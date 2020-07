Experți americani: un vaccin anti-COVID nu va rezolva toate problemele

Experti in medicina par sa creada ca doar un vaccin impotriva coronavirus va rezolva criza globala de sanatate publica.

Specialisti in sanatate publica din America cred ca un vaccin este solutia pentru criza noului coronavirus, dar ca nu va rezolva toate problemele, imediat. Cercetarile pentru obtinerea unui vaccin avanseaza intr-un ritm fara precedent si semnalele initiale sint bune. Exista aproape 200 de tentative si dintre acestea 27 sint testate pe oameni, citeva aflindu-se intr-o faza clinica avansata.

In Statele Unite se spera ca cel putin unul dintre vaccinuri va fi aprobat de guvernul federal, la sfirsitul lui 2020 sau inceputul anului viitor. Dar experti atrag atentia ca prima generatie a unui vaccin de obicei nu rapune virusul. Amesh Adalja, de la Universitatea Johns Hopkins, a declarat ca deocamdata se spera intr-un vaccin care sa reduca consecintele COVID-19, la fel cum se intimpla si cu gripa. Adalja explica: „Poate ca nu te fereste de infectie, dar evita nevoia de spitalizare si pericolul de a-ti pierde viata. Daca am obtine asta, ar fi un succes urias”, arata expertul.

Nu se stie deocamdata ce grad de protectie vor oferi noile vaccinuri si nici cit timp va dura ea, sau daca va fi nevoie de doua injectii, intr-un interval de timp, ceea ce in Statele Unite ar insemna, potential, 600 de milioane de doze, o cifra uriasa.

Un alt medic, din Massachuets, Mark Poznansky arata ca obtacolele in calea unui vaccin care sa ofere protectie maxima constau in faptul ca reactia de inflamatie la acest virus nu este pe deplin inteleasa si nici ce parte a sistemului imunitar este critica pentru prevenirea infectiei. Un alt obstacol major e distributia vaccinului. Chiar daca unele vaccinuri pentru COVID-19 sint produse in cantitati mari chiar inainte de a fi omologate, aceasta cantitate si nici sistemele de administrare nu vor fi suficiente, la scara globala. Un intreg sistem trebuie pus la punct, inclusiv stabilizindu-se o ordine de prioritate pentru cei vaccinati in America.

COVID-19 este o problema globala, care solicita un raspuns global, pentru ca societatile si economiile sa reinceapa sa fucntioneze la capacitate normala. Iar daca cei sceptici cu privire la vaccinuri vor refuza sa se vaccineze, imunitatea la nivelul Americii nu va fi dobindita. Chiar si dupa aparitia vaccinului, noul coronavirus va continua sa se raspindeasca si sa omoare, dar mult mai putini oameni. Chiar si aceasta perspectiva partiala ar fi considerata de experti un mare succes.