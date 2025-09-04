Numărul morților din accidentul de tramvai din Lisabona crește. Nu se știe de victime moldovene

Oficialul nu a furnizat numele sau naționalitatea victimelor decedate, spunând că familiile lor vor fi informate în primul rând. Alți 21 de oameni au fost răniți în accidentul de miercuri, a spus ea, adăugând că erau bărbați și femei cu vârste cuprinse între 24 și 65 de ani, precum și un copil de 3 ani.

Autoritățile moldovene au spus joi în zori că nu au fost informate cu privire la existența unor cetățeni moldoveni printre victimele accidentului. Ministerul Afacerilor Externe a asigurat că urmărește îndeaproape evoluția situației prin intermediul Ambasadei din Portugalia, cum a transmis IPN.

MAE din România a spus și el că nu știe de victime cu cetățenie română.

Agențiile de presă scriu, citând autoritățile portugheze, că printre răniți se află portughezi, precum și doi germani, doi spanioli și câte o persoană din Franța, Italia, Elveția, Canada, Maroc, Coreea de Sud și Capul Verde.

Diversitatea naționalităților, scrie AP, reflectă cât de atractiv era renumitul funicular, sau tramvai în pantă pentru turiștii care umplu capitala portugheză în sezonul estival.

Elevador da Glória a fost inaugurat în 1885 și este unul dintre cele trei funiculare istorice din Lisabona. Acesta leagă piața centrală Praça dos Restauradores de cartierul Bairro Alto, situat la o altitudine mai mare, parcurgând o distanță de aproximativ 200 de metri.

Portugalia a decretat joi zi de doliu național după ceea ce a fost cea mai gravă catastrofă din istoria recentă a capitalei.

Felicity Ferriter, o turistă britanică în vârstă de 70 de ani, tocmai sosise împreună cu soțul ei la un hotel din apropierea locului accidentului și își despacheta valiza când a auzit „o lovitură îngrozitoare”.

„Am auzit-o, am auzit bubuitura”, a declarat ea pentru Associated Press în fața hotelului.

Cuplul văzuse tramvaiul după sosire și intenționa să se plimbe cu el a doua zi.

„Trebuia să fie unul dintre momentele culminante ale vacanței noastre”, a spus ea. „Am fi putut fi noi.”

Tramvaiul electric, denumit tehnic funicular, este tractat de cabluri de oțel, vagonul care coboară ajutând cu greutatea sa la ridicarea celuilalt. Vagonul poate transporta peste 40 de persoane, așezate și în picioare. Este, de asemenea, utilizat în mod obișnuit de locuitorii Lisabonei.

Deși autoritățile nu au dat detalii despre victimele accidentului, sindicatul lucrătorilor din transporturi SITRA a declarat că printre morți se afla și frânarul tramvaiului, André Marques.

Dpa relatează că primele concluzii sugerează drept cauza accidentului deteriorarea cablului care trage vagonul în sus pe strada abruptă și îl frânează la coborâre.

După deraiere, trenul s-a izbit de o clădire. Un martor ocular a declarat pentru canalul de televiziune portughez RTP că vagonul a coborât cu viteză, s-a izbit de o clădire și „s-a mototolit ca o cutie de carton”.

Între timp, la Bruxelles, steagurile UE au fost arborate în bernă joi, în memoria celor care și-au pierdut viața.

„ Tragicul accident de la Elevador da Glória a zguduit profund Europa”, a scris Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, pe X.

„Gândurile mele sunt alături de victime, de cei dragi lor și de răniți, cărora le doresc o recuperare rapidă”, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, fost prim-ministru portughez, aflat în vizită la București. „Transmit condoleanțe sincere Portugaliei și orașului Lisabona”, a adăugat Costa.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat, de asemenea, compasiunea față de familiile victimelor.

