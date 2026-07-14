Membrii coaliției - Danemarca, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia, Ucraina și Regatul Unit - își propun să-și unească „bazele industriale de apărare, cercetare și de experiență operațională” pentru a construi „o capacitate comună antirachetă balistică pentru Europa”.

„Considerăm că protecția Europei necesită o soluție globală sub forma unei arhitecturi integrate de apărare antirachetă, menită să descurajeze și să neutralizeze viitoarele amenințări”, se spune în declarația publicată pe site-ul președinției franceze.

Noul sistem ar urma să completeze capacitățile europene suverane ce există deja sau vor fi achiziționate în viitor pentru apărarea împotriva rachetelor balistice.

Inițiativa a fost lansată pe fondul cererilor tot mai insistente ale Ucrainei către aliații săi pentru livrarea mai multor rachete de producție americană Patriot - considerate a fi cele mai eficiente în contracararea loviturilor aeriene ale Rusiei. Potrivit liderului de la Kiev, Volodimir Zelenski, Ucraina ar avea nevoie de cel puțin 100 de rachete Patriot în fiecare lună.

Franța va livra Ucrainei avioane Rafale și sisteme antiaeriene

Zelenski și liderii europeni semnatari ai declarației au venit la Paris pe 13 iulie pentru a participa la summitul Coaliției de Voință - un grup din 37 de țări care sprijină eforturile de pace în Ucraina.

„Suntem hotărâți să continuăm să sprijinim Ucraina într-un ritm și mai rapid și cu și mai multă fermitate”, a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron, la încheierea reuniunii.

Macron a mai spus că Ucraina va achiziționa 16 avioane de vânătoare Rafale până în 2028-2029, precum și baterii SAMP/T de nouă generație pentru a consolida apărarea aeriană a Ucrainei, care a fost pusă la grea încercare de atacurile repetate cu rachete balistice rusești din ultimele săptămâni.

De asemenea, Ucraina va obține licențe pentru producerea pe teritoriul său a rachetelor antiaeriene Aster-30 cu rază lungă de acțiune, SCALP-EG - similară rachetei Storm Shadow, precum și a rachetelor AASM - un sistem francez de ghidare și propulsie a bombelor aeriene.

Liderul francez a anunțat, de asemenea, că Forța multinațională pentru Ucraina, care va fi desfășurată odată cu încetarea luptelor, va desfășura exerciții în lunile următoare în țările vecine Ucrainei.

Lăudând măsurile convenite luni la Paris, în cadrul conferinței de presă comune, Zelenski a declarat că a fost „o zi istorică pentru noi toți”.

La Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat summitul drept o adunare a unor lideri care „nu doresc pacea”.

„Aș spune că este o coaliție a instigatorilor la război. Este acel grup de țări care nu dorește pacea, ci dorește continuarea războiului și se amăgește cu cea mai profundă iluzie privind posibilitatea unei înfrângeri strategice a țării noastre”, a declarat Peskov.

Republica Moldova, prezentă în premieră la summitul Coaliției de Voință

La reuniunea Coaliției de Voință a participat, în premieră, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. În intervenția sa la summit, ea a pledat pentru consolidarea sprijinului oferit Ucrainei.

„Este nevoie de mai mult sprijin pentru Ucraina și, în primul rând, apărare aeriană. Și de mai multă presiune economică asupra Rusiei — ca să fie lipsită de mijloacele pentru a purta războiul. Ambele vor aduce pacea mai aproape”, a declarat Maia Sandu, citată de serviciul său de presă.

Președinția de la Chișinău a subliniat că participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este „pe deplin compatibilă” cu statutul de neutralitate al țării.

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