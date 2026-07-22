Cele patru partide pentru care judecătorii au dispus dizolvarea sunt: „Șansă”, „Renaștere”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie”.

Decizia a fost luată de un complet din care au făcut parte judecătorii Ana Panov, Svetlana Vîșcu și Elena Bolocan. Magistrații au stabilit că aceste partide au calitatea de „succesoare ale Partidului Politic Șor”.

Formațiunea oligarhului Ilan Șor – condamnat la închisoare în R. Moldova și anunțat în căutare – a fost declarată neconstituțională printr-o hotărâre a Curții Constituționale din 19 iunie 2023.

Anterior dizolvării, Curtea de Apel Chișinău a decis, în aceeași zi – în dosare separate – și suspendarea sau limitarea activității partidelor menționate.

Într-un alt dosar, instanța a decis limitarea activității Partidului „Moldova Mare” pentru 12 luni.

Toate hotărârile judecătorești au fost luate în baza unor solicitări înaintate instanței de către Ministerul Justiției.

Comisia Electorală Centrală și Serviciul de Informații și Securitate au fost parte din proces, intervenind de partea Guvernului.

Partidele vizate nu au venit cu reacții imediate.

Contextul deciziilor

Pe 30 iunie, Curtea Constituțională a respins mai multe sesizări formulate de partidele controlate de oameni apropiați lui Ilan Șor.

Aceștia contestau dreptul Guvernului de a cere instanțelor de drept comun suspendarea / dizolvarea unor partide – adică ceea ce s-a întâmplat pe 22 iulie.

Partidele implicate în acel proces de la Curtea Constituțională au susținut că posibilitatea ca Guvernul să obțină limitarea activității unui partid prin intermediul instanțelor civile încalcă normele democratice.

Curtea Constituțională a dat dreptate, însă, Guvernului.

„Prin interzicerea succesiunii partidelor declarate neconstituționale, autoritățile își îndeplinesc obligația de a proteja ordinea constituțională și valorile democratice în fața unor strategii frauduloase de menținere a activității partidelor declarate neconstituționale și de reîncarnarea lor în partidele existente sau nou create”, a declarat președinta Curții Constituționale, Domnica Manole.

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