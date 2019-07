François Bloch: „Ideea generală care ne călăuzește este de a susține dezvoltarea României” (VIDEO)

Într-un loc încărcat de istorie, cea a României, dar și a Moldovei, la reședința familiei de oameni politici Brătianu, la Vila Florica din Ștefănești, Argeș, s-a desfășurat cu cîteva zile înaintea sărbătoririi anuale a Zilei Naționale a Franței, un concert din proiectul și stagiunea 2019 a Festivalului SoNoRo.

​Inițiativă a violistului Răzvan Popovici, susținut de o echipă de inimoși organizatori, Festivalul a ajuns la a 14-a ediție, iar longevitatea lui, în condițiile instabilității României culturale a ultimului deceniu, se datorează în mare măsură, susținerii mecenatului francez, în speță cel al Băncii Române de Dezvoltare (BRD), filială a grupului Société Generale S.A.

Dl. François Bloch, directorul-general al filialei românești a fost prezent la concert și a avut amabilitatea de a acorda pentru Radio Europa Liberă un interviu în exclusivitate despre acțiunile Băncii sale în domeniul culturii românești. Ascultați-l:

François Bloch: „Am ales să susținem seria de concerte SoNoRo Conac, ideea de plecare fiind de a stabili un dialog între bancă și societate. Cel mai adesea băncile se bucură de o imagine a ceva foarte închis, ținînd de administrație; clienții nu înțeleg întotdeauna ceea ce se petrece în interiorul unei bănci și ideea a fost să deschidem cumva banca și să arătăm felul în care, între altele, banca poate participa la viața societății.

Utilizînd muzica am dorit să stabilim un nou limbaj. Bancherii sînt adesea acuzați că folosesc cuvinte complicate, că nu sînt capabili să explice bine clientului, și am lucrat mult pe această temă a comunicării, dar am vrut în același timp să aratăm, chiar dincolo de relația cu clientul, că limbajul băncii este unul universal, iar muzica în acest demers își are locul cel mai bun. Aceasta a fost o primă idee pentru care am ales să stabilim acest parteneriat cu SoNoRo Conac.

Cealaltă idee – care mi se pare foarte importantă în special pentru România – a fost să punem în evidență importanța rădăcinilor. Turneul SoNoRo Conac vizează să facă să revină la viață vechile reședințe românești, multe ori necunoscute, ori, altele, ajunse aproape în stare de ruină, și îndreptînd publicul spre aceste conace, reședințe, să creăm posibilitatea de a readuce viața între aceste vechi ziduri, de a demonstra importanța culturii, importanța istoriei, fiind în același timp o modalitate de a reda mîndria locuitorilor din jur, comunității, care realizează că frumusețea locului este uneori neobservată; că se trece pe lîngă ea fără a o mai observa.

Odată cu un concert, clădirea trăiește o nouă viață. Oamenii vin în primul rînd pentru muzică, dar poate că, prin intermediul muzicii, se ajunge la o altă privirea asupra conacului, reședinței respective. Și cum am avut șansa să particip la mai multe concerte, am fost întotdeauna foarte mirat să întîlnesc oameni care îmi spunea „locuiesc în apropiere, dar n-am fost niciodată aici; sau am fost pe aici, dar astă seară am văzut locul sub o altă lumină. Cînd primim un asemenea răspuns, el validează în întregime demersul nostru, fiindcă înțelegem că am reușit să aducem ceva societății, comunității.”

Europa Liberă: Este vorba de un concept particular pentru România sau el este aplicat și în celelalte state est-europene ?

François Bloch: „Ideea de a avea bancheri ca mecena ai muzicii este una care datează de sute de ani. Au existat

Ideea de a duce împreună muzica, arhitectura, istoria, este un proiect unic pe care îl avem în România ...

bănci, pentru a le numi numai pe cele italiene, care au fost ale unor mari mecena ai artei, ai muzicii. Conexiunile dintre bancă și muzică au fost frecvente. Ideea de a duce împreună muzica, arhitectura, istoria, este însă un proiect unic pe care îl avem în România.”

Europa Liberă: Din punct de vedere tehnic cum funcționează un asemenea parteneriat ?

François Bloch: „Practic punem în funcțiune un soi de mecenat. Avem mai multe proiecte culturale, între care SoNoRo Conac, iar participarea este cea financiară, fiindcă organizarea unui turneu muzical este foarte scumpă și vrem ca evenimentul să fie accesibil tuturor, iar aceasta este extrem de important. Bineînțeles, altfel, muzicienii trebuie plătiți, trebuie plătită întreaga logistică.

Participarea financiară ne permite să deschidem locurile publicului, să ne invităm clienții și să le oferim aceste evenimente, fără ca ei să fie limitați la clienții BRD. Iar intenția aceasta a fost: a unor concerte publice, în care să fie descoperită muzica, dat fiind că de multe ori cei care au participat asistau pentru prima oară în viață la un concert de muzică clasică - și au rămas pînă la sfîrșit, dovedindu-se foarte interesați de descoperirea pe care o făceau. Avem oameni care vin să vadă conacul sau reședința și alții fiindcă e vorba de un eveniment social.”

Europa Liberă: Alegerea locurilor de concert revine părții române sau aveți un cuvînt de spus?

François Bloch: „Nu, noi nu participăm la alegerea locurilor, nu vrem să fim în postura de operatori ai unui eveniment, nu este meseria noastră, nu avem cunoștințele necesare. Noi vrem doar să susținem evenimentul. Nu avem infrastructura necesară, nici, repet, cunoștințele necesare, pentru a fi cei care să alegem locurile de desfășurare sau programele de concert.”

Europa Liberă: Care ar fi răspunsul Dv. pentru un caz particular, de genul Casei lui George Enescu de la Mihăileni, în nordul Moldovei, a cărei restaurare nu poate fi încheiată în lipsa unei sume, mărunte pentru o bancă, de ceva mai mult de cinci mii de euro?

​ François Bloch: „Într-o asemenea situație cred că ar fi mai bine de luat legătura cu Asociația SoNoRo pentru a vedea în ce condiții s-ar putea organiza acolo ceva. Încă odată, noi nu avem infrastructura necesară pentru a gera o asemenea situație. Apoi, și acolo devine frustrant, atunci cînd este examinat fiecare proiect în parte, sumele în joc nu sînt întotdeauna foarte importante. Numai că în asemenea cazuri nu e vorba de un singur proiect, ele pot ajunge pînă la două sute și nu putem alege.

Nu există motiv pentru care o bancă, BRD în particular,

Preferăm să ne bazăm pe o rețea de experți ce ne pot ajuta să venim cu sprijinul financiar disponibil pentru o serie sau alta de evenimente...

ar avea capacitatea să dea prioritate, să decidă, mai bine decît oamenii care sînt specializați în salvarea patrimoniului. Preferăm să ne bazăm pe o rețea de experți ce ne-ar putea ajuta să venim cu sprijinul financiar disponibil pentru o serie sau alta de evenimente. Din acest motiv am ales SoNoRo Conac, fiindcă am avut impresia că alegerile lor erau pertinente și, în consecință, le acordăm încrederea în ceea ce au ales.”​

„Cînd privești ce poate oferi Banca drept sprijin în favoarea culturii, pentru a avea un impact cred că trebuie alese cîteva axe de intervenție. Am ales ca axă - una din ele - muzica clasică, fiindcă limbajul muzicii, în special al celei clasice, este unul care corespunde bine modului nostru de a ne exprima; există, în fapt numeroase similitudini între muzica clasică și activitatea unui bancher. Muzica clasică este foarte ordonată. Iar bancherilor le place mult ordinea.

Arhitectura, de exemplu, nu este o axă principală, nu face parte din politica noastră de susținere a culturii. Ideea poate fi deplorată, dar trebuie să fim pertineți, să decidem o strategie de mecenat, trebuie să definim un cadru general, iar apoi trebuie să-l respectăm. Nu putem interveni într-un proiect individual, care nu se înscrie în cadrul decis. Și aceasta nu fiindcă nu l-am găsi interesant, ci fiindcă sîntem de părere că fiecare trebuie să se mențină în domeniul lui, iar în societate există suficient de muți alți actori care acoperă, de exemplu, arhitectura, protecția clădirilor etc.”

Europa Liberă: SoNoRo pare proiectul Dv. far, dar aveți și alte contribuții la sponsorizarea de evenimente culturale în România.

François Bloch: „Într-adevăr. Dacă privim muzica clasică, un alt mare proiect pe care îl avem în România este „Turneul Stradivarius” cu Alexandru Tomescu, care merge din oraș în oraș și care permite, într-o măsură la fel ca și SoNoRo, unui public foarte larg să descopere muzica clasică.

Avem și alte acțiuni, dincolo de cultură, de exemplu în domeniul jurnalismului, sub foma unei platforme de jurnalism modern, care permite susținerea tinerilor ziariști, să înceapă astfel să intre în meserie, să publice. Avem o altă axă în domeniul tehnic, al roboticii, „BRD First Chalenge”, care le

Ideea noastră generală fiind de a contribui, de a susține, dezvoltarea României ...

permite liceenilor și studenților să participe la concursuri de robotică atît în România, cît și în Europa. Avem o întreagă serie de acțiuni, ideea noastră generală fiind de a contribui, de a susține, dezvoltarea României.”

Europa Liberă: Participarea artiștilor francezi ajută, evident, la iradierea culturii franceze în România; ați contribuit și, pe un plan paralel, la iradierea culturii române în Franța ?

François Bloch: „Am intervenit pe acest plan anul acesta în Stagiunea mixtă Franța-România, fiindcă Société Generale este unul din mecena proiectului, iar dl. președinte general al Băncii este și președintele Comitetului de mecenat. Am susținut o serie întreagă de evenimente românești care au avut loc în Franța, întrre sfîrșitul lui noiembrie 2018 și sfîrșitului lui aprilie 2019, sute de evenimente la Paris și în restul Franței, în domeniul artei și al economiei. A fost ocazie, timp de cîteva luni, pentru artiștii români să se facă cunoscuți și în Franța.”