația Rusă a proprietății, o vânzare, banii pe care i-a încasat, câți bani sunt aceștia, din ce surse, cum au fost transferați – apare elementar chestiunea de legitimitate a surselor financiare cu care s-a operat deja de 3-4 ani de zile, de când Dodon are aceste televiziuni, nu doar de astăzi, ultima tranzacție, se merge până la început, până la momentul în care au apărut pe piața media aceste televiziuni. Și atunci se demonstrează că, de fapt, toate sunt ale lui Dodon...”



Europa Liberă: Igor Dodon a infirmat cu fiecare prilej că aceste televiziuni ar avea ceva comun cu numele lui.

Dorin Chirtoacă: „Păi și Plahotniuc a infirmat ani la rând că tot GMG-ul este al lui, ca până la urmă, în 2015, să recunoască și să-l treacă în acte legal pe numele său. Până atunci, îl ținea ascuns prin Cipru, prin Olanda, prin OTIV-uri ș.a.m.d., prin fel de fel de offshore-uri. La fel face și Dodon. El nu face altceva, decât în mod primitiv să-l copie pe Plahotniuc. Nimic nou sub soare.”

Europa Liberă: Deci, Dvs. mai rămâneți la gândul că se poate face transparență și în acest caz?

Procuratura este obligată să facă transparență, pentru că cetățeanul Ciubară niciodată nu a avut sursele financiare necesare pentru a crea aceste televiziuni...



Dorin Chirtoacă: „Procuratura este obligată să facă transparență, pentru că cetățeanul Republicii Moldova, Ciubară, niciodată nu a avut sursele financiare necesare pentru a crea aceste televiziuni, pentru a le finanța timp de mai mulți ani de zile, pentru a putea obține din Rusia, iarăși, pe ce criterii și pe baza căror oferte să primească din Rusia retransmiterea acum, după ce a fost luată de la Plahotniuc, a canalului Primul în Moldova, care înseamnă absorbția a 70 la sută din publicitate și, respectiv, acum ce fel de contract de vânzare-cumpărare s-a făcut, cu examinarea a câte oferte a făcut-o d-lui în calitate de „proprietar de bună-credință”, pentru că așa se face? Simpla demonstrare a faptului că Ciubară nu a avut niciodată banii necesari pentru a crea aceste televiziuni rezolvă toată ecuația.”

Europa Liberă: Dl Ciubară ar putea să vă reproșeze că nu e bine să-i numărați banii pe care-i are în buzunar.

Dorin Chirtoacă: „În toată lumea civilizată se numără toți banii tuturor cetățenilor, cei care sunt de bună-credință nu au ce ascunde și toți fac rapoarte financiare. Și astăzi, îmbogățirea ilicită a oricărei persoane, inclusiv din mediul privat, reprezintă o problemă, conform legislației Republicii Moldova. De aceea nu este vorba de a număra sau nu banii cuiva, ci este vorba de a fi corect în raport cu legea și în raport cu restul societății în care trăiești, pentru că dincolo de aspectul financiar există și aspectul politic, care ține de ce fel de televiziune este asta până la urmă.

Este un canal de propagandă cu care luptă o Europă întreagă. Și atunci, noi trebuie să decidem – suntem împreună cu lumea civilizată și vrem presă liberă și independentă sau suntem cu cei care trăiesc pe bază de minciuni, propagandă și îndobitocire a societății, cum s-a făcut în perioada sovietică. Iar Pervîi canal, ca și Sputnik, ca și Rossia Today și toate celelalte fac parte din canalele cu care Uniunea Europeană luptă. Iată, să vedem fața procuraturii care împreună cu guvernul, parlamentul, președinția, facem parte din Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și avem niște obligații. Una dintre obligații este să respectăm legile democrației și, respectiv, libertatea presei.”

Europa Liberă: Și Procuratura Generală ar trebui să vă dea răspuns conform legislației în vigoare în decurs de câte zile?

Dorin Chirtoacă: „În 30 de zile.”