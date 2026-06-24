Europa vestică se „coace”. De vină sunt „blocul Omega” și încălzirea climaterică, cel mai probabil

Printre factorii care determină aceste fenomene extreme - spun experți contactați de AFP - se numără modelele atmosferice și de circulație care mențin aerul cald blocat într-o anumită zonă timp de zile întregi, determinând creșterea treptată a temperaturii.

Oamenii de știință afirmă că aceste fenomene meteorologice nu sunt o noutate, însă valurile de căldură devin mai intense într-o lume care se încălzește din cauza arderii combustibililor fosili.

Blocul Omega

„Un model de circulație atmosferică deasupra Europei creează echivalentul unui ambuteiaj în atmosferă, care reține căldura”, a declarat pentru AFP Samantha Burgess, de la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu.

O creastă de presiune ridicată, care atrage aer cald din Africa de Nord, este prinsă între două zone de presiune scăzută, una în Europa Centrală și cealaltă în largul coastelor Portugaliei.

Acest fenomen este cunoscut sub numele de „blocaj omega”. El își trage numele de la faptul că un curent atmosferic care deplasează aerul și sistemele meteorologice de la vest la est se curbează într-o formă care seamănă cu litera greacă omega: Ω.

Episoadele de bloc Omega durează de obicei între trei și zece zile, dar pot persista chiar și câteva săptămâni, scrie Reuters.

Cum este vremea în timpul blocului Omega?

Sub zona de presiune ridicată din centru, vremea devine caldă și uscată. ‌Presiunea atmosferică ridicată împiedică formarea norilor, așa că avem un cer senin și însorit, care permite temperaturilor să crească. Anume astfel de condiții toridizează Franța și Spania, unde temperaturile au depășit 40 de grade Celsius frecvent în ultimele zile.

Regiunile aflate în zonele de joasă presiune care flanchează valul de căldură sunt, între timp, mai predispuse la condiții mai răcoroase și ploioase.

Marea Britanie se află la granița dintre sistemul de înaltă presiune și aerul mai rece din nord-vest – ceea ce generează căldură intensă în sud și est, precum și condiții mai răcoroase și mai umede în nord și vest, potrivit Serviciului Meteorologic al Regatului Unit.

Dacă această configurație este foarte stabilă, sistemul de înaltă presiune se poate transforma într-un „dom de căldură”.

Acesta acționează ca un capac atmosferic peste o oală în clocot, reținând căldura sub el. Aerul care coboară sub presiune se încălzește pe măsură ce este comprimat, în timp ce căldura de lângă suprafață nu poate să se disipeze.

Este de vină încălzirea climaterică?

Oamenii de știință nu au ajuns încă la un consens cu privire la modul în care schimbările climatice afectează frecvența fenomenelor de blocaj precum cel prin care trece în prezent vestul Europei. Cu toate acestea, consensul științific global ⁠este clar: schimbările climatice sporesc frecvența și intensitatea ‌valurilor de căldură.

Emisiile de gaze cu efect de seră, provenite în principal din arderea cărbunelui, petrolului și gazelor naturale, au încălzit planeta cu aproximativ 1,3 °C față de perioada preindustrială.

Această temperatură de referință mai ridicată înseamnă că valurile de căldură ating temperaturi mai mari.

Europa se confruntă în prezent cu valuri de căldură cu 2 până la 4 grade mai fierbinți decât ar fi fost fără încălzirea provocată de om, a declarat Clair Barnes, cercetător asociat în domeniul fenomenelor meteorologice și climatice extreme la Imperial College London. Drept urmare, atunci când apar fenomene precum blocajele omega, căldura rezultată poate fi semnificativ mai intensă.

Un bloc Omega a fost documentat în septembrie 2023 deasupra Europei Centrale și a sudului Scandinaviei. Atunci, în zonele de la marginile lui (la poalele cupolei, cum ar veni), inclusiv în Moldova, vremea a fost neobișnuită de ploioasă pentru perioada respectivă a anului.

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