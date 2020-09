Fotografiile lui Karl Bulla: „O epocă pierdută de dinainte de revoluție”

Un punct de vedere al scriitorului Alexandru Bordian despre fotografile lui Karl Bulla, considerat primul fotoreporter al Rusiei.

Europa Liberă: Karl Bulla este fotograful care a surprins ultimii ani ai Rusiei țariste în fotografii absolut minunate. O amintesc pe cea a lui Tolstoi, pe cea a fetelor țarului Nicolae sau pe cea dramatică cu acei cai care au fost salvați după ce un pod s-a prăbușit pe apa înghețată a unui canal din Sankt Petersburg. Alexandru Bordian, ce te-a impresionat pe tine din această galeria de fotografii pe care ai rezumat-o, pe care ai pregătit-o și care se găsește pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org?

Alexandru Bordian: „Mie mi-a plăcut cel mai mult faptul că galeria reconstruiește o epocă pierdută de dinainte de revoluție și adevărul de multe ori îl cunoaștem prin comparație, iar aici putem compara Rusia de până la acea revoluție și de după revoluție.

Cel mai curios e atunci când ai o casă fotografiată și înainte de uragan, dar și după uragan...

Țin minte că în Moldova când au apărut fotografiile lui Zaharia Cușnir cu țărani moldoveni, atunci toți am rămas impresionați că, wow, oare așa au arătat și buneii noștri, în sens că cumva aveam o altă reprezentare în cap despre cum ar trebui să arate străbunii noștri. Aici, în galeria aceasta cu fotograful din Rusia țaristă, iese în evidență și el, iar acum toți căutăm cumva nu doar operele, dar și cei care stau în spatele lor, acum oamenii vor să vadă chipul autorului, chiar și Instagram-ul asta confirmă. Ce mie mi-a plăcut cel mai mult în această galerie sunt temele alese de fotograf: huliganii de pe străzi, sărăcimea, nuduri, dar fotograful acesta se vede că avea o vână și nu s-a rezumat să fie doar un fotograf de salon, ci unul care a sondat tenebrele societății ruse și cel mai important e faptul că lui i s-a permis acest lucru.”

Europa Liberă: Ca scriitor, ce-ți spune destinul acestui fotograf din Rusia venit în Rusia țaristă și apoi dispărut cumva în Estonia, după căsătoria sa? Cum ți se pare ca scriitor?

Alexandru Bordian: „Cel mai interesant detaliu din viața lui e plecarea subită din Sankt Petersburg, iar aici e un spațiu imens de interpretări, întrucât acolo unde există o mare de interpretări și supoziții, acolo e și pâine, și vin pentru un scriitor. Cu alte cuvinte, un om controversat, iar eu, sincer să vă spun, deseori citesc ziare din anul 1900-1901, The New York Herald, și sunt uimit de cât de puțin ne-am schimbat noi, oamenii. Iar acest fotograf are soarta multor artiști care au plecat și continuă să plece la fel de brusc din zonele astea gri, din Donețk, Crimeea, zonele astea instabile. Și el seamănă foarte-foarte mult cu artiștii zilelor noastre. Iată asta mi se pare foarte curios.”