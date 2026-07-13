Susținătorii Ucrainei se reunesc la Paris înaintea Zilei Franței. Maia Sandu participă în premieră

Cel puțin 25 șefi de stat, printre care liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, sunt așteptați la reuniunea „Coaliției de Voință” - un format inițiat de Franța și Marea Britanie pentru a oferi sprijin Ucrainei, inclusiv militar, împotriva invaziei pe scară largă a Rusiei, care continuă de mai bine de patru ani.

Președinția franceză a anunțat că aliații Ucrainei se vor reuni la Paris pentru a-și reafirma sprijinul față de Kiev și a intensifica presiunea asupra Rusiei.

Palatul Élysée consideră că summit-ul are loc într-un „moment puternic de convergență și unitate transatlantică reînnoită”, dar și de „evoluții mai favorabile pe teren” pentru Kiev.

La reuniune, a adăugat președinția franceză, se va milita pentru un armistițiu și reluarea negocierilor de pace.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa la summit la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. Este prima dată când Republica Moldova participă la o întâlnire a Coaliției de Voință, a precizat președinția de la Chișinău, insistând că nu este vorba de vreo implicare moldoveană în efortul de război.

„Participarea țării noastre este pe deplin compatibilă cu neutralitatea consfințită în Constituție: coaliția este un format de cooperare flexibil, iar din ea fac parte și alte state europene neutre. Fiecare stat participant decide singur forma și amploarea contribuției sale, în conformitate cu cadrul său constituțional”, se mai spune în comunicatul de pe site-ul președinției moldovene.

Reuniunea de la Paris are loc la mai puțin de o săptămână după summitul NATO de la Ankara, la care s-a discutat despre ajutoare suplimentare pentru Kiev.

În ultimele săptămâni, apărarea aeriană a Ucrainei a fost pusă la grea încercare de atacurile repetate ale Rusiei cu rachete balistice, inclusiv asupra Kievului.

Luna aceasta, SUA au acordat Ucrainei permisiunea de a construi sisteme de apărare aeriană Patriot, capabile să doboare rachete balistice, dar ar putea dura luni de zile până când acestea vor intra în producție.

În ultimele zile, Zelenski și-a reluat apelurile către aliați de a trimite mai mult ajutor militar Ucrainei și, mai ales, sisteme de apărare antiaeriană.

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