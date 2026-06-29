czePeste 191 de milioane de europeni au îndurat temperaturi de cel puțin 35 °C în weekend, în contextul în care în întreaga regiune au fost emise avertismente de caniculă extremă, scrie Guardian.

Germania a înregistrat un nou record istoric de 41,7 °C, la Coschen, lângă granița cu Polonia, în estul landului Brandenburg, potrivit datelor preliminare ale serviciului meteorologic național. Acest record a depășit recordul anterior de 41,5 °C, stabilit cu o zi înainte la Drewitz.

La Gohrischheide, în estul Germaniei, a izbucnit un incendiu într-o pădure contaminată cu muniție din cel de-al doilea război mondial, ceea ce a complicat eforturile pompierilor.

O operațiune de stingere a incendiului de amploare a fost, de asemenea, întreruptă la un fost poligon de distrugere a muniției situat în apropierea satului Traisen, din sud-vestul Germaniei.

Pompierii au fost nevoiți să-și întrerupă pentru scurt timp intervenția după ce au avut loc explozii, fiind chemată la fața locului o echipă de geniști, a relatat agenția de știri germană DPA.

Aproximativ 650 de persoane din Traisen au fost nevoite să-și părăsească locuințele duminică, deoarece incendiul continua să se extindă.

La Berlin, poliția a folosit tunuri de apă îndreptate spre cer pentru a ajuta locuitorii și turiștii să se răcorească. Operatorul feroviar german Deutsche Bahn a recomandat evitarea tuturor călătoriilor care nu sunt absolut necesare.

Polonia a depășit recordul istoric de căldură, cu temperaturi care au atins 40,5 °C la Słubice, la granița polono-germană, doborând un record vechi de 105 ani, de 40,2 °C, stabilit în 1921.

Agenția de securitate pentru situații de urgență a guvernului polonez a trimis mesaje text prin care îndemna oamenii să „evite soarele și activitățile fizice intense”, să bea apă și să poarte pălării pe tot parcursul weekendului. Mai multe orașe au instalat perdele de apă pentru a ajuta locuitorii să se răcorească în această căldură.

Ungaria a depășit, de asemenea, recordul istoric pentru această dată, cu 40,7 °C înregistrați la Budakalász, o temperatură mai ridicată decât cea de 40,0 °C de sâmbătă.

Și Cehia a înregistrat un nou record istoric de 41,9 °C la Doksany, confirmat de institutul său hidrometeorologic duminică după-amiază devreme. „Temperaturile continuă să crească, aceasta nu este valoarea maximă finală”, se arată într-un comunicat.

Pentru luni dimineață, aproape toată regiunea lovită de caniculă la weekend avea prognoze ceva mai moderate, cu 28 de grade numai în estul Germaniei și Cehia, cu furtuni puternice posibile pe parcursul zilei.

Valul de căldură provocat de ceea ce savanții numesc o „cupolă” sau un „bloc Omega”, un fenomen care blochează circulația aerului, se mută acum spre estul Europei, urmând să afecteze la începutul săptămânii inclusiv Moldova și România.

Institutul meteo al Moldovei a emis la 26 iunie avertizare de caniculă pentru intervalul 30.06 - 01.07.2026. În această perioadă, în sudul țării, unde avertizarea este cu cod roșu, temperaturile pot atinge 39-41 de grade.

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