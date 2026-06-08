Un avion de vânătoare francez de tip Rafale a doborât luni o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei venind dinspre Rusia, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie de incidente de securitate de acest gen înregistrate în regiunile de frontieră din estul Europei, notează Reuters.

Armata letonă, fără a preciza cine a lansat drona, a declarat că aceasta a pătruns din Rusia „ca urmare a războiului electromagnetic rus”.

„Avioanele de vânătoare aliate au doborât cu succes o dronă care zbura în spațiul aerian leton!”, a declarat armata letonă pe rețeaua de socializare X, într-o postare împodobită cu steagurile Franței și Letoniei.

Mai devreme, luni dimineață, autoritățile au avertizat populația din regiunile estice ale Letoniei să stea în case, din cauza amenințării. Alerta s-a încheiat odată cu doborârea dronei, a declarat armata.

Dronele militare care pătrund în spațiul aerian al țărilor vecine Rusiei și Ucrainei, inclusiv R. Moldova și România, au alimentat îngrijorările că războiul din Ucraina se extinde către granițele NATO.

În ultimele luni, Ucraina a intensificat atacurile cu drone de lungă distanță asupra Rusiei, inclusiv în zona Mării Baltice, unde mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spațiul aerian al Finlandei, Letoniei, Lituaniei și Estoniei.

Ucraina a dat vina pe Rusia pentru aceste incidente, susținând că aceasta a afectat traiectoriile dronelor prin război electromagnetic.

Avionul militar francez care a doborât drona luni este staționat la aerodromul Šiauliai din Lituania, în cadrul misiunii NATO „Baltic Air Police”, care patrulează spațiul aerian al Letoniei, Lituaniei și Estoniei de când acestea au aderat la NATO în 2004.

Misiunea include în prezent și avioane de vânătoare F-16 românești la Šiauliai și avioane de vânătoare F-16 portugheze la Amari, în Estonia.

Premiera românească

Luna trecută, un avion militar românesc F-16 din escadrila „Carpathian Vipers” („Viperele din Carpați”) a doborât o dronă ucraineană suspectă deasupra Estoniei; a fost prima dată când un avion a lansat o rachetă în apărarea Alianței în țările baltice, în cadrul misiunii de „poliție aeriană” NATO.

Pe 18 mai, ministrul estonian al Afacerilor Externe, Margus Tsahkna, și-a exprimat recunoștința față de România.

Tsahkna a declarat că acest incident demonstrează funcționarea eficientă a NATO, subliniind că avioanele românești au reacționat rapid, evidențiind unitatea aliaților în apărarea teritoriului NATO.

„Avioanele F-16 românești au reacționat imediat de la Šiauliai, demonstrând că aliații sunt uniți și gata să apere fiecare centimetru din teritoriul NATO.

Suntem recunoscători României și tuturor partenerilor noștri din NATO pentru acțiunea rapidă și solidaritatea lor”, a scris ministrul estonian al Afacerilor Externe, Margus Tsahkna, pe X.

Experții în aviație au observat atunci că drona de deasupra Estoniei ar fi trebuit să fie doborâtă, potrivit „programului”, de portughezii aflați chiar în acea țară, dar românii decolați din Lituania erau deja în aer, la manevre, așa că au intervenit primii.

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