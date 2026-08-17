Evghenia Guțul nu mai este bașcană. Legislativul de la Comrat i-a declarat funcția vacantă

Ce credeți despre decizia Adunării Populare de la Comrat de a declara vacantă funcția de bașcan? Click pentru a participa la un SONDAJ

La votul din 17 august, s-au pronunțat pentru a declara vacantă funcția de guvernator 11 deputați din cei 20 prezenți în sala de ședințe a Adunării Populare.

Dar data alegerilor anticipate nu a fost stabilită, pe fundalul unei dispute mai generale între autoritățile de la Comrat și cele centrale despre cum să fie organizate alegerile în autonomia găgăuză.

Argumente pro și contra la Comrat

În debutul ședinței, unii dintre aleșii locali, care au votat în cele din urmă împotrivă, au spus că o asemenea decizie nu trebuia grăbită, considerând-o greșită „din punct de vedere moral”, potrivit transmisiunii online a dezbaterilor.

De față la discuții, membrii comitetului executiv al Găgăuziei (guvernul local de la Comrat) au părăsit sala în semn de protest față de includerea subiectului pe ordinea de zi. Reprezentantul comitetului executiv, Vitalii Derevenko, a spus că discutarea și declararea vacanței funcției de bașcan ar fi ilegală câtă vreme în privința lui Guțul nu există o decizie definitivă a Curții Supreme de Justiție (CSJ).

Vicepreședintele Adunării Populare, Nicolae Ormanji, a spus însă că nimeni nu mai crede în faptul că Guțul își mai poate exercita funcția de bașcană. Iar juriștii adunării au spus că legislativul local poate lua deja o decizie în privința vacanței funcției de guvernator.

Cazul Guțul

În vârstă de 39 de ani, Guțul a fost condamnată la șapte ani de închisoare cu executare, pe 5 august 2025, pentru implicare în finanțarea ilegală a Partidului Șor Partidul Șor a fost declarat neconstituțional în luna iunie 2023 și lichidat ulterior pe motiv că ar fi organizat acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova în interesul Kremlinului, oligarhul fugar preluând alte câteva formațiuni, activitatea cărora a fost și ea restricționată de autorități.

, în 2021 și 2022, pe când era secretară în oficiul din Chișinău al formațiunii și înainte să devină bașcană.

În mai 2026, Curtea de Apel Centru a menținut sentința. Guțul, care nu-și exercită de facto atribuțiile din martie 2025, când a fost reținută, pledează nevinovată și a atacat decizia de condamnare la Curtea Supremă de Justiție.

Guțul, care a devenit bașcană în primăvara lui 2023 cu sprijinul Partidului Șor, deși era o necunoscută în politică, a fost transferată luna aceasta la penitenciarul pentru femei de la Rusca, după ce petrecuse un an în Penitenciarul 13 din Chișinău. Avocații săi au cerut să fie readusă în capitală până la epuizarea procesului la CSJ.

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Când pot avea loc alegeri noi?

Aleșii locali de la Comrat nu au putut ajunge însă la o înțelegere privind stabilirea datei noilor alegeri. Unii dintre aleșii locali au propus ca alegerile să aibă loc pe 15 noiembrie, însă propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi, fiind acceptată de doar 9 deputați.

Nu doar funcția de bașcan al autonomiei găgăuze este vacantă.

Mandatul Adunării Populare de la Comrat a expirat și el în noiembrie 2025, legislativul local găgăuz având acum puteri reduse. Dar nu au putut fi organizate alegeri noi din cauza unei dispute prelungite între autoritățile locale și cele centrale despre legislația electorală aplicabilă în autonomia găgăuză.

Autoritățile de la Chișinău insistă ca autonomia să-și aducă legislația locală în conformitate cu prevederile legilor naționale despre alegeri și să accepte înființarea unui Consiliu Electoral Local - parte a Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău – și finanțarea scrutinelor din autonomie din bugetul central.

În dispută a intervenit și Curtea Constituțională, care a declarat neconstituționale prevederile legislației din autonomie care creau un sistem electoral paralel cu cel prevăzut de legislație națională.

Votul din Adunarea Populară în privința vacanței funcției de bașcan este un pas către o soluție vehiculată de câteva luni, în care alegerile pentru această funcție și pentru funcțiile de deputați ai Adunării Populare ar fi organizate concomitent.

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