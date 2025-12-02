Fosta șefă a politicii externe UE, Federica Mogherini, reținută sub acuzații de fraudă cu bani europeni

Mogherini, care a fost Înalt Reprezentant pentru Afaceri Externe între 2014 și 2019, conduce în prezent școala postuniversitară Colegiul Europei, ale cărei sedii au fost percheziționate împreună cu birourile serviciului diplomatic al UE (EEAS).

Potrivit unei surse apropiate cazului, citată de AFP, italianca în vârstă de 52 de ani a fost arestată la Bruxelles împreună cu adjunctul directorului școlii și cu Stefano Sannino, un înalt funcționar al UE care a fost secretar general al EEAS între 2021 și 2024.

Parchetul European (EPPO), condus de românca Codruța Kovesi, a anunțat că au fost efectuate percheziții la Colegiul Europei, în orașul belgian Bruges, și la sediul din Bruxelles al Serviciului European de Acțiune Externă, aripa diplomatică a UE.

„Trei suspecți au fost reținuți” în legătură cu perchezițiile, „în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă legată de formarea finanțată de UE pentru diplomați juniori”, se arată într-o declarație a EPPO.

Perchezițiile, efectuate de poliția federală belgiană la cererea EPPO, au vizat și locuințele suspecților, au mai declarat procurorii.

Potrivit EPPO, este vorba despre un program de formare de nouă luni pentru diplomați la început de carieră din toate statele UE, cunoscut sub numele de Academia Diplomatică a Uniunii Europene.

Programul a fost atribuit de EEAS Colegiului Europei din Belgia pentru perioada 2021-2022, iar ancheta se concentrează asupra întrebării dacă procedura de licitație a fost influențată în favoarea școlii.

Mogherini este șefa atât a Colegiului Europei, cât și a Academiei Diplomatice a UE.

„Există suspiciuni puternice că... informații confidențiale legate de achiziția publică în curs au fost comunicate unuia dintre candidații care participau la licitație”, se arată în declarația EPPO.

Dacă se confirmă, acuzațiile ar putea constitui „fraudă în achiziții publice, corupție, conflict de interese și încălcarea secretului profesional”, a declarat parchetul.

„Ancheta este în curs pentru a clarifica faptele și a evalua dacă au fost comise infracțiuni penale”, a adăugat acesta.

Comisia Europeană a confirmat că au avut loc percheziții.

„Putem confirma că poliția s-a prezentat astăzi la sediul EEAS, în cadrul anchetei în curs privind activitățile desfășurate în mandatul anterior”, a declarat Anitta Hipper, purtătoare de cuvânt a Comisiei.

Scris cu informații de la AFP și Reuters.

