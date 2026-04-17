Războiul cu Iranul, care a început pe 28 februarie cu un atac american-israelian, a provocat moartea a mii de oameni și a determinat o creștere a prețurilor petrolului.

Între timp, Israelul și-a intensificat propriul război cu milițiile Hezbollah din vecina sa nordică, Libanul. Hezbollah, mișcare controlată de Iran, este considerată organizație teroristă de Statele Unite, în vreme ce Uniunea Europeană califică astfel doar brațul ei armat, nu și partidul politic.

Dacă încetarea focului din Liban deschide calea către un acord de pace mai amplu cu Iranul, ar fi o victorie semnificativă pentru administrația Trump, care s-a străduit până acum să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, importantă din punct de vedere strategic, și să blocheze calea Iranului către o armă nucleară, notează Reuters.

Focuri de armă de sărbătoare au răsunat în mai multe cartiere ale capitalei libaneze, Beirut, la miezul nopții joi, ora la care armistițiul urma să intre în vigoare. Timp de aproximativ o jumătate de oră, s-au auzit și sunete de explozii provenite de la rachetele lansate în semn de sărbătoare, au declarat martorii oculari.

Însă pauza în ostilități rămâne fragilă.

Armata libaneză a declarat vineri dimineață că Israelul a încălcat armistițiul, inclusiv prin bombardarea intermitentă a mai multor sate din sudul Libanului.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea armatei israeliene, care declarase anterior că forțele sale rămân dislocate în zonă. Într-o postare pe X, purtătorul de cuvânt al armatei în limba arabă, Avichay Adraee, a spus că dislocarea a fost un răspuns la ceea ce el a descris ca fiind „continuarea activității militanților Hezbollah.

„Gata cu uciderile”

Trump a publicat joi noaptea o postare pe rețelele sociale în care a îndemnat milițiile Hezbollah să respecte încetarea focului.

„Sper că Hezbollah va acționa corect și bine în această perioadă importantă. Va fi un moment MINUNAT pentru ei dacă fac asta. Gata cu uciderile. Trebuie să avem în sfârșit PACE!”, a spus el.

Războiul din Orientul Mijlociu a început când Statele Unite și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, iar Libanul a fost implicat în conflict după ce Hezbollah a lansat rachete asupra Israelului pe 2 martie.

De atunci, atacurile israeliene din Liban au provocat moartea a peste 2.000 de persoane și strămutarea a peste un milion de localnici, iar forțele terestre israeliene au invadat sudul țării.

După intrarea în vigoare a armistițiului, armata israeliană a declarat că se află în „alertă maximă” pentru a relua atacurile, la nevoie.

Președintele SUA a declarat că acordul de încetare a ostilităților a fost încheiat după convorbiri telefonice „excelente” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu președintele libanez Joseph Aoun.

„Acești doi lideri au convenit că, pentru a realiza PACE între țările lor, vor începe oficial o INCESARE A FOCULUI de 10 zile la ora 17:00 EST”, sau 21:00 GMT, a declarat Trump pe platforma sa Truth Social.

Ulterior, el a spus că se așteaptă ca Netanyahu și Aoun să viziteze Casa Albă „în următoarele patru sau cinci zile”.

O întâlnire față în față la nivel înalt între liderii libanezi și israelieni ar fi un moment decisiv pentru regiune, apreciază AFP.

Netanyahu a declarat că armistițiul cu Libanul oferă o ocazie pentru un „acord de pace istoric” cu Beirutul, dar a insistat că dezarmarea grupării militante Hezbollah rămâne o condiție prealabilă.

Potrivit Departamentului de Stat al SUA, armistițiul obligă Libanul să desființeze gruparea militantă susținută de Iran.

Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a salutat armistițiul și a făcut un apel explicit către „toți actorii” să îl respecte „pe deplin”.