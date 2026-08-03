Chiar și așa, se preconizează că centrala va fi oprită complet în cursul acestei săptămâni, întrucât se estimează că nivelul apelor Dunării — pe care o folosește ca lichid de răcire — va scădea și mai mult, notează Reuters.

Centrala electrică Paks, de 2 gigawați, funcționa luni la puțin peste 10% din capacitatea sa, după ce nivelul Dunării a atins un minim istoric.

„Astăzi, și poate mâine, ultima turbină, care produce 240 de megawați, va putea continua să funcționeze”, a declarat Magyar luni, 3 august.

„Aceasta este o veste foarte bună, deoarece se poate evita oprirea completă a centralei într-una dintre zilele cu cel mai ridicat consum”, a adăugat el.

„Cele mai critice cinci zile încep acum... Rețeaua energetică și sistemul de alimentare cu apă sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari”, a declarat Magyar într-un videoclip postat pe Facebook.

Reactoarele pot fi repornite odată ce nivelul apei se va restabili suficient pentru o funcționare în condiții de siguranță, „dar nu se preconizează ca acest lucru să se întâmple în următoarele săptămâni”, a declarat prim-ministrul ungar Peter Magyar săptămâna trecută.

Magyar a mai afirmat joi că Ungaria își poate acoperi necesarul de energie prin importuri. Cu toate acestea, combinația dintre scăderea producției interne și creșterea cererii ar putea crea o situație critică pentru sistemul energetic, a avertizat el, cerând agenților economici să nu facă risipă.

Românii aruncă o stâncă în aer

Între timp, în România, specialiștii au aruncat luni în aer o stâncă în apropierea Centralei Nucleare Cernavodă, în speranța de a mări temporar debitul Dunării și de a amâna, măcar, închiderea ei completă.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat la Digi 24 că operațiunea de dislocare a stâncii de pe Brațul Bala, a fost finalizată cu succes. În continuare, ar urma ca fragmentele de stâncă să fie scufundate.

Radu Miruță a spus că, potrivit estimărilor inițiale, în lipsa unor măsuri rapide, Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă ar fi putut intra în procedura de oprire în intervalul miercuri-joi, din cauza nivelului redus al apei, informează Mediafax.

El a insistat că orice zi suplimentară de funcționare reprezintă un avantaj important atât pentru sistemul energetic, cât și din punct de vedere economic.

„Orice zi care va funcționa Centrala de la Cernavodă după ziua de miercuri-joi este un câștig cuantificabil. O zi de funcționare suplimentară a Centralei de la Cernavodă e de vreo trei ori mai eficientă financiar decât costurile acestor operațiuni”, a afirmat Miruță.

România a decretat săptămâna trecută stare de urgență în energetică, premierul Ilie Bolojan anunțând mărirea importurilor din Grecia, Bulgaria și Ucraina.

Reducerea dependenței de Dunăre

Premierul Magyar a declarat vinerea trecută că, folosind fonduri ale Uniunii Europene, precum și capital privat, Ungaria va dezvolta o capacitate de energie eoliană de 4 gigawați până în 2030, pentru a-și diversifica sursele de energie și pentru a face aprovizionarea cu energie electrică mai independentă de Dunăre.

„Fondurile Uniunii Europene vor crea oportunitatea de a dezvolta întreaga rețea energetică a Ungariei, iar utilizarea mult mai extinsă a energiei eoliene va face parte din acest proces”, a declarat Magyar în cadrul unei conferințe de presă organizate la centrala nucleară de la Paks.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, a declarat pentru Reuters că executivul UE monitorizează îndeaproape situația aprovizionării cu energie electrică din România, Ungaria și din întreaga regiune a sud-estului Europei.

Nu există motive imediate de îngrijorare cu privire la securitatea aprovizionării, iar Comisia este pregătită să convoace o reuniune ad-hoc a Grupului de coordonare a energiei electrice al Uniunii Europene, dacă va fi necesar, a adăugat ea.

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