Noul premier Vasile Tofan, în prima sa vizită externă, la București

Pe agenda noul șef al executivului de la Chișinău se află întâlniri cu omologul său interimar, Ilie Bolojan și cu președintele român Nicușor Dan, precum și cu parlamentari și oameni de afaceri.

Guvernul de la Chișinău a spus mai înainte că premierii vor discuta proiectele strategice de interes comun, cu impact direct asupra cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, cooperarea economică și evoluțiile de securitate din regiune.

Aceasta este prima vizită externă a premierului Vasile Tofan de la preluarea mandatului.

Într-o postare pe rețele după ce a ajuns în România împreună cu miniștrii Vladimir Bolea (infrastructură și dezvoltare regională) și Dorin Junghietu (energie), Tofan a insistat că va discuta proiecte concrete cu partenerii din România.

„Ne dorim să aprofundăm această relație. Azi discutăm proiecte concrete în economie, infrastructură, energie, securitate, educație și cultură.”, a scris Tofan.

După ce a fost primit de președintele Dan, Tofan a repetat mesajul referitor la o abordare „pragmatică” a relațiilor bilaterale, pe baza încrederii și sincerității, vorbind inclusiv despre „viziunea comună asupra viitorului în UE”.

Guvernul condus de Vasile Tofan a depus jurământul de învestire în urmă cu o săptămână, pe 22 iulie, în baza votului de încredere acordat de Parlament marți, pe 21 iulie.

În ultimii ani, de când la Chișinău dețin puterea forțe pro-europene, s-a reluat tradiția ca liderii din cele două țări să facă primele vizite (sau unele din primele dintre ele) peste Prut, într-o confirmare simbolică a relației speciale dintre cele două țări.

Tradiția a fost întreruptă când președintele Moldovei a fost pro-rusul Igor Dodon, ale cărui remarci despre statalitatea și identitatea moldoveană au fost percepute la București ca anti-românești, făcându-l neinvitabil în capitala română, ca și în mai toate capitalele din UE.

Vasile Tofan, care vine din mediul de afaceri, nu politic, a trecut în programul său de guvernare prezentat în Parlament relația cu România pe primul loc între „parteneriatele strategice” pe care vrea să le consolideze.

„România rămâne principalul partener strategic al Republicii Moldova și cel mai devotat susținător al parcursului nostru european. Relația specială cu România se bazează pe unitatea de limbă, istorie și cultură.”, se spune în document.

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