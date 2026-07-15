Dumitru Diacov, despre „situația” lui Tofan, moștenirea PD și ce are Plahotniuc cu ce face guvernarea

În cea de-a doua ediție a mini-seriei „Pe Agendă” înainte de împlinirea a 35 de ani de la proclamarea independenței R. Moldova, fostul lider democrat Dumitru Diacov vorbește despre nevoia creării unui bloc politic de centru în R. Moldova. Deși a renunțat la politică, el urmărește ce se întâmplă pe scena politică de la Chișinău, și crede că următorul premier s-ar putea confrunta cu „o situație complicată” și va conta cum va fi abordarea PAS în raport cu Vasile Tofan. Cât despre fostul său coleg de partid, Vladimir Plahotniuc, condamnat în dosarul furtul miliardului, Diacov spune că nu a vorbit cu el în ultima perioadă. Deși PD-ul nu mai există acum ca partid politic, Diacov spune că formațiunea sa a „aprovizionat” mai multe partide cu politicieni, făcând referire la migrarea unor democrați spre alte partide politice.