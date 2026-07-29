Decizia prin care organizația non-guvernamentală rusească „Eurasia” a fost declarată „extremistă” a fost luată pe 24 iulie de Curtea de Apel Centru din Chișinău. Procesul s-a ținut cu ușile închise. Nici procedurile, nici hotărârea instanței sau motivarea acesteia nu au fost făcute publice.

Hotărârea a fost luată la finele unui proces care a durat fix un an, deschis ca urmare a unei cereri formulate de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova.

După decizie, „Eurasia” a devenit prima entitate inclusă în Registrul organizațiilor extremiste din R. Moldova, iar SIS a recomandat tuturor cetățenilor R. Moldova, inclusiv celor din străinătate, „să se abțină de la orice formă de colaborare sau implicare în activitățile organizației «Eurasia»”.

Mai exact: „să înceteze eventualele raporturi de muncă sau alte forme de cooperare cu aceasta, să nu participe la evenimente organizate de ori cu participarea organizației și să nu distribuie sau promoveze materialele elaborate ori difuzate de aceasta”.

Potrivit Codului Penal, conducerea sau participarea la activitatea unei organizații extremiste se pedepsește cu amendă sau până la 8 ani de închisoare.

„Eurasia”: vom contesta decizia

Organizația „Eurasia” a catalogat decizia instanței de la Chișinău ca „absurdă, analfabetă din punct de vedere juridic și motivată politic”.

Într-un comunicat transmis după pronunțarea hotărârii, „Eurasia” a precizat că a fost declarată extremistă „pentru că a ajutat oamenii”: „pentru sprijinirea locuitorilor Moldovei, a bugetarilor și a pensionarilor, pentru asistența umanitară și direcționată”.

„Asistența umanitară” despre care vorbește organizație rusească ar fi fost, potrivit mai multor țări care au pus „Eurasia” sub sancțiuni, o modalitate de a mitui alegătorii și de a influența alegerile din R. Moldova în favoarea partidelor pro-ruse.

În comunicatul de presă, „Eurasia” se plânge că avocații ei nu au putut studia dosarul de la Curtea de Apel Centru și că „instanța a făcut referire la publicații de pe internet și la opiniile private ale unor persoane postate pe internet”.

„Suntem categoric în dezacord cu decizia instanței și cu siguranță o vom contesta. Un recurs în casație va fi depus la Curtea Supremă de Justiție și apoi, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”.

Șefa consiliului coordonator al organizației „Eurasia” este Aliona Arșinova, o deputată din Duma de Stat a Rusiei.

Duma de stat – camera inferioară a Parlamentul rusesc – a decis încă din 2022 să nu mai respecte deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), după excluderea Rusiei din Consiliul Europei din martie 2022, după invadarea Ucrainei.

Atunci, președintele Dumei, din care face parte și șefa „Eurasia”, Veaceslav Volodin, spunea că CEDO este „un instrument de luptă politică împotriva ţării noastre în mâinile politicienilor occidentali” și că deciziile curții de la Strasbourg „sunt în contradicţie directă cu Constituţia rusă, cu valorile şi tradiţiile noastre”.

Ce este „Eurasia”

Organizația a fost vizată pentru prima dată de sancțiuni internaționale în 2024, când Departamentul de Stat al SUA a acuzat „Eurasia” și pe fondatoarea ei, Nelli Parutenco (fosta contabilă a Partidului Șor), de sprijinirea operațiunilor de influență ale oligarhului moldovean Ilan Șor.

Potrivit Washingtonului, organizația a orchestrat o schemă prin care a transferat bani în R. Moldova sub pretextul „asistenței umanitare”, fonduri destinate în realitate cumpărării de voturi pentru candidați pro-Kremlin.

În toamna anului 2024, Consiliul Uniunii Europene a inclus organizația pe lista regimului de sancțiuni privind destabilizarea R. Moldova.

Consiliul UE descria atunci „Eurasia” ca o organizație care „promovează narațiunile propagandei ruse, inclusiv în rândul copiilor, în taberele de tineret pe care le organizează”.

„«Eurasia» încearcă să răstoarne ordinea constituțională, amenințând astfel suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, stabilitatea și securitatea în R. Moldova”.

În 2025, și Regatul Unit a sancționat organizația, pe Parutenco și pe membra consiliului Natalia Parasca. Potrivit britanicilor, „Eurasia” era operată de Șor. Marea Britanie cita o investigație a Poliției moldovene, potrivit căreia circa 130.000 de cetățeni au primit în total 15 milioane de dolari doar în septembrie 2024 pentru influențarea scrutinului prezidențial și a referendumului din 2024.

Mai recent, pe 15 iunie 2026, Consiliul UE descrie „Eurasia” – într-o altă rundă de sancțiuni – ca organizația prin care au fost organizate recrutarea, instruirea, diseminarea propagandei pentru influențarea alegerilor din R. Moldova.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te.