Principala prioritate pentru autoritățile israeliene este să repatrieze miile de israelieni rămași blocați în Emiratele Arabe Unite, mai ales la Dubai și Abu Dhabi.

Un acord pentru aducerea acasă a celor 14.000 de oameni a fost semnat de prim-ministrul Benjamin Netanyahu cu președintele EAU Mohammed bin Zayed, s-a anunțat duminică, 8 martie.

Aeroporturile din Emiratele Arabe Unite, care au fost parțial redeschise săptămâna trecută, au fost lovite în repetate rânduri de atacuri cu drone iraniene, împiedicând zborurile din țară.

Cine poate zbura spre și dinspre Tel Aviv

Potrivit ziarului Times of Israel, primele zboruri după reluarea circulației civile aeriene sunt pentru repatrierea israelienilor blocați peste hotare sau pentru plecarea israelienilor care vor să se întoarcă în țările unde își au domiciliul sau unde îi duc alte nevoi stringente.

Potrivit ultimelor date, aproape un milion de israelieni trăiesc în străinătate, iar pe unii din ei i-a prins în Israel criza iraniană declanșată la 28 februarie prin atacarea Iranului de către SUA și Israel.

Israelienii care decid să plece trebuie să semneze că nu vor vrea să revină în țară în următoarele 30 de zile (altfel spus, să promită că nu fac turism în această perioadă dificilă).

Primele câteva sute de pasageri au putut părăsi Israelul duminică.

Zborurile sunt operate în prezent de companiile aeriene israeliene El Al, Israir, Arkia și Air Haifa cu restricții, către peste 30 de destinații din Europa, SUA și Asia.

De la aeroportul Ben Gurion era permisă luni decolarea a maximum două aeronave cu fuzelaj îngust pe oră, cu cel mult 70-100 de pasageri pe zbor, în funcție de compania aeriană și de dimensiunea avionului. Pasagerilor li se permitea, de asemenea, să înregistreze bagaje.

Numărul zborurilor de plecare este legat de numărul zborurilor de repatriere aprobate în prezent de Ministerul Transporturilor și de autoritățile de securitate pentru a repatria cetățenii israelieni din marile orașe ale lumii.

Repatrierea se poate face și prin intermediul unui site special, numit „Întoarcere sigură”.

Chișinăul, încă nu

Reluarea zborurilor de la Tel Aviv este un proces în desfășurare și cu elemente de improvizație. Pasagerii sunt preveniți să vină la aeroport cu două ore înainte și să țină cont că modificări se mai pot face oricând, funcție de situația de securitate - adică dacă se întrevăd atacuri dinspre Iran sau Liban.

Luni la prânz, printre destinațiile companiilor care zburau de la Ben Gurion se numărau Praga, Budapesta, Roma, Atena, Tbilisi, New York etc., dar nu și Chișinăul, cu care Tel Aviv este conectat în vremuri normale chiar și prin două zboruri pe zi.

Nici luni, nici marți pe tabelul de plecări al aeroportului Eugen Doga nu figurau zboruri către sau dinspre Israel.

Situația zborurilor pe această rută a fost discutată de altfel telefonic de ministrul de externe moldovean Mihai Popșoi cu omologul său din Israel, Gideon Saa'r. Potrivit unui comunicat de presă de la Chișinău, acesta i-a promis lui Popșoi că moldovenii vor avea din nou posibilitatea de a călători aerian în Israel - și pleca de acolo cu avionul - odată ce situația de securitate o va permite. Nu se menționează vreun termen.

O rută care continuă să figureze pe tabloul aeroportului de la Chișinău este spre Sharm el-Sheikh, stațiune egipteană aflată la o aruncătură de băț de Eilatul israelian, fiind operată de SkyUp.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te