Vitalia Pavlicenco: Independența „ca frunza pe apă”, unirea „la modul serios” și „hibele” lui Simion

Fosta deputată Vitalia Pavlicenco, o nouă invitată a mini-seriei „Pe Agendă” înainte de Ziua Independenței, spune că ea crede mai mult în „planul B” pentru garantarea securității și bunăstării Republicii Moldova – anume unirea cu România, decât în „planul A” – aderarea la UE. O veterană a politicii moldovene și unionistă convinsă, Pavlicenco crede că politicienii de pe ambele maluri ale Prutului ar trebui „să convingă” și UE că unirea estre calea de urmat.