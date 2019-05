Facebook, Google și alte mari firme sub amenințarea măsurilor punitive

Firmele de inalta tehnologie, mai ales cele care ocupa spatiul retelelor de socializare sint amenintate in Europa, dar si in Statele Unite cu masuri punitive, data fiind puterea si influenta pe care au acumulat-o. Cum se apara Facebook? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Mai ales acum, ca in America campania electorala a inceput practic, se fac auzite apeluri ca firme cum sint Facebook sau Google sa fie dezmembrate, pentru a evita situatii in care se constituie in monopoluri si anihileaza opozitia, data fiind forta lor financiara.

Argumentul Facebook este ca Statele Unite trebuie sa procedeze cu grija pentru ca pericolul este … China. Directoarea Facebook, Sheryl Sandberg, a spus intr-un interviu ca daca firme americane vor fi dezmembrate, gigantii tehnologici chinezi nu vor fi.

Aceste remarci survin pe fondul razboiului comercial in care presedintele Trump a impins cele doua tari, plingindu-se ca China nu trateaza echitabil America, in raporturi comerciale. Intre altele presedintele Trump a interzis firmelor americane sa foloseasca informatii si tehnologie de la orice entitate considerata un pericol pentru securitatea nationala – un ordin care vizeaza firma chineza Huawei si 70 dintre afiliatii sai.

Nu este clar daca Facebook are motive sa se teama de China, pentru ca reteaua de socializare WeChat nu va fi lasata sa domine piata americana. E mai probabil ca Sandberg profita de climatul de ostilitate si teama creata de pozitiile lui Trump, incercind sa sperie opinia publica cu pericolul chinez.

Ideea de a dezmembra Facebook – care detine si retelele Instagram si WhatsApp – a fost vehiculata in medii politice si chiar de catre unul dintre membrii fondatori ai Facebook, Chris Hughes.

Senatoarea si candidada la presedintie, Elizabeth Warren vrea sa dezmembreze nu doar Facebook ci si Google, Amazon si Apple. Argumentul ei este ca peste doua treimi din traficul de pe Internet trece prin situri pe care Facebook sau Google le controleaza sau opereaza. Mai multi politicieni cer inasprirea regulilor impuse unor astfel de firme pentru a le limita puterea, in conditiile in care nu s-au dovedit suficient de eficace in lupta impotriva dezinformarii.

Facebook a avut propriile sale probleme cu China si isi doreste sa penetreze acea piata. Cu toate acestea eforturile s-au lovit de rezistenta autoritatilor si reteaua continua sa fie blocata.