Dronele „imune la bruiaj”, testate în Ucraina, apar acum în războiul din Orientul Mijlociu

Atunci când un quadcopter înarmat a survolat granița sudică a Libanului și a pătruns în Israel pe 19 mai, un soldat al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) a alergat pe un deal din apropiere și a încercat să taie cablul de control din fibră optică al dronei cu o bucată de fier vechi. Scenele surprinse de fotoreporteri la granița puternic militarizată au oferit unul dintre cele mai clare exemple de până acum ale folosirii dronelor cu fibră optică - dezvoltate inițial de armata rusă și devenite omniprezente pe frontul din Ucraina - de către militanții Hezbollah susținuți de Iran. Incidentul scoate în evidență vulnerabilitatea chiar și a celor mai avansate armate din lume în fața acestor drone ieftine și dificil de neutralizat.

În ultima lună, militanții Hezbollah au ucis trei soldați israelieni și un civil cu ajutorul dronelor kamikaze controlate prin cabluri de fibră optică lungi de kilometri. Ca reacție, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat formarea unei echipe speciale pentru combaterea amenințării reprezentate de dronele conectate prin cablu. Potrivit autorităților, grupul va beneficia de un „buget nelimitat”, pe fondul criticilor tot mai mari privind lipsa de pregătire a Israelului în fața unei arme apărute pentru prima dată în 2024. Presa israeliană susține că armata ar fi refuzat anterior oferte venite din partea Ucrainei pentru instruirea trupelor în tactici anti-dronă. Dar pe 17 mai, Netanyahu a afirmat că avertizase încă mulți ani în urmă asupra amenințării reprezentate de quadcopterele transformate în arme. „După ce am văzut războiul din Ucraina, m-am gândit că această tehnologie ar putea fi folosită și pe câmpul nostru de luptă”, a declarat Netanyahu la o ședință de guvern.

Spre deosebire de dronele controlate prin radio - care au nevoie de un semnal bun de emisie și care pot fi blocate prin bruiaj electronic -, dronele cu fibră optică pot fi dirijate aproape oriunde există spațiu de zbor. În Ucraina, piloți experimentați de drone au fost surprinși ghidând aceste aparate prin ferestre și căutând soldați în clădiri aflate la câțiva kilometri în adâncul teritoriului inamic. Această libertate de manevră, limitată doar de durata bateriei și de lungimea cablului, ridică temeri că militanții ar putea ieși din tuneluri pentru a lansa dronele, controlându-le apoi - fără să fie văzuți - de sub pământ. Dronele conectate prin fibră optică nu emit semnale radio, nu lasă urme termice ușor de detectat și sunt suficient de mici pentru a evita multe sisteme radar, mai ales atunci când zboară la joasă altitudine. Unii experți cred că apariția dronelor cu fibră optică folosite de Hezbollah indică faptul că Rusia furnizează Iranului informații despre această tehnologie. Alții consideră însă că există scenarii și mai îngrijorătoare. Nicole Grajewski, expertă în relațiile ruso-iraniene, a declarat pentru RFE/RL că drona cu fibră optică fotografiată pe 19 mai pare identică cu modelele utilizate de forțele ruse în Ucraina. Ea spune că stocurile mari de armament rusesc aflate în posesia Hezbollah ar putea sugera că această tehnologie ajunge la grupare „fie direct de la ruși, fie prin intermediul Iranului, cu sprijinul Rusiei”. Moscova a negat că ar furniza arme pentru Hezbollah.

Însă, având în vedere că invazia rusă din Ucraina este cel mai bine documentat război din istorie din punct de vedere vizual, alți analiști consideră că militanții Hezbollah au reușit să-și pună la punct propriul echipament și propriile tactici pe baza videoclipurilor din timpul invaziei ruse. „Nu este nevoie de prea multe informații secrete”, a declarat Yaakov Lappin pentru RFE/RL. „Hezbollah a văzut cât de eficiente sunt dronele FPV pe câmpul de luptă din Ucraina și a decis să adopte această tehnologie.” Analistul militar israelian spune că aproape toate componentele necesare pentru aceste drone, cu excepția încărcăturilor explozive, „pot fi cumpărate liber de pe internet”. Mai multe platforme chineze comercializează deschis componente pentru drone cu fibră optică, inclusiv bobine cu până la 30 de kilometri de cablu. Monika Ahlborn, analistă și autoarea popularului cont de social media „Drone Wars”, consideră la rândul ei că dronele folosite de Hezbollah ar putea fi pur și simplu rezultatul copierii tacticilor observate în Ucraina. Ea spune că vizibilitatea oferită de rețelele de socializare face ca „ideile, configurațiile și tacticile să se răspândească foarte rapid între diferite zone de conflict”. Fenomenul a mai fost observat în ultimii ani și în cazul altor inovații militare, precum folosirea bombelor lansate de drone. Tactica a apărut pentru prima dată în videoclipurile de propagandă ale grupării extremiste Statul Islamic la începutul anului 2017 și a fost adoptată ulterior de combatanții din Ucraina și din alte zone de conflict.