„Energie va fi, întrebarea e la ce preț?” Cum poate fi afectată Moldova de oprirea unui reactor nuclear din România 

Efectul? Oficialii și experții în energie cu care a vorbit Europa Liberă spun la unison că scenariul ca R. Moldova să rămână fără electricitate este redus; cel ca prețurile să crească, mai întâi pe piața spot și mai apoi în facturile fiecărui cetățean – ridicat.

Centrala Nucleară de la Cernavodă din România a oprit zilele trecute unul dintre reactoare din cauza nivelului scăzut al Dunării. Deși anunțase joi seară că și reactorul al doilea ar urma să fie oprit, compania românească Nuclearelectrica, care operează centrala, a anunțat joi că operațiunea se amână.

R. Moldova își acoperă cea mai mare parte a necesarului de energie electrică din importurile din România. Iar Centrala de la Cernavodă produce aproximativ 1.400 MW, ceea ce reprezintă circa 20% din producția de electricitate din România.

În aceste condiții, Ministerul Energiei de la Chișinău spune că problemele de la Cernavodă ar putea obliga Moldova să caute și alte surse pentru a cumpără energie electrică.

Oficialii îi sfătuiesc pe moldoveni să consume energie cu chibzuință, mai ales în orele de seară – când productivitatea surselor regenerabile scade.

R. Moldova are și o bursă a energiei electrice (Operatorul Pieței de Energie M S.R.L), însă cantitatea tranzacționată este mult sub ceea ce Energocom – furnizor central de energie electrică – cumpără înainte de a livra populației.

De pildă, pe 30 iulie, Energocom a cumpărat 9.794 MWh de energie electrică. Sursele regenerabile (fotovoltaicele, eolienele) din țară au furnizat circa 35%, în timp ce importurile au fost de puțin peste 51%. De pe burse s-a cumpărat doar în jur de 13%.

Compania de stat nu a făcut publice și prețurile de achiziție.

Energocom: Energie va exista, întrebarea este la ce preț

Directorul interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, spune pentru Europa Liberă că deficitul creat în sistemul energetic românesc va obliga R. Moldova să caute energie de pe piața europeană.

„Energie este și va fi. Rămâne să vedem care va fi tendința prețurilor, mai ales că prognozele indică un nou val de caniculă, care ar putea duce la creșterea consumului”, a spus Buzatu.

El se așteaptă ca săptămâna viitoare să aibă mai multe informații cu privire la ce s-ar putea întâmpla cu prețul la energie.

Dacă prețurile de achiziție vor crește semnificativ și această tendință se va menține, cei doi furnizori de energie electrică din R. Moldova – Premier Energy și Furnizarea Energiei Electrice Nord (FEE Nord) – ar putea solicita Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) ajustarea tarifelor. În prezent, consumatorii deserviți de Premier Energy plătesc un tarif de 3,56 lei/kWh, iar cei ai FEE Nord – 3,95 lei/kWh.

Purtătorul de cuvânt al Moldelectrica, Igor Grițco, spune pentru Europa Liberă că oprirea reactoarelor de la Cernavodă nu afectează, în această etapă, funcționarea sistemului energiei electrice al R. Moldova și nici transportul acesteia.

Și el, ca și directorul Energocom, vorbește despre prețuri.

„Totuși, din perspectiva pieței de energie, situația ar putea influența disponibilitatea energiei electrice pentru import și, implicit, prețul de achiziție al acesteia”, a precizat Grițco.

Că piața energiei electrice din Moldova s-ar putea confrunta în curând cu scumpiri, chiar dacă riscul unui blackout rămâne scăzut, spun și experții consultați de Europa Liberă.

Eugen Muravschi, expert în domeniul energetic, atrage atenția și el că prețurile pe piața românească – furnizorul principal al R. Moldova – vor crește urmare a situației de la Cernavodă.

„Dar asta nu înseamnă că ele vor crește peste o săptămână, ci în situația în care criza va fi una prelungită”, a spus Muravschi.

În perioada următoare, situația va fi mai complicată în orele de vârf, când România se confruntă ea însăși cu penurii de energie.

În acest scenariu, Energocom va trebui să-și reorienteze achizițiile, inclusiv către Ucraina. Eugen Muravschi crede că scumpirile pot fi evitate dacă consumatorii vor economisi la orele de vârf.

Cât plătește Moldova pentru energia electrică

În iunie, Republica Moldova a achiziționat 314.011 MWh de energie electrică la un preț mediu ponderat de 131,52 euro/MWh.

Potrivit estimărilor, volumul importurilor din luna iulie va fi apropiat de cel înregistrat în iunie.

În 2025, Republica Moldova a consumat peste 4,3 miliarde de kilowați oră, potrivit unui raport al ANRE.

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