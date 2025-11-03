Un nou cutremur în Afganistan face zeci de morți și sute de răniți

Serviciul Geologic al Statelor Unite a spus că „este probabil ca numărul victimelor să fie semnificativ, iar pagubele extinse” în regiunea orașului cu peste 500 de mii de locuitori.

Pe rețelele sociale au apărut imagini video care ar arăta echipe de salvare, încercând să ajute persoane prinse sub dărâmături. Autenticitatea acestor imagini nu a putut fi verificată independent.

Ministerul Sănătății Publice, condus de talibani, a declarat inițial că cel puțin 20 de persoane au murit, iar aproximativ 320 au fost rănite. Un bilanț ulterior publicat de agenția oficială Bakhtar punea numărul morților la 27, iar al răniților la peste 700. Autoritățile talibane au precizat că provincia Balkh și provincia Samangan par să fi fost cele mai grav afectate.

Un oficial din Mazar-e Sharif a declarat că Moscheea Albastră din oraș a fost avariată în urma cutremurului.

Un jurnalist al agenției AFP a relatat că o parte din această moschee din secolul al XV-lea, una dintre puținele atracții turistice ale țării, s-a prăbușit, iar fragmente din unul dintre minarete erau împrăștiate în curte.

Cutremurele cu victime sunt frecvente în Afganistan, iar calitatea joasă a construcțiilor și lipsa infrastructurii îngreunează adesea misiunile de salvare.

Un cutremur cu magnitudinea 4,9 grade s-a produs pe 1 noiembrie și în regiunea Hindu Kush din Afganistan, dar bilanțul nu este cunoscut. În august, un cutremur puternic cu epicentrul în apropiere de Jalalabad a ucis peste 2000 de oameni, iar autoritățile din țara săracă și afectată de război au cerut ajutorul comunității internaționale.

Cele mai multe programe internaționale de ajutorare au fost întrerupte după ce talibanii au preluat puterea în Afganistan, în august 2021.

Regimul taliban rămâne în mare parte izolat pe plan internațional. Rusia este singura țară care recunoaște oficial talibanii ca guvern legitim al Afganistanului. Dar aceștia au încercat, în ultimul an, să restabilească legături cu alte state.

Țările occidentale acuză regimul taliban de grave încălcări ale drepturilor omului, în special împotriva femeilor și fetelor, cerând îmbunătățirea situație ca precondiție pentru stabilirea unor relații diplomatice.

Talibanii se confruntă, de asemenea, cu un conflict armat de graniță cu Pakistanul, țară mult mai puternică din punct de vedere militar.

După ce luna trecută peste 70 de persoane au fost ucise în ciocniri de frontieră, cele două țări au purtat discuții la Istanbul, în încercarea de a restabili pacea, dar convorbirile au eșuat în mare parte.

Violențele recente, soldate și cu sute de răniți, sunt cele mai grave de la revenirea talibanilor la putere în 2021. Regimul taliban se confruntă, de asemenea, cu grupări teroriste interne și cu sărăcia endemică.

După Reuters și AFP

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te