Un „aparat de zbor”, posibil o dronă rusească cu reacție, a explodat lângă satul Talmaza

Armata Națională a spus că sistemele sale de supraveghere a spațiului aerian au detectat pătrunderea obiectului în spațiul aerian moldovean pe 17 august, la ora 17:37, pe direcția Cuciurgan–Tiraspol, și că acesta a dispărut de pe radar în regiunea localității Talmaza, raionul Ștefan Vodă.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului de Interne a informat ulterior că o deflagrație a fost semnalată la aproximativ 3 kilometri de localitate.

La scurt timp, Poliția a publicat pe rețelele sociale și imagini, arătând fum ieșind dintr-un lan de porumb, apoi o suprafață de câmp arsă pe care se văd bucăți de metal contorsionat.

„Victime nu au fost înregistrate. Zona a fost securizată, iar instituțiile abilitate au intervenit la lichidarea incendiului și stabilirea circumstanțelor”, a spus Poliția într-o postare online.

Armata ucraineană: O „Banderolă” a traversat spre R. Moldova

O postare pe canalul de Telegram al Forțelor aeriene ale Ucrainei la ora 17:40 semnala că o „rachetă Banderol, trecând prin regiunea Odesa, a traversat frontiera de stat în direcția Republicii Moldova”.

Dacă postarea forțelor aeriene ucrainene se adeverește, ar fi a doua oară în mai puțin de două săptămâni când R. Moldova este lovită de o dronă cu reacție (sau dronă-rachetă).

Pe 9 august, un aparat care prezintă caracteristicile dronei rusești S-8000 „Бандероль” (Banderol) a lovit o copac din extravilanul satului Crocmaz, tot din raionul sud-estic Ștefan Vodă, răspândind schije pe o arie extinsă – unele au lovit casele de la marginea satului.

Caracteristic pentru dronele din familia Banderol este motorul turboreactor de mici dimensiuni, combustibilul „КЕРОСИН ТС-1” - un standard aviatic rusesc - și faptul că aparatul poartă încărcături cu fragmentație, concepute pentru a dispersa schije pe o scară largă la impact. Citiți mai multe despre acest tip de dronă AICI.

În legătură cu explozia din 17 august la Talmaza, Poliția a spus că a stabilit „preliminar” faptul că aceasta „s-a produs în urma impactului cu solul a unui aparat de zbor”. „Specialiștii secției tehnico-explozivă a Poliției se deplasează la fața locului pentru a examina și stabili cu certitudine originea aparatului de zbor”, a mai spus Poliția.

Ce mai trebuie știut

Noul incident survine pe fundalul unei schimbări de tactică a forțelor ruse semnalată de forțele ucrainene în atacurile asupra regiunii ucrainene Odesa.

Dmitro Pletenciuk, un purtător de cuvânt al Forțelor Navale ale Ucrainei, a spus recent că armata rusă folosește tot mai des muniții de tip „Banderol” în combinație cu alte drone și rachete de la mijlocul lunii iulie, testând astfel o tactică nouă.

Autoritățile politice de la Chișinău nu au comentat imediat incidentul din 17 august.

Despre explozia din 9 august, președinta Maia Sandu a spus că este un rezultat direct al războiului purtat de Rusia, care „ne pune pe toți în pericol” și că „amenințările la viața omului în regiune (...) trebuie să înceteze”.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău l-a rechemat atunci pentru consultări pe ambasadorul moldovean la Moscova.

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