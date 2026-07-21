Guvernul Tofan, în Parlament pentru votul de învestitură

Vasile Tofan a depus luni, la Parlament, lista de miniștri și programul de guvernare cu care încearcă să îi convingă pe deputați să îi acorde votul de învestitură.

Ședința Legislativului este programată pentru ora 11:00.

Partidele de opoziție au anunțat deja că nu vor vota noul guvern și că își doresc alegeri parlamentare anticipate. Noul executiv ar trebui să fie însă aprobat fără probleme, dacă toți parlamentarii PAS vor vota „pentru”, candidatura lui Tofan fiind înaintată de fracțiunea PAS.

În lista de miniștri propusă de Vasile Tofan sunt patru schimbări față de vechea componență guvernamentală.

La Ministerul Finanțelor, Andrian Gavriliță a fost înlocuit cu Victoria Belous; la Sănătate – în locul lui Emil Ceban a fost propus Alexandru Gasnaș; la Agricultură – Radu Musteață în locul Ludmilei Catlabuga; la Cultură – Dan Suruceanu în locul lui Cristian Jardan.

Ce promite Vasile Tofan

În programul de activitate al Guvernului Tofan – un document de 150 de pagini întitulat „Economie europeană, stat eficient” sunt menționate priorități precum: accelerarea aderării la Uniunea Europeană; un stat eficient, digital și responsabil; securitate, justiție și pace; creșterea calității vieții și a coeziunii sociale”.

Vasile Tofan promite că va face din R. Moldova „cea mai simplă, previzibilă și prietenoasă jurisdicție europeană pentru lansarea și dezvoltarea” afacerilor și că va menține „echilibrul dintre stabilitate și dezvoltare, va reduce gradual deficitul bugetar”.

Planul de guvernare mai prevede o fiscalitate previzibilă și încurajarea muncii legale.

Vasile Tofan a fost desemnat premier de către președinta Maia Sandu pe 11 iulie, după demisia fostului prim-ministru, Alexandru Munteanu.

Munteanu și-a anunțat demisia pe 3 iulie, după ce a prezentat noua politică fiscală, iar PAS și Guvernul au fost criticate după dezvăluirile din presă privind abuzurile de la întreprinderea de stat MoldATSA.

După demisia lui Munteanu, care a spus doar că nu-și mai poate exercita mandatul „în acord cu principiile și convingerile” sale – fără alte explicații – președinta a declarat că reformele „ar fi putut fi elaborate, coordonate și explicate mai bine, pentru a obține sprijinul cetățenilor”.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te