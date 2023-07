Două sentințe capitale | Tribunalul nu-i permite unui deținut politic rus să se trateze de cancer

Avocații și familia lui Barîșnikov, care are 64 de ani, se luptă pentru a-i asigura un tratament medical pentru că activistul este suspectat de cancer. De asemenea, ei caută o modalitate de a o îngriji pe mama lui bolnavă, în vârstă de 97 de ani, supraviețuitoare a Holocaustului.

De o săptămână, activistul anti-război Igor Barîșnikov, în vârstă de 64 de ani, se află în detenție în exclava Kaliningrad, după ce a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare, fiind acuzat de răspândire de informații „false” despre armata rusă din Ucraina.

Barîșnikov, pe care medicii l-au diagnosticat ca suspect de cancer la prostată, încearcă acum să obțină tratamentul medical de care are nevoie urgent după ce un tribunal a refuzat să-l elibereze - decizie pe care avocata lui o consideră o condamnare la moarte atât pentru activist, cât și pentru mama sa bolnavă.

„Cu un singur verdict, instanța ucide două persoane - Igor și mama sa”, a declarat avocata lui Barîșnikov, Maria Bonțler, pentru redacția North.Realities a Serviciului rusesc al RFE/RL.

Un tribunal din orașul Sovețk, în apropiere de granița lituaniană din exclavă, l-a condamnat pe 22 iunie pe Barîșnikov pentru că a răspândit „informații false în mod deliberat” despre armata rusă în postările de pe Facebook în care vorbește despre faptul că artileria rusă a ruinat orașul ucrainean Mariupol și despre atrocitățile comise de forțele rusești în Ucraina.

A fost prima condamnare înregistrată în exclava vestică în temeiul acestei legi, una dintre cele câteva pe care președintele rus Vladimir Putin le-a promulgat la scurt timp după ce a lansat invazia pe scară largă a Kremlinului în Ucraina în februarie 2022.

„Sunt acuzat de comiterea unei infracțiuni grave. Și totuși nu am omorât pe nimeni, nu am jefuit, nu am violat, nu am furat nimic de la nimeni", a spus Barîșnikov în declarația sa finală în fața instanței, comparând procesul său cu procesele-spectacol ale dictatorului sovietic Iosif V. Stalin din anii 1930.

„Consider că aceasta este un proces politic. Cazul a fost fabricat și falsificat la fel ca în 1937, când o persoană era închisă pentru zece ani sau împușcată pe baza unor acuzații inventate", a adăugat Barîșnikov .

Judecătorul din cadrul procesului de la Tribunalul districtual Sovețki a refuzat să permită eliberarea lui Barîșnikov din arest pentru tratament medical, în ciuda declarațiilor medicilor săi că tumoarea la prostată și cateterul pe care îl folosește sunt motive pentru eliberare pe considerente medicale.

„Judecătorul a spus: Nu aveți suficiente probe medicale", a declarat Bonțler pentru North.Realities.

Bonțler a mai adăugat că echipa de avocați a lui Barîșnikov intenționează să adreseze o petiție Comitetului ONU pentru Drepturile Omului pentru a obține asistența medicală de care are nevoie clientul ei. Ea a spus că la examinarea activistului de către un medic au fost găsiți 12 markeri tumorali.

„Pentru medic, nu există niciun dubiu că Igor are cancer. Dar instanța are îndoieli”, a declarat Bonțler. „Faptul că statul ia măsuri împotriva unei persoane bolnave ca aceasta, este pur și simplu o josnicie. Este nedemn de stat. Dar noi vom lupta”.

Mama, condamnată la moarte

Barîșnikov, cunoscut activist al opoziției din Sovețk, era, de asemenea, principalul îngrijitor al mamei sale în vârstă de 97 de ani, Evghenia, o supraviețuitoare a Holocaustului care suferă de demență.

Până nu demult, mama lui Barîșnikov încă își mai recunoștea fiul și rudele și chiar citea știrile pe Internet. Dar starea ei s-a înrăutățit după arestarea lui Barîșnikov în 2021. Barîșnikov a ajuns în închisoare atunci pentru că a participat la mitinguri de susținere a liderului opoziției Aleksei Navalnîi.

O asistentă medicală care a ajutat la îngrijirea Evgheniei i-a abandonat după ce autoritățile au interogat-o în legătură cu activitățile de opoziție ale lui Barîșnikov, a declarat Bonțler. Soția sa, Liudmila, are acum grijă de mama lui, a cărei soartă instanța a vrut să o lase în mâinile serviciilor sociale.

„Am fost indignat peste măsură de decizia de a o transfera pe mama lui Igor către serviciile noastre sociale", a declarat prietenul și colegul activist al lui Barîșnikov, Vadim Hairullin, pentru North.Realities. „Știu foarte bine cum funcționează căminele noastre de bătrâni. Pur și simplu o condamnă la moarte pe mama lui, care a suferit deja atâtea de pe urma naziștilor”.

Hairullin însuși a fost condamnat anul trecut la un an de închisoare în temeiul unei legi care incriminează participarea la mai mult de un protest neaprobat într-o perioadă de 180 de zile. El a fost eliberat pe 22 iunie, în aceeași zi în care a fost dat Barîșnikov a fost condamnat și s-a dus direct la Sovețk pentru a asista la pronunțarea hotărârii judecătorești.

„Am considerat că este necesar să fiu acolo - la urma urmei, s-ar putea să nu-l mai văd niciodată”, a spus Khairullin. „Sunt indignat că persoane aflate într-o astfel de stare fizică primesc condamnări cu executare pentru astfel de lucruri. Au scris ceva pe internet. Ar fi putut decide ceva gen arest la domiciliu sau interdicția de a folosi internetul”.

„L-au lăsat să scape ușor”

Procurorii au cerut instanței să-l condamne pe Barîșnikov la opt ani de închisoare. Tribunalul regional din Kaliningrad a precizat într-o declarație că sentința de 7 ani și jumătate în cazul activistului - sentință care nu a intrat încă în vigoare - a ținut cont de factori precum starea de sănătate a acestuia.

Potrivit unui prieten care a asistat la verdict, o echipă de la televiziunea de stat rusă a venit la ședința de judecată.

„L-am întrebat pe unul dintre ei dacă știa pentru ce a fost judecat Igor. Iar el mi-a spus: Știu, bineînțeles. Este un trădător al patriei. El trebuie să fie judecat. A luptat în Ucraina, și-a abandonat pozițiile și a fugit", a declarat Natalia Holmanova, o susținătoare a lui Barîșnikov care a asistat la verdict, pentru North.Realities. „Nici măcar nu știu de ce este acuzat", a adăugat ea.

Holmanova a spus că în sala de judecată se făcuse liniște în timp ce a fost citit verdictul, dar în timp ce Barîșnikov era încătușat, cineva a strigat: „L-au lăsat să scape ușor”.

Dacă apelul la verdictul lui Barîșnikov va fi respins, activistul își va ispăși pedeapsa într-o închisoare din regiunea Kaliningrad, care include un spital.

Deocamdată, avocații săi spun că centrul de detenție în care se află în prezent asigură proceduri de dezinfecție și un duș zilnic, iar cateterul din stomac va fi schimbat la un spital regional. Echipa sa de avocați a început deja procesul prin care încearcă să obțină eliberarea sa din motive medicale.

„Am depus toate documentele. Șeful unității medicale a centrului de detenție le-a studiat și a văzut imediat că Igor are cancer..... El a avertizat imediat că va trebui să fie dus la spitalul regional pentru a i se pune un diagnostic și că deja i se făcuse o programare", a afirmat o altă avocată a lui Barîșnikov, Ekaterina Selizarova.

O comisie medicală specială va lua decizia de eliberare a acestuia pentru un examen medical și tratament, a precizat Selizarova. Ea a adăugat că, dacă nu vor reuși să obțină eliberarea sa înainte de începerea oficială a pedepsei cu închisoarea, vor încerca din nou după ce aceasta va intra în vigoare.