Valul de căldură record care a cuprins Europa de Vest ar fi fost „practic imposibil” fără schimbările climatice provocate de om, care au făcut ca temperaturile nocturne extrem de ridicate din această săptămână să fie de 100 de ori mai probabile decât ar fi fost în urmă cu doar două decenii, au afirmat vineri oamenii de știință.

„În regiunea studiată, acest val de căldură este cel mai sever înregistrat vreodată”, a declarat grupul de climatologi World Weather Attribution într-o analiză citată de Reuters. Marea Britanie a înregistrat joi o temperatură record pentru luna iunie, pe fondul valului de căldură mortal care a provocat moartea a zeci de persoane, a perturbat alimentarea cu energie electrică și a determinat închiderea școlilor și a obiectivelor culturale.

Încălzirea globală a agravat valurile de căldură din Europa în doar câteva decenii, conform analizei WWA. Un val de căldură similar din iunie 1976 ar fi fost cu aproximativ 3,5 grade Celsius mai rece decât acesta, a precizat WWA.

Ce este stresul termic

Din cele peste 800 de orașe europene analizate, 45% au înregistrat sau se preconizează că vor înregistra cele mai ridicate niveluri de stres termic pentru sfârșitul lunii iunie, a arătat studiul. Stresul termic apare atunci când organismul nu se poate răcori prin transpirație.

Oamenii de știință au confirmat, în cadrul unor studii desfășurate pe parcursul mai multor ani, că încălzirea globală provocată de om face ca valurile de căldură să fie atât mai frecvente, cât și mai intense. Emisiile de gaze cu efect de seră, provenite în principal din arderea cărbunelui, a petrolului și a gazelor naturale, au determinat creșterea temperaturii medii a planetei cu aproximativ 1,4 °C față de perioada preindustrială din secolul al XIX-lea, potrivit Organizației Meteorologice Mondiale.

„În acest moment, nu facem suficient pentru a încetini ritmul încălzirii globale. Și, pe măsură ce acest ritm de încălzire continuă... ar trebui să ne așteptăm ca temperaturile record să fie depășite din ce în ce mai frecvent”, a declarat Clair Barnes, cercetător asociat în domeniul fenomenelor meteorologice extreme la Imperial College London, care a fost coautor al analizei WWA.

Europa este continentul cu cea mai rapidă încălzire din lume. Analiza WWA a arătat că impactul asupra sănătății al acestui val de căldură abia începe să se manifeste și a făcut referire la un studiu științific care a constatat că peste 60.000 de persoane au decedat din cauze legate de căldură în timpul unei serii de valuri de căldură din vara anului 2022.

Riscurile pentru sănătate în timpul valurilor de căldură sunt agravate de temperaturile nocturne extreme, care afectează capacitatea organismului de a se recupera după stresul din timpul zilei. În unele regiuni din Franța, temperaturile nocturne s-au menținut peste 20 °C timp de mai mult de o săptămână — un prag de temperatură cunoscut sub denumirea de „noapte tropicală” —, unele nopți înregistrând temperaturi minime de aproape 30 °C.

Fenomenul meteorologic El Niño, care s-a format în Pacificul tropical și tinde să crească temperaturile globale, nu a contribuit la canicula severă din Europa, a precizat WWA.

Parisul interzice parțial vânzările de alcool. „Medicii trebuie să se ocupe de altceva”

Parizienilor li se va interzice consumul de alcool în spații publice începând de vineri, la prânz, în încercarea de a reduce problemele de sănătate generate de valul de căldură care afectează Franța și o mare parte a Europei, a declarat joi șeful poliției din Paris.

„Voi publica în această seară un decret care va interzice consumul de alcool în public începând de mâine la prânz. După cum știți, consumul de alcool sub razele puternice ale soarelui poate avea efecte devastatoare”, a declarat șeful poliției din Paris, Patrice Faure, pentru BFM TV, joi după-masă.

El a adăugat că, începând de vineri seara, va fi interzisă și vânzarea de produse alcoolice în Paris.

„Abia acum începem să observăm o creștere a numărului de persoane care se prezintă la secțiile de urgență”, a declarat ministrul francez al Sănătății, Stephanie Rist, în cadrul unei conferințe de presă.

În Franța, ca și Elveția, Germania sau Spania, s-au anulat deja adunări publice unde urma să se consume alcool - mai ales festivaluri de muzică - pentru că ele țin ocupat de obicei sistemul de sănătate, care acum are ceva mai important de făcut, anume de salvat victimele valului de căldură.

Sfârșitul săptămânii se anunță torid în țări ca Austria și Cehia, unde s-ar putea înregistra recorduri istorice de temperatură de 40 de grade.

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