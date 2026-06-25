Două cutremure masive au lovit Venezuela. Se așteaptă mii de morți

Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 a lovit la aproximativ 160 km vest de Caracas, urmat la mai puțin de un minut distanță de altul, cu magnitudinea de 7,5, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS).

„Este probabil să se înregistreze un număr mare de victime și pagube ample, iar dezastrul să fie pe scară largă”, a declarat USGS, estimând inițial că numărul morților s-ar situa cel mai probabil între 10.000 și 100.000.

Trei persoane au murit în cartierul Baruta din Caracas după prăbușirea a două clădiri, a declarat primarul districtului pe rețelele de socializare. O persoană a murit, iar patru clădiri s-au prăbușit complet, a declarat la rândul lui jurnaliștilor Gustavo Duque, primarul districtului Chacao din Caracas. Douăzeci și două de persoane au fost transportate la spital.

„Avem clădiri și locuințe care s-au prăbușit și ne ocupăm de situație cu toate resursele de care dispunem în materie de securitate și asistență civilă”, a declarat ministrul de Interne, Diosdado Cabello, la televiziunea de stat.

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat că va proclama starea de urgență țara sud-americană și va solicita fonduri de la organizațiile internaționale pentru a susține eforturile de reconstrucție.

„Transmitem condoleanțe familiilor”, a spus ea într-un discurs adresat națiunii, fără a oferi un bilanț național al deceselor sau al răniților.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Statele Unite sunt pregătite, dispuse și capabile să ofere ajutor în urma dezastrului.

„Cele două cutremure majore care tocmai au lovit minunatul popor al Venezuelei sunt de o amploare uriașă și au provocat un număr devastator de decese”, a spus Trump.

Până în Columbia

Aeroportul Internațional Maiquetia, situat în apropierea orașului Caracas, a fost închis din cauza „daunelor grave” suferite de infrastructura sa, a declarat Rodriguez, postările de pe rețelele sociale arătând instalațiile grav avariate.

Cutremurele s-au produs la adâncimi de 22 de kilometri și, respectiv, 10 kilometri.

„A fost de necrezut, nici măcar nu știu cât a durat”, a spus Heidi Romero, proprietara unui magazin, care se afla la ultimul etaj când a avut loc cutremurul.

„Am ieșit pe scările de urgență; așa ne-au scos afară”, a declarat femeia în vârstă de 42 de ani pentru AFP.

Zeci de alte persoane din capitală au ieșit din clădiri și au așteptat afară înainte de a se întoarce la birouri și acasă.

Carmen Guedez, în vârstă de 69 de ani, se afla în cameră cu sora sa imobilizată la pat când a simțit cutremurul.

„Se intensifica tot mai mult”, a spus administratoarea, care locuiește într-un cartier deluros. „Am văzut cum se mișcau ferestrele și apoi totul s-a zguduit.”

Ea a descris cum s-a „strâns în brațe” cu sora ei și cu un vecin, adăugând că „nu am putut ieși. Vecinii sunt încă afară, pe stradă.”

Statele federale Trujillo, Carabobo, Miranda și La Guaira au fost cele mai grav afectate, potrivit lui Cabello.

Cutremurul a fost resimțit chiar și în capitala columbiană, Bogotá, unde au sunat alarmele, iar unii locuitori au evacuat clădirile din precauție.

Freddy Tovar, coordonatorul Rețelei Naționale Seismologice din Columbia, a declarat că s-au primit peste 200 de rapoarte privind tremurături la nivel național.

„Caracteristicile acestui eveniment seismic indică posibilitatea apariției unor replici, care ar putea fi resimțite pe o arie extinsă a teritoriului columbian”, a spus el într-un videoclip postat pe X.

Agenția columbiană de gestionare a dezastrelor, UNGRD, a exclus posibilitatea producerii unui tsunami în urma cutremurului.

„NU există tsunami, NU există pericol din cauza cutremurului recent”, a declarat Centrul Național de Avertizare împotriva Tsunami din SUA într-o postare pe X.

Cele mai puternice cutremure din istoria recentă a Venezuelei, țară predispusă la seisme, au avut loc în nord-estul țării în 1997, provocând moartea a 73 de persoane, și la Caracas în 1967, când au murit 236 de persoane.

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