Oazu Nantoi despre guvernul Tofan, regimul „mai vulnerabil” din stânga Nistrului și Găgăuzia

Cunoscutul politician și comentator Oazu Nantoi spune în acest episod că dezbaterile parlamentare la votul pentru Guvernul Tofan l-au convins că noul prim-ministru are o „viziune” pentru Republica Moldova, spre deosebire de „majoritatea” guvernelor de până acum, care nu se puteau neapărat lăuda cu așa ceva. Pe lângă viziune, la Vasile Tofan „se simte și competență” și trebuie lăsat „să se manifeste” mai spune Nantoi, care i-a fost consilier premierului precedent, Alexandru Munteanu. Acest episod este parte dintr-o miniserie în care discutăm cu veterani ai politicii moldovene înainte de împlinirea a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova.