Expert: Avioanele franceze Rafale marchează desprinderea Ucrainei de flota navelor de luptă sovietice

Dacă Franța își va respecta angajamentul asumat recent de a livra Kievului avioane de vânătoare Rafale, forțele aeriene ale Ucrainei vor opera în curând opt modele diferite de nave militare, proiectate în patru țări diferite. Parisul a anunțat pe 14 iulie că primele patru din cele 16 avioane Dassault Rafale vor fi livrate imediat ce piloții și personalul de întreținere din Ucraina vor fi instruiți pentru operarea aeronavelor franceze. Pregătirea lor ar putea să înceapă „chiar în 2026”, potrivit unei declarații comune a Franței și Ucrainei.

După prăbușirea Uniunii Sovietice, Forțele Aeriene ale Ucrainei au moștenit zeci de avioane de luptă fabricate în URSS, care reprezintă și astăzi coloana vertebrală a flotei sale de aviație militară. Însă, de la invazia rusă din 2022, aliații occidentali au furnizat Kievului avioane de luptă F-16 produse în SUA, precum și un număr redus de aparate franceze Mirage 2000. De asemenea, este de așteptat ca piloții ucraineni să înceapă să opereze avioane suedeze Gripen până la începutul anului viitor, urmând ca livrările de Rafale să aibă loc ulterior. Exploatarea unei flote atât de eterogene de avioane de luptă este, în general, evitată de armate, „din cauza cheltuielilor suplimentare pentru crearea unor sisteme complexe de instruire, sprijin logistic și mentenanță pentru fiecare tip de avion”, a explicat pentru RFE/RL Christoph Bergs, analist britanic în domeniul forțelor aeriene la Royal United Services Institute. Mai multe țări membre ale NATO dispun de flote de luptă alcătuite dintr-un singur model de avion. Chiar și forțele aeriene de mari dimensiuni, precum cele ale Germaniei și Franței, utilizează în prezent doar două tipuri de avioane de vânătoare.

Bergs afirmă că diversificarea flotei de avioane de luptă a Ucrainei reprezintă, cel mai probabil, o etapă într-un plan pe termen lung de eliminare treptată a aeronavelor proiectate în perioada sovietică. Întreținerea acestor aparate vechi a devenit tot mai dificilă pentru Kiev după ce lanțurile de aprovizionare cu piese esențiale au fost întrerupte în urma izbucnirii ostilităților cu Rusia, după anexarea Crimeii în 2014. „Ucraina va încerca să înlocuiască în totalitate flota sa de avioane sovietice/rusești cu aeronave occidentale”, estimează expertul. „Astfel, numărul relativ redus de avioane Gripen și Rafale care vor fi introduse treptat în următorii câțiva ani va acoperi mai întâi o perioadă de tranziție, probabil accelerată, de instruire și integrare tactică în escadrile”, spune el.

Avionul de luptă Rafale a intrat în serviciul forțelor armate franceze în 2001, iar primele sale misiuni de luptă au avut loc în anul următor, când a participat la invazia în Afganistan condusă de Statele Unite. Aeronava, echipată cu două motoare, a fost proiectată pentru a combate alte avioane sau pentru a lovi ținte terestre în orice condiții meteorologice, atât ziua, cât și noaptea. Rafale s-a impus și pe piața internațională a exporturilor, în parte deoarece este însoțit de mai puține condiționări geopolitice decât avioanele de luptă comparabile produse de Rusia, Statele Unite sau China.