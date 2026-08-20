Explozii și cratere pe teritoriul Moldovei, provocate de drone folosite în atacurile asupra portului Reni

Ambele drone au produs efecte pe teritoriul R. Moldova, spun reprezentanții MAI. Una a provocat un incendiu de vegetație; cealaltă, un crater într-un lan de floarea soarelui.

Reprezentanții ministerului spun că primul incident a avut loc la ora 03:45, când patrula Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiulești a observat o explozie într-o parcare destinată camioanelor situată pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ 150 de metri de punctul de trecere a frontierei.

„În urma exploziei a izbucnit un incendiu de vegetație, care s-a extins pe o suprafață estimată la 70-100 m², în teritoriul național al țării noastre. La ora 03:50 a fost solicitat, prin intermediul Serviciului 112, un echipaj de pompieri, iar incendiul a fost localizat la ora 04:30”, transmite MAI.

Al doilea incident a avut loc la ora 09:25, când patrula mobilă a aceluiași sector a descoperit, la aproximativ 1.000 de metri de frontiera dintre Ucraina și R. Moldova, pe teritoriul țării, „un crater în interiorul căruia se aflau resturile unei drone, inclusiv motorul, placa de alimentare și elemente ale elicei.”

„Zona a fost imediat securizată, fiind alertat Serviciul 112, iar grupa operativă a Inspectoratului de Poliție Cahul desfășoară cercetările necesare.”

Autoritățile moldovene spun că ambele incidente au pus în pericol angajații Poliției de Frontiera „precum și toate persoanele aflate în zonă”.

Cele două incidente sunt ultimele dintr-un șir lung de drone care au căzut, de la începutul războiului din Ucraina, pe teritoriul Republicii Moldova.

Europa Liberă a scris zilele trecute că, de la începutul invaziei, armata moldoveană a înregistrat peste 60 de cazuri de survol neautorizat al spațiului aerian național. În jumătate dintre ele, dronele sau rachetele s-au prăbușit pe teritoriul R. Moldova, mai mult de zece având încărcătură explozivă.

O dronă a intrat joi și pe teritoriul României, în apropierea localității Grindu, județul Tulcea, anunță Ministerul Apărării de la București.

Într-un mesaj pe X, ministrul de externe ucrainean, Andrii Sibiha, a declarat că dronele care au intrat pe teritoriul R. Moldova și României ar fi rusești.

„Acestea nu sunt incidente izolate. Ele fac parte din atacurile teroriste deliberate și sistematice ale Rusiei.”

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