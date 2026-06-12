Două accidente succesive în Ungaria, pe autostradă, cu opt morți. Un microbuz moldovean, implicat

În primul accident, petrecut la 4 jumătate dimineață pe autostrada M1, în apropiere de Győr, un camion a intrat într-un vehicul de reparație a carosabilului. Șoferul de camion a decedat la fața locului.

Peste puțin timp, după ora 5, la distanță de numai un kilometru, un microbuz cu nouă persoane a lovit un camion care staționa din cauza primului accident. Au murit șapte din cele nouă persoane aflate în microbuzul de culoare albă, aproape complet distrus, judecând după fotografiile poliției ungare, iar două au fost rănite.

Contactat de Europa Liberă, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a dat un bilanț ușor diferit, spunând că din oamenii aflați în microbuzul cu numere de înmatriculare moldovenești au murit opt, nu șapte.

Prim-ministrul ungur Peter Magyar a adresat condoleanțe familiilor celor decedați.

Naționalitatea și identitatea victimelor nu au fost făcute publice imediat.

MAE a spus Europei Libere că Ambasada Republicii Moldova în Ungaria este în contact permanent cu autoritățile ungare competente și că va reveni cu detalii, odată ce le va primi.

Autostrada ungară M1, care face legătura între Austria și Budapesta, se află într-un proces de reparații capitale îndelungate, care face necesară închiderea unor benzi de circulație, destul de des.

Comentariile postate sub condoleanțele premierului Magyar se referă pe larg la dificultățile provocate șoferilor de procesul de refacere a importantei artere rutiere, una din cele mai vechi și mai solicitate din Ungaria.

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