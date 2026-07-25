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Dincolo de Știri

Dincolo de Știri | Ce șanse are Tofan să-și ducă mandatul până la capăt?

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Invitații permanenți ai Eugeniei Crețu la podcastul „Dincolo de Știri”, analiștii politici Igor Boțan (stânga) și Nicolae Negru, în studioul Europei Libere
Invitații permanenți ai Eugeniei Crețu la podcastul „Dincolo de Știri”, analiștii politici Igor Boțan (stânga) și Nicolae Negru, în studioul Europei Libere

Spre deosebire de predecesorul său, noul premier Vasile Tofan nu va renunța ușor la această funcție, chiar dacă va avea conflicte cu partidul de guvernământ. De această părere sunt invitații permanenți ai podcastului „Dincolo de Știri”, comentatorii Nicolae Negru și Igor Boțan.

Guvernul condus de antreprenorul Vasile Tofan a fost învestit pe 21 iulie, cu votul a 53 de deputați ai partidului de guvernământ – Acțiune și Solidaritate (PAS). Chiar dacă i-au apreciat programul de activitate, deputații din opoziție nu l-au votat și i-au prezis „o viață scurtă” noului premier – cel mult opt luni, atât cât a stat precedentul, Alexandru Munteanu, care și-a dat demisia, aparent, din cauza unor controverse cu membrii guvernării legate de reforma fiscală pe care o propusese.

Nicolae Negru crede, însă, că există șanse ca Guvernul Tofan să reziste până la finalul mandatului, adică până la următoarele alegeri parlamentare, din 2029.

Munteanu și Tofan au profiluri asemănătoare – vin amândoi din domeniul investițiilor, dar analistul vede o diferență dintre cei doi: Tofan a avut afaceri și în R. Moldova, nu doar în Ucraina, deci „este mai conectat la realitatea de aici, ceea ce s-a văzut și în programul lui”.

Chiar a doua zi după demisia lui Munteanu, Tofan și-a anunțat „viziunea pentru Moldova”, printr-o postare pe Facebook, în care spunea că țara are nevoie de un „reformator ambițios” și prezenta un plan de 12 puncte.

„Adică guvernarea PAS a putut să vadă cine este Tofan – o persoană care vrea reforme radicale. Pe de altă parte, vedem în programul de guvernare, de exemplu, reforma administrativ-teritorială, pe care a îmbrățișat-o acest om radical. […] S-a pliat și pe obiectivele PAS în privința integrării europene, e și acolo foarte mult de muncă”, spune Negru.

Cu alte cuvinte, sugerează expertul, atât Tofan, cât și PAS știau din start cu cine au de-a face și au lăsat loc de negocieri.

Negru și Boțan, despre Guvernul Tofan, scrisoarea lui Ceban către Zelenski și partidele lui Șor
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Negru și Boțan, despre Guvernul Tofan, scrisoarea lui Ceban către Zelenski și partidele lui Șor
de Europa Liberă Moldova

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„Eu nu cred că domnul Tofan va reanunța foarte ușor la această funcție, chiar dacă va avea conflicte cu partidul de guvernământ, iar acest lucru nu îl putem exclude”, spune, la rândul său, Igor Boțan.

În opinia lui, Tofan este un bun comunicator și va putea „face față circumstanțelor și va comunica, inclusiv, cu partidul, chiar dacă a promis că va fi un premier exigent”.

Cei doi analiști nu exclud că Tofan va ajunge chiar candidatul PAS la președinție, în 2028, iar actuala șefă a statului, Maia Sandu, va ocupa funcția de prim-ministru.

Însuși Tofan a declarat că nu-și dorește o carieră politică și că va reveni „la o viață normală” după ce își va duce până la capăt mandatul de premier.

„Pofta vine mâncând. Nu să știe. I-am auzit și pe mulți alții care ziceau că nu vor să facă politică, dar au făcut”, remarcă Negru.

Alte subiecte discutate în această ediție:

  • Cât de realist este ca Guvernul să rezolve problemele de sistem enunțate de premierul Vasile Tofan la prima ședință a cabinetului de miniștri și să recâștige încrederea cetățenilor?
  • Cum poate fi înțeleasă decizia lui Tofan de a păstra în mare parte echipa guvernamentală precedentă?
  • Cum se explică demisia ministrului Agriculturii, Radu Musteață, la numai două zile după învestire?
  • Îi va răspunde președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, primarului Chișinăului, Ion Ceban, și va interveni în disputa lui cu Guvernul R. Moldova referitoare la râul Nistru?
  • Mai are șanse oligarhul fugar Ilan Șor să „renască” politic în R. Moldova după ce instanța a decis dizolvarea formațiunilor considerate succesoare ale Partidului Șor?

În podcastul „Dincolo de Știri”, explicăm și punem în context cele mai importante evenimente ale săptămânii, împreună cu invitații noștri permanenți, analiștii Igor Boțan și Nicolae Negru. Un episod nou apare în fiecare sâmbătă dimineața, pe YouTube și pe pagina noastră moldova.europaliberă.org.

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    Eugenia Crețu

    Am absolvit Facultatea de Jurnalism la Sibiu (România) și lucrez în presa din R. Moldova din anul 2007. Am început ca reporteră la o agenție de presă, am scris pentru un site de știri, am fost editoare la ziar și am filmat reportaje și documentare TV. La Europa Liberă Moldova sunt din 2014, iar acum sunt editoare-șefă.

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