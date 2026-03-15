Noapte bună, în metrou. Cum se doarme la Tel Aviv în vreme de război

De-a v-ați ascunselea prin stație

Pentru Aviad Apirion, un profesor de 40 de ani dintr-o școală pentru copii cu nevoi speciale, războiul cu Iranul a însemnat, printre altele, să doarmă în fiecare noapte într-o stație de metrou subterană pentru a evita pericolul rachetelor balistice iraniene.

Și nu este singur. Peronul noii stații strălucitoare din suburbia Tel Avivului este plin de saltele și de oameni de toate naționalitățile.

„Pentru copii, este ca un parc de distracții. Pentru mine, este destul de dificil, dar prefer ca copiii mei să fie într-un loc sigur, așa că sunt aici, cu ei. Am o cameră de refugiu acasă, dar nu am încredere în ea, deoarece avem de-a face cu rachete balistice. Nu mă simt în siguranță acolo”, a declarat Apirion pentru RFE/RL.

Apirion a dormit aici împreună cu cei doi copii ai săi, în vârstă de 7 și 9 ani, încă din prima noapte a războiului, pe 28 februarie. În timp ce vorbim cu el și cu cei mici, suntem înconjurați și de alți copii, care asediază echipa noastră cu întrebări.

„Toți au devenit prieteni aici”, ne-a spus Apirion, cu un zâmbet care ascunde anxietatea provocată de circumstanțele războiului. Copiii se distrează jucându-se prin lifturi, alergând liberi prin stație sau jucându-se pe telefoane.

„Aici sunt oameni de multe confesiuni. Evrei, creștini, musulmani, hinduși, budiști”, a mai spus Apirion.

Alerte de rachete pe telefoane

Câțiva pași mai încolo, pe peron, un grup de bărbați indieni stau în jurul unei table de șah. Unii dintre ei lucrează în sectorul medical din Israel, alții în construcții. Sooriya Narayana Reddy a declarat pentru RFE/RL că a ajuns în țară acum o lună și speră să primească azil politic, fără a da mai multe detalii.

„Aici avem spațiu destul să dormim. De fapt, suntem aproape de căminul nostru. De aceea am venit tocmai aici”, a spus el, înainte să fie întrerupt de sunetul unei noi alerte de rachetă, venită pe pe aplicațiile noastre de telefon.

De obicei, în lumea din afară, acesta ar fi un semn că trebuie să lăsăm ceea ce facem și să ne îndreptăm în grabă spre un adăpost. Dar noi... suntem deja într-unul, așa că discuția continuă. Marele avantaj al dormitului aici, spune Narayana Reddy, este somnul neîntrerupt.

„Dormim liniștiți. Ne închidem telefoanele peste noapte”, ne-a spus el.

Conform legii israeliene, toate clădirile rezidențiale moderne trebuie să fie dotate cu un adăpost special construit în acest scop. Dar în Tel Aviv există multe clădiri vechi. Există adăposturi publice, dar acestea sunt mult mai puțin spațioase și au un interior sărac, adesea fără acces la internet sau semnal de telefonie mobilă.

În schimb, rețeaua de metrou ușor, Tel Aviv Light Rail, datează din 2023 și este în stare perfectă. Toate trenurile au fost oprite de când Israelul a lansat atacuri aeriene în masă asupra Iranului pe 28 februarie, astfel încât oamenii să poată dormi în stații.

Rețeaua a fost utilizată în acest scop și în timpul războiului de 12 zile pe care Israelul și Statele Unite l-au purtat împotriva Iranului în iunie 2025.

Dar totuși, nu este ca acasă.

Cu un nivel mai sus de peron, un grup de moldoveni campează în sala de bilete. O femeie care s-a prezentat doar ca Olesea era împreună cu partenerul ei și cu papagalul care îi sărea mereu de pe umăr pe cap și înapoi.

„Este neliniștitor și înfricoșător pentru toată lumea”

„Nu dormim prea bine aici. Nu ca acasă. Este frig, podeaua este din beton, ne îmbolnăvim. Nu mâncăm bine. Suntem îngrijorați de ceea ce se întâmplă afară. Este neliniștitor și înfricoșător pentru toată lumea”, ne-a spus ea.

„Dormim aici din 28 februarie, pentru că locuința noastră nu are propriul adăpost, așa că trebuie să venim aici”, a adăugat ea.

În apropiere, un alt bărbat se prezintă „Iusuf”. Refugiat în vârstă de 19 ani din Coasta de Fildeș, spune că și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Israel și că așteaptă să obțină cetățenia.

„Eu nu dorm niciodată, când cobor aici. Unii dintre prietenii n-au așa probleme”, a spus el. „Oamenii dorm aici din cauza războiului. Nu știu când se va termina, dar sper că va fi curând.”

Este un sentiment cu care mulți dintre cei din stație sunt de acord.

„Mi-e teamă pentru cei dragi”, a spus Apirion, profesorul pentru copii cu nevoi speciale, când ne-am despărțit. „Este aceeași teamă pentru noi toți, pentru fiecare persoană. Vrem să ne protejăm familia, casa, prietenii – oamenii pe care îi iubim.”

În Israel, care dispune de sisteme de apărare aeriană de ultimă generație, au fost înregistrate 14 victime civile, până la data de 9 martie. Nouă dintre acestea au fost ucise într-un singur atac cu rachete balistice iraniene la Beit Shemesh, la aproximativ 30 de kilometri vest de Ierusalim, după ce o rachetă a lovit direct un bloc de locuințe.

Dronele și rachetele sunt lansate și din Liban de către Hezbollah, grupul militant susținut de Iran, considerat organizație teroristă atât de Israel, cât și de Statele Unite.

