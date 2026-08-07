Câtă încredere aveți că R. Moldova ar putea evita o criză de energie electrică în cazul unei avarii majore? Click pentru a participa la un SONDAJ

Furtuna și vântul puternic din noaptea de joi spre vineri au pus la pământ zece piloni electrici ai liniei electrice Bălți-Dnestrovsk, care face conexiunea energetică directă dintre Ucraina și R. Moldova. Avaria vine într-o perioadă în care R. Moldova și întreaga regiune se confruntă cu deficit de energie electrică din cauza caniculei.

Linia se întinde pe teritoriul R. Moldova pe o distanță de aproximativ 120 de km și leagă direct malul drept al Nistrului de Ucraina, ocolind regiunea separatistă transnistreană.

Presiune mai mult pe rețele, decât pe buzunare

Avaria nu i-a lăsat pe locuitorii regiunii de nord fără electricitate, dar va pune o presiune suplimentară pe rețelele electrice, spune Eugen Muravschi, expert în energie la WatchDog.

„Consumatorii nu o să simtă în facturi faptul că a căzut această linie, ci pentru că e deficit pe piața regională și energia la bursă este foarte scumpă. Adică cererea e mai mare decât oferta.”

Faptul că linia este în reparații va îngreuna munca celor responsabili de asigurarea R. Moldova cu energie, care au acum mai puține opțiuni să identifice „rute de import, capacități transfrontaliere”, spune Muravschi.

Locul avariei, ținut secret

Autoritățile de la Chișinău nu dezvăluie locul exact al avariei, din motive „de securitate energetică”, dar au spus că pilonii ar fi fost doborâți de intemperii la vreo 15 km de orașul Bălți.

„Aceasta este o linie de interconexiune cu Ucraina, iar la hotarul Republicii Moldova este un război. Locațiile exacte ale liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune nu pot fi comunicate public”, a spus pentru Europa Liberă Igor Grițco, purtătorul de cuvânt al Moldelectrica, operatorul național care se ocupă de transportul energiei electrice.

O estimare preliminară arată că reparațiile ar putea depăși o săptămână, dacă „intervenția ar fi realizată exclusiv cu resursele proprii ale Moldelectrica”.

Republica Moldova are 21 de linii de interconexiune electrică, dintre care cinci sunt cu România, iar restul cu Ucraina, potrivit Moldelectrica.

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„Planul de rezervă”, în reparații

Potrivit experților în energetică, linia Bălți-Dnestrovsk este și mai importantă în actualul context energetic când și România – de unde R. Moldova importă cea mai mare parte a energiei electrice – are deficit.

„Când nu ajunge energia, fiecare interconexiune este importantă”, spune Muravschi, care compară liniile de interconexiune electrică cu niște șosele – „dacă se strică una, ai nevoie de cealaltă, adică ai nevoie de o cale”.

Moldelectrica nu a putut spune cât la sută din energia electrică pe care o folosește R. Moldova vine prin această linie, pentru că „fluxurile de energie variază continuu în funcție de producție, consum și configurația sistemului electroenergetic național”.

Scoaterea din funcțiune a LEA Bălți-Dnestrovsk face R. Moldova foarte vulnerabilă, linia fiind a doua după importanță, după Isaccea-Vulcănești, prin care R. Moldova ia energie din România, spun experții.

„Fără LEA Bălți-Dnestrovsk nu avem un plan de rezervă. Dacă se întâmplă ceva cu linia din care importăm din România, o să rămânem pe întuneric”, crede Muravschi. Linia Isaccea-Vulcănești a fost afectată chiar în primăvara acestui an, când atacurile rusești asupra Ucrainei au scos linia din funcțiune.

Din cauza deficitului de energie electrică, R. Moldova a cumpărat în ultimele zile energie în regim de avarie, la prețuri mai mari. Autoritățile îndeamnă în continuare agenții economici și cetățenii să facă economii, mai ales în orele de vârf.

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