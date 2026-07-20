Programul de guvernare al lui Tofan: De la „UE, pace, dezvoltare” la „economie europeană, stat eficient”

În cele peste 150 de pagini ale sale – care depășește cu mult volumul programelor de guvernare ale primelor guverne PAS puse la un loc – programul lui Tofan întitulat „Economie europeană, stat eficient” mai prevede printre priorități „accelerarea aderării la Uniunea Europeană; Un stat eficient, digital și responsabil; Securitate, justiție și pace; Creșterea calității vieții și a coeziunii sociale”.

Aceste idei se regăsesc și în programul de activitate ale fostului Guvern Munteanu, „UE, pace, dezvoltare”. Dar Programul lui Tofan contrastează vădit cu acesta, dar și cu programele celorlalte guverne ale majorității PAS, prin volum: programul Guvernului Munteanu a avut mai puțin de 15 pagini, programul Guvernului Recean - 19 pagini, iar programul Guvernului Gavrilița - 48 de pagini.

Majorarea TVA-ului lipsește

Programul publicat de Vasile Tofan menționează de cinci ori chestiunea Taxei pe Valoare Adăugată.

Dar nu spune nicăieri că trebuie eliminate cotele reduse la TVA de 8% pentru produsele esențiale, inclusiv medicamente și produse agricole, și aplicată cota unică de 20%, după cum a propus în ultimele sale zile guvernul premierului Alexandru Munteanu.

Documentul dat publicității de premierul desemnat pe pagina sa de Facebook promite doar „reducerea decalajului de TVA”, fără alte explicații.

De asemenea - o „aliniere graduală a TVA, accizelor și impozitării directe la acquis-ul Uniunii Europene, cu perioade de tranziție și măsuri de adaptare acolo unde sunt necesare”.

Dar nu este limpede dacă în spatele formulării se ascunde vreo intenție de majorare de TVA.

O analiză a Europei Libere a demonstrat că majoritate statelor din UE au cote reduse de TVA la alimentele de bază, unele chiar cota 0%.

Propunerea de politică fiscală a guvernului Munteanu pentru majorarea de TVA mergea așadar contra curentului european.

Acea propunere a înfuriat asociații de agricultori și opoziția politică, care a organizat proteste. Dostul ministru al Sănătății, Emil Ceban, s-a opus și el propunerii în mod public, iar președinta Maia Sandu a spus că autorii trebuie să ia o pauză și să se mai gândească.

Salariile în sectorul public și pensiile speciale

Nici a doua propunere controversată a fostului guvern - care prevedea o majorare de salarii pentru 170 de mii de funcționari publici, inclusiv principalii demnitari de stat - nu apare explicit în programul propus de Tofan.

Premierul desemnat promite „manageri publici responsabili pentru performanță, remunerați echitabil”, dar nu intră în detalii.

El menține însă în mod clar ideea fostului guvern de a reforma sistemul de pensii speciale, care face astăzi ca unii funcționari cu statut special să se poată pensiona la 45 de ani.

„Reformarea graduală a pensiilor militarilor și funcționarilor cu statut special, cu reguli predictibile, condiții distincte pentru profesiile cu risc sporit și stimularea continuării activității”, se regăsește în programul propus de Tofan.

Premierul desemnat de președinta Sandu și sprijinit de majoritatea PAS majoritatea urmează să ceară și cel mai probabil să obțină votul de învestitură în parlament pe 21 iulie.

În lista membrilor viitorului guvern, Tofan i-a păstrat pe majoritatea miniștrilor vechi, propunând doar patru miniștri noi.

Chiar și oamenii noi au legături strânse cu echipa PAS sau au colaborat cu guvernarea în ultimii ani.

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