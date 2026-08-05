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Pe Agendă cu Cristina Popușoi

Vitalia Pavlicenco: Independența „ca frunza pe apă”, unirea „la modul serios” și „hibele” lui Simion

Vitalia Pavlicenco: Independența „ca frunza pe apă”, unirea „la modul serios” și „hibele” lui Simion
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Vitalia Pavlicenco: Independența „ca frunza pe apă”, unirea „la modul serios” și „hibele” lui Simion

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Fosta deputată Vitalia Pavlicenco, o nouă invitată a mini-seriei „Pe Agendă” înainte de Ziua Independenței, spune că ea crede mai mult în „planul B” pentru garantarea securității și bunăstării Republicii Moldova – anume unirea cu România, decât în „planul A” – aderarea la UE. O veterană a politicii moldovene și unionistă convinsă, Pavlicenco crede că politicienii de pe ambele maluri ale Prutului ar trebui „să convingă” și UE că unirea estre calea de urmat.

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